Кто станет главным бенефициаром зарплат в Казахстане в 2026 году

В 2026 году казахстанские компании будут балансировать между осторожным ростом бизнеса, умеренными повышениями зарплат и точечным наймом, утверждают эксперты ANCOR Central Asia. Результаты ноябрьского опроса среди 83 компаний показывают, что рынок труда страны находится в фазе управляемой стабильности, где ключевым инструментом становится индивидуальный подход к сотрудникам — гиперперсонализация, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
По данным опроса, большинство компаний завершили 2025 год с умеренным ростом.
44% компаний отметили незначительный рост выручки.
25% зафиксировали увеличение бизнеса более чем на 20%.
16% компаний столкнулись со снижением показателей более чем на 20%.
9% сообщили о незначительном падении, а 6% сохранили уровень 2024 года.
Даже на фоне инфляционного давления и пересмотра инвестиционных планов бизнесу удавалось удерживать положительную динамику за счет оптимизации процессов и повышения операционной эффективности.
Тем не менее, общий фон нестабильности — как экономический, так и геополитический — сдерживал рост, создавая условия для аккуратного планирования и минимизации рисков.
В сфере HR тенденции также оказались взвешенными:
33% компаний не меняли численность персонала.
30% зафиксировали незначительный рост штата.
20% увеличили численность более чем на 10%, преимущественно в линейных и временных позициях.
16% компаний сокращали персонал — чаще через перераспределение функций, а не массовые увольнения.
Таким образом, кадровая активность была умеренной и точечной, что отражает подход компаний к рискам и затратам на ФОТ (фонд оплаты труда).
Большинство компаний пересматривали зарплаты в сторону повышения, но в пределах инфляционного коридора:
48% повысили зарплаты на 1–10%.
33% — на 10–20%.
11% не изменили уровень оплаты труда.
4% были вынуждены сокращать расходы на ФОТ.
При этом компании всё чаще ориентируются на аналитические данные: 52% используют платные обзоры зарплат, 23% проводят собственные исследования рынка, а только 4% ориентируются на открытые вакансии.
Это демонстрирует переход к системному управлению ФОТ и отказ от интуитивных решений.
Компании смотрят на 2026 год с взвешенным позитивом:
43% ожидают незначительный рост бизнеса.
30% прогнозируют рост более чем на 20%.
23% планируют сохранить показатели на уровне 2025 года.
3% закладывают сценарий снижения.
Что касается зарплат:
62% компаний планируют повышение оплаты с учетом инфляции.
27% будут корректировать оплату точечно, для отдельных категорий сотрудников.
4% не планируют изменения ФОТ.
Пересмотр зарплат остаётся регулярной практикой: 78% компаний делают это ежегодно, 6% — раз в полгода, а 11% — персонализировано по мере необходимости.
Массового расширения штатов не ожидается:
63% компаний будут закрывать только критические вакансии.
11% рассматривают точечный масштабный найм.
26% не планируют расширять команды.
Фокус смещается на удержание ключевых сотрудников и развитие внутренних компетенций, а не на набор новых кадров.
Эксперты выделяют пять основных факторов, которые повлияют на HR-стратегии в 2026 году:
Дефицит нужных компетенций — 23%.
Цифровая трансформация — 17%.
Общий кадровый дефицит — 15%.
Рост зарплатных ожиданий — 14%.
Высокая текучесть персонала — 12%.
Эти вызовы усиливают давление на ФОТ и заставляют компании внедрять более точечные и продуманные решения.
Персонализированный подход становится ключевым инструментом в удержании сотрудников, снижении текучести и повышении эффективности.
48% компаний фокусируются на удержании персонала.
39% — на управлении эффективностью руководителей.
36% — на внедрении HR-технологий.
34% — обучение персонала.
27% — повышение производительности.
25% — формирование кадрового резерва.
По словам Валерии Петруниной, генерального директора ANCOR Central Asia, выигрывать будут компании, которые смогут сочетать гибкие модели занятости, аналитику на данных ИИ и активные инвестиции в управленческую эффективность.
2026 год станет периодом осознанного управления персоналом и зарплатами. Компании будут делать акцент на:
компактные и функциональные команды,
гибкие подходы к найму,
системное управление зарплатами и аналитикой ФОТ.
В условиях неопределенности именно такой подход позволит бизнесу оставаться устойчивым и готовым к новым вызовам.
