02.01.2026, 07:18

Грузия изменила правила въезда для казахстанцев

Новости Казахстана

Казахстанцам, планирующим поездку в Грузию в 2026 году, следует заранее учесть изменения в правилах въезда. С начала нового года в стране вступили в силу обновленные требования для иностранных граждан, прибывающих с туристическими целями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / TACC
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / TACC

Обязательная медицинская страховка с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Грузии начал действовать закон, обязывающий всех иностранных туристов иметь медицинскую страховку при въезде в страну. 

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии и является частью обновленного закона о туризме.

Кого касается новое требование

Согласно новым нормам, требование о наличии медицинского страхового полиса распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих в Грузию с туристическими целями. Страховка должна покрывать весь период пребывания в стране и включать защиту от несчастных случаев, а также медицинские расходы.

Таким образом, при планировании поездки туристам рекомендуется заранее оформить полис, чтобы избежать возможных проблем при пересечении границы.

Минимальный размер страхового покрытия

Закон устанавливает минимальную сумму страхового покрытия на уровне 30 тысяч лари, что эквивалентно примерно 11,1 тысячи долларов США.

Данный порог определен для обеспечения возможности получения необходимой медицинской помощи иностранными гражданами в случае непредвиденных ситуаций во время путешествия.

В каком виде можно предъявить полис

Медицинский страховой полис может быть предъявлен:

  • в бумажном виде;

  • в электронном формате (на смартфоне или другом устройстве).

При этом документ должен быть оформлен на грузинском или английском языке, чтобы представители пограничных и контрольных служб могли беспрепятственно ознакомиться с его содержанием.

Кто освобожден от требования страхования

Несмотря на обязательность нового правила, действие закона распространяется не на всех. От требования иметь медицинскую страховку освобождаются:

  • владельцы дипломатических паспортов;

  • водители, осуществляющие международные пассажирские и грузовые перевозки.

Для остальных категорий иностранных граждан наличие страхового полиса является обязательным условием въезда.

Штрафов за отсутствие страховки пока не предусмотрено

При этом в документе отмечается, что, несмотря на обязательность страхования, штрафные санкции за отсутствие полиса не установлены. Однако эксперты рекомендуют не игнорировать новое требование, поскольку его несоблюдение может создать сложности при прохождении пограничного контроля или в случае обращения за медицинской помощью.

Что это означает для туристов из Казахстана

Для казахстанцев, планирующих отдых в Грузии, нововведение означает необходимость:

  • заранее оформить медицинскую страховку;

  • проверить соответствие суммы покрытия установленному минимуму;

  • убедиться, что полис доступен на английском или грузинском языке.

Таким образом, соблюдение новых правил позволит избежать лишних рисков и сделать поездку более комфортной и безопасной.

