Полная свобода выбора: казахстанцы смогут сами придумывать номера для своих авто — от букв до цифр

С 5 января 2026 года казахстанские водители смогут сами выбирать комбинации для своих автомобильных номеров. Раньше такой «эксклюзив» был доступен лишь владельцам VIP-серий, теперь же ограничений практически нет — кроме специальных серий с повышенным спросом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Фото: Kolesa.kz

Свобода выбора для каждого

Как сообщили в МВД, с нового года каждый автолюбитель сможет формировать государственный регистрационный номер (ГРНЗ) по своему вкусу. Никаких готовых вариантов из каталога — только ваша фантазия: любые цифры и буквы, которые вы захотите, за исключением VIP-серий.

Ранее для обычных граждан выбор был ограничен несколькими предложенными комбинациями. Создать уникальный номер могли лишь покупатели VIP-серий. Теперь эта возможность открыта для всех.

Как получить свой уникальный номер

Для получения индивидуального номера казахстанцы смогут обратиться в специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов — АвтоЦОН.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Арай Толегенова уточнила:

Стоимость обычного ГРНЗ с любой буквенно-цифровой комбинацией составит 10 МРП .

Стоимость более популярных номеров — 15 МРП .

Для ГРНЗ повышенного спроса предусмотрены отдельные пошлины.

То есть создать свой «автограф» на номере стало реально доступно каждому казахстанцу, который готов оплатить стандартную пошлину.

Новый подход к автоидентичности

Эксперты отмечают, что нововведение открывает людям возможность выразить индивидуальность даже через номер на автомобиле. Теперь автомобиль может стать не просто средством передвижения, но и способом показать характер владельца, его увлечения или чувство юмора.

МВД Казахстана подчеркивает: сервис стартует с 5 января 2026 года, и жители страны уже могут планировать свои уникальные комбинации заранее.