02.01.2026, 08:00

Какие документы и на сколько подорожали в Казахстане

Новости Казахстана 0 535

С 1 января 2026 года казахстанцы столкнулись с ощутимым ростом цен на оформление документов. Причина — повышение месячного расчётного показателя (МРП) с 3 932 до 4 325 тенге, который напрямую влияет на государственные пошлины. Новые тарифы коснулись паспортов, водительских прав, регистрации брака и развода, а также повторного получения свидетельств о рождении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Паспорт: детский и взрослый, с разным количеством страниц

Рост МРП ударил в первую очередь по тем, кто оформляет паспорта с разным количеством страниц. Новые тарифы выглядят так:

  • Детский паспорт до 16 лет (24 страницы) – 17 300 тенге (4 МРП), раньше стоил 15 728 тенге.

  • Взрослый паспорт на 36 страниц – 34 600 тенге (8 МРП), вместо прежних 31 456 тенге.

  • Взрослый паспорт на 48 страниц – 51 900 тенге (12 МРП), ранее 47 184 тенге.

Удостоверение личности обойдется в 865 тенге (0,2 МРП), однако при первичной выдаче или замене по истечении срока документ выдается бесплатно.

⚠️ Важно: если документ теряется более двух раз в год, повторное оформление обойдется уже в 4 325 тенге (1 МРП).

Водительские права: новый тариф

Любители вождения и новые водители должны быть готовы заплатить 5 406 тенге (1,25 МРП) за водительское удостоверение. Повышение связано с ростом МРП и отражает общую тенденцию удорожания государственных услуг.

Регистрация брака и развод: что изменилось

С начала 2026 года госпошлины на семейные документы также увеличились:

  • Свидетельство о браке – 4 325 тенге (1 МРП).

  • Развод – 8 650 тенге (2 МРП).

Это значит, что официальные процедуры оформления семейного положения теперь становятся заметно дороже.

Свидетельство о рождении: бесплатное, но не всегда

  • Первичное свидетельство о рождении продолжает оставаться бесплатным.

  • Повторное получение документа (например, при утере) теперь стоит 2 163 тенге (0,5 МРП).

Таким образом, даже базовые документы для ребёнка могут стать источником дополнительных расходов для семьи.

Кто получает документы бесплатно

Несмотря на рост тарифов, ряд категорий граждан может оформить документы бесплатно. Это:

  • Герои страны и обладатели высоких государственных наград;

  • Многодетные матери с почётными званиями;

  • Ветераны войны и участники боевых действий;

  • Люди с инвалидностью и родители детей с инвалидностью;

  • Пожилые граждане, проживающие в социальных учреждениях;

  • Дети-сироты и дети на полном государственном обеспечении;

  • Люди, пострадавшие от Чернобыля.

Эти льготы действуют на большинство государственных документов — от паспортов до свидетельств о браке и рождении.

Итог

С 2026 года оформление документов в Казахстане стало дороже почти для всех категорий населения, кроме льготников. Рост тарифов напрямую связан с увеличением МРП, и это отражается на повседневных расходах граждан: от получения паспорта и водительских прав до регистрации брака и развода.

