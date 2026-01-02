Какие документы и на сколько подорожали в Казахстане

С 1 января 2026 года казахстанцы столкнулись с ощутимым ростом цен на оформление документов. Причина — повышение месячного расчётного показателя (МРП) с 3 932 до 4 325 тенге, который напрямую влияет на государственные пошлины. Новые тарифы коснулись паспортов, водительских прав, регистрации брака и развода, а также повторного получения свидетельств о рождении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Рост МРП ударил в первую очередь по тем, кто оформляет паспорта с разным количеством страниц. Новые тарифы выглядят так:
Детский паспорт до 16 лет (24 страницы) – 17 300 тенге (4 МРП), раньше стоил 15 728 тенге.
Взрослый паспорт на 36 страниц – 34 600 тенге (8 МРП), вместо прежних 31 456 тенге.
Взрослый паспорт на 48 страниц – 51 900 тенге (12 МРП), ранее 47 184 тенге.
Удостоверение личности обойдется в 865 тенге (0,2 МРП), однако при первичной выдаче или замене по истечении срока документ выдается бесплатно.
⚠️ Важно: если документ теряется более двух раз в год, повторное оформление обойдется уже в 4 325 тенге (1 МРП).
Любители вождения и новые водители должны быть готовы заплатить 5 406 тенге (1,25 МРП) за водительское удостоверение. Повышение связано с ростом МРП и отражает общую тенденцию удорожания государственных услуг.
С начала 2026 года госпошлины на семейные документы также увеличились:
Свидетельство о браке – 4 325 тенге (1 МРП).
Развод – 8 650 тенге (2 МРП).
Это значит, что официальные процедуры оформления семейного положения теперь становятся заметно дороже.
Первичное свидетельство о рождении продолжает оставаться бесплатным.
Повторное получение документа (например, при утере) теперь стоит 2 163 тенге (0,5 МРП).
Таким образом, даже базовые документы для ребёнка могут стать источником дополнительных расходов для семьи.
Несмотря на рост тарифов, ряд категорий граждан может оформить документы бесплатно. Это:
Герои страны и обладатели высоких государственных наград;
Многодетные матери с почётными званиями;
Ветераны войны и участники боевых действий;
Люди с инвалидностью и родители детей с инвалидностью;
Пожилые граждане, проживающие в социальных учреждениях;
Дети-сироты и дети на полном государственном обеспечении;
Люди, пострадавшие от Чернобыля.
Эти льготы действуют на большинство государственных документов — от паспортов до свидетельств о браке и рождении.
С 2026 года оформление документов в Казахстане стало дороже почти для всех категорий населения, кроме льготников. Рост тарифов напрямую связан с увеличением МРП, и это отражается на повседневных расходах граждан: от получения паспорта и водительских прав до регистрации брака и развода.
