Полная свобода выбора: казахстанцы смогут сами придумывать номера для своих авто — от букв до цифр

С 5 января 2026 года казахстанские водители смогут сами выбирать комбинации для своих автомобильных номеров. Раньше такой «эксклюзив» был доступен лишь владельцам VIP-серий, теперь же ограничений практически нет — кроме специальных серий с повышенным спросом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рolisia.kz.
Как сообщили в МВД, с нового года каждый автолюбитель сможет формировать государственный регистрационный номер (ГРНЗ) по своему вкусу. Никаких готовых вариантов из каталога — только ваша фантазия: любые цифры и буквы, которые вы захотите, за исключением VIP-серий.
Ранее для обычных граждан выбор был ограничен несколькими предложенными комбинациями. Создать уникальный номер могли лишь покупатели VIP-серий. Теперь эта возможность открыта для всех.
Для получения индивидуального номера казахстанцы смогут обратиться в специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов — АвтоЦОН.
Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Арай Толегенова уточнила:
Стоимость обычного ГРНЗ с любой буквенно-цифровой комбинацией составит 10 МРП.
Стоимость более популярных номеров — 15 МРП.
Для ГРНЗ повышенного спроса предусмотрены отдельные пошлины.
То есть создать свой «автограф» на номере стало реально доступно каждому казахстанцу, который готов оплатить стандартную пошлину.
Эксперты отмечают, что нововведение открывает людям возможность выразить индивидуальность даже через номер на автомобиле. Теперь автомобиль может стать не просто средством передвижения, но и способом показать характер владельца, его увлечения или чувство юмора.
МВД Казахстана подчеркивает: сервис стартует с 5 января 2026 года, и жители страны уже могут планировать свои уникальные комбинации заранее.
