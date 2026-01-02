18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.01.2026, 09:11

США заглянули в Каспий и подсчитали, сколько нефти хранит Казахстан

Новости Казахстана 0 1 706

Нефть продолжает оставаться ключевым ресурсом мировой экономики, от которого зависят транспортные системы, промышленное производство и международная политика. Она формирует глобальные торговые потоки и определяет стратегическое влияние стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: souzveche.ru
Фото: souzveche.ru

Глобальная картина запасов нефти: кто лидер

Новые данные о запасах нефти опубликовала Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем Annual Statistical Bulletin 2025. Визуализация распределения запасов показывает, какие государства обладают наибольшими доказанными ресурсами на конец 2025 года.

Фото: Visual Capitalist

В статистике учитываются как традиционная сырая нефть, так и битуминозные нефтяные пески, а объемы представлены в миллиардах баррелей.

  • Венесуэла занимает первое место с колоссальными 303 млрд баррелей. Однако политические и экономические трудности мешают стране полностью реализовать этот ресурс: санкции США и ограничения на экспорт нефти значительно снижают доходы правительства Николаса Мадуро.

  • Саудовская Аравия идет следом с 267 млрд баррелей, благодаря крупным месторождениям с низкими издержками добычи.

  • Иран, Канада и Ирак замыкают первую пятерку лидеров.

Ближний Восток: низкая стоимость добычи и геополитическая мощь

Большая часть крупнейших мировых запасов сосредоточена у стран ОПЕК, преимущественно на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и ОАЭ формируют основу регионального доминирования.

Эти государства выигрывают за счет:

  • низких затрат на добычу,

  • легко доступных месторождений,

  • стабильного влияния на мировые цены на нефть.

Даже при замедлении роста мирового спроса, именно ближневосточные страны, как ожидается, сохранят роль ключевых поставщиков энергоносителей.

Нефтегорода вне ОПЕК: Канада, Россия, США

Среди стран, не входящих в ОПЕК, выделяется Канада с 163 млрд баррелей. Основная часть канадских запасов приходится на нефтяные пески, добыча которых дороже и сопровождается высоким углеродным следом.

Россия и США также входят в десятку мировых лидеров по запасам нефти, занимая стратегические позиции на глобальном рынке.

Казахстан на мировой карте нефти

По оценке Управления энергетической информации США, Казахстан располагает 30 млрд баррелей доказанных запасов нефти. Эти данные отражены в региональном анализе по Каспийскому региону, который показывает важность страны как ключевого игрока в энергетике Центральной Азии.

Нефтяные ресурсы Казахстана продолжают привлекать внимание мировых аналитиков, инвесторов и энергетических гигантов, ведь страна сочетает в себе:

  • значительные объемы сырья,

  • стратегическое расположение между Европой и Азией,

  • потенциал для роста добычи и экспорта.

