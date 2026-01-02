18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.01.2026, 12:17

Полная свобода выбора: казахстанцы смогут сами придумывать номера для своих авто — от букв до цифр

Новости Казахстана 0 713

С 5 января 2026 года казахстанские водители смогут сами выбирать комбинации для своих автомобильных номеров. Раньше такой «эксклюзив» был доступен лишь владельцам VIP-серий, теперь же ограничений практически нет — кроме специальных серий с повышенным спросом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Свобода выбора для каждого

Как сообщили в МВД, с нового года каждый автолюбитель сможет формировать государственный регистрационный номер (ГРНЗ) по своему вкусу. Никаких готовых вариантов из каталога — только ваша фантазия: любые цифры и буквы, которые вы захотите, за исключением VIP-серий.

Ранее для обычных граждан выбор был ограничен несколькими предложенными комбинациями. Создать уникальный номер могли лишь покупатели VIP-серий. Теперь эта возможность открыта для всех.

Как получить свой уникальный номер

Для получения индивидуального номера казахстанцы смогут обратиться в специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов — АвтоЦОН.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Арай Толегенова уточнила:

  • Стоимость обычного ГРНЗ с любой буквенно-цифровой комбинацией составит 10 МРП.

  • Стоимость более популярных номеров — 15 МРП.

  • Для ГРНЗ повышенного спроса предусмотрены отдельные пошлины.

То есть создать свой «автограф» на номере стало реально доступно каждому казахстанцу, который готов оплатить стандартную пошлину.

Новый подход к автоидентичности

Эксперты отмечают, что нововведение открывает людям возможность выразить индивидуальность даже через номер на автомобиле. Теперь автомобиль может стать не просто средством передвижения, но и способом показать характер владельца, его увлечения или чувство юмора.

МВД Казахстана подчеркивает: сервис стартует с 5 января 2026 года, и жители страны уже могут планировать свои уникальные комбинации заранее.

10
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь