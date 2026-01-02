Кто станет главным бенефициаром зарплат в Казахстане в 2026 году

В 2026 году казахстанские компании будут балансировать между осторожным ростом бизнеса, умеренными повышениями зарплат и точечным наймом, утверждают эксперты ANCOR Central Asia. Результаты ноябрьского опроса среди 83 компаний показывают, что рынок труда страны находится в фазе управляемой стабильности, где ключевым инструментом становится индивидуальный подход к сотрудникам — гиперперсонализация, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: campiogroup.com

Итоги 2025 года: рост без перегрева

По данным опроса, большинство компаний завершили 2025 год с умеренным ростом.

44% компаний отметили незначительный рост выручки.

25% зафиксировали увеличение бизнеса более чем на 20%.

16% компаний столкнулись со снижением показателей более чем на 20%.

9% сообщили о незначительном падении, а 6% сохранили уровень 2024 года.

Даже на фоне инфляционного давления и пересмотра инвестиционных планов бизнесу удавалось удерживать положительную динамику за счет оптимизации процессов и повышения операционной эффективности.

Тем не менее, общий фон нестабильности — как экономический, так и геополитический — сдерживал рост, создавая условия для аккуратного планирования и минимизации рисков.

Найм и численность персонала: умеренная динамика

В сфере HR тенденции также оказались взвешенными:

33% компаний не меняли численность персонала.

30% зафиксировали незначительный рост штата.

20% увеличили численность более чем на 10%, преимущественно в линейных и временных позициях.

16% компаний сокращали персонал — чаще через перераспределение функций, а не массовые увольнения.

Таким образом, кадровая активность была умеренной и точечной, что отражает подход компаний к рискам и затратам на ФОТ (фонд оплаты труда).

Зарплаты в 2025 году: умеренное повышение

Большинство компаний пересматривали зарплаты в сторону повышения, но в пределах инфляционного коридора:

48% повысили зарплаты на 1–10%.

33% — на 10–20%.

11% не изменили уровень оплаты труда.

4% были вынуждены сокращать расходы на ФОТ.

При этом компании всё чаще ориентируются на аналитические данные: 52% используют платные обзоры зарплат, 23% проводят собственные исследования рынка, а только 4% ориентируются на открытые вакансии.

Это демонстрирует переход к системному управлению ФОТ и отказ от интуитивных решений.

Прогноз на 2026 год: осторожный оптимизм

Компании смотрят на 2026 год с взвешенным позитивом:

43% ожидают незначительный рост бизнеса.

30% прогнозируют рост более чем на 20%.

23% планируют сохранить показатели на уровне 2025 года.

3% закладывают сценарий снижения.

Что касается зарплат:

62% компаний планируют повышение оплаты с учетом инфляции.

27% будут корректировать оплату точечно, для отдельных категорий сотрудников.

4% не планируют изменения ФОТ.

Пересмотр зарплат остаётся регулярной практикой: 78% компаний делают это ежегодно, 6% — раз в полгода, а 11% — персонализировано по мере необходимости.

Найм в 2026: только по необходимости

Массового расширения штатов не ожидается:

63% компаний будут закрывать только критические вакансии.

11% рассматривают точечный масштабный найм.

26% не планируют расширять команды.

Фокус смещается на удержание ключевых сотрудников и развитие внутренних компетенций, а не на набор новых кадров.

Главные вызовы рынка труда

Эксперты выделяют пять основных факторов, которые повлияют на HR-стратегии в 2026 году:

Дефицит нужных компетенций — 23%. Цифровая трансформация — 17%. Общий кадровый дефицит — 15%. Рост зарплатных ожиданий — 14%. Высокая текучесть персонала — 12%.

Эти вызовы усиливают давление на ФОТ и заставляют компании внедрять более точечные и продуманные решения.

HR-тренд 2026: гиперперсонализация

Персонализированный подход становится ключевым инструментом в удержании сотрудников, снижении текучести и повышении эффективности.

48% компаний фокусируются на удержании персонала.

39% — на управлении эффективностью руководителей.

36% — на внедрении HR-технологий.

34% — обучение персонала.

27% — повышение производительности.

25% — формирование кадрового резерва.

По словам Валерии Петруниной, генерального директора ANCOR Central Asia, выигрывать будут компании, которые смогут сочетать гибкие модели занятости, аналитику на данных ИИ и активные инвестиции в управленческую эффективность.

Вывод

2026 год станет периодом осознанного управления персоналом и зарплатами. Компании будут делать акцент на:

компактные и функциональные команды,

гибкие подходы к найму,

системное управление зарплатами и аналитикой ФОТ.

В условиях неопределенности именно такой подход позволит бизнесу оставаться устойчивым и готовым к новым вызовам.