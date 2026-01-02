Президент Казахстана готовит большое интервью: что и когда услышит страна

В первые дни 2026 года казахстанцев ждет одно из ключевых информационных событий начала года — обширное интервью президента Касым-Жомарта Токаева , в котором глава государства традиционно подводит итоги и обозначает приоритеты на будущее, сообщает Lada.kz.

О предстоящей публикации официально сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

Когда и где выйдет интервью

По словам пресс-секретаря, 5 января 2026 года большое интервью президента будет опубликовано в республиканской газете Turkistan.

Как уточняется, собеседником главы государства стал главный редактор издания Бауыржан Бабажанулы. Формат беседы заявлен как расширенный, что предполагает подробные ответы президента на ключевые вопросы внутренней и внешней политики.

Соответствующее сообщение Руслан Желдибай разместил в своем официальном Telegram-канале.

Традиция новогодних интервью Президента

Новогодние интервью уже стали устойчивой традицией президентства Касым-Жомарта Токаева. В первые дни нового года глава государства обращается к обществу не в формате официальных поздравлений, а через развернутый диалог со СМИ.

Так, в 2025 году президент дал большое интервью газете «Ана тілі» («Родной язык»), где подробно высказался о социально-экономических реформах, языковой политике и ценностных ориентирах развития страны.

Почему такие интервью важны

Эксперты и политические обозреватели отмечают, что именно новогодние интервью президента:

подводят политические и экономические итоги года ;

обозначают стратегические ориентиры на ближайшую перспективу;

дают представление о позиции главы государства по наиболее чувствительным вопросам;

формируют общественную повестку на начало года.

Ожидается, что и предстоящее интервью в газете Turkistan затронет широкий круг тем — от внутренних реформ и социальной политики до международной повестки и роли Казахстана в меняющемся мире.

Чего ждут от интервью в 2026 году

Публикация интервью в начале января традиционно вызывает повышенный интерес со стороны:

экспертного сообщества,

бизнеса,

государственных структур,

широкой общественности.

Особое внимание, как предполагается, будет приковано к вопросам дальнейших реформ, экономических приоритетов и политического курса страны в 2026 году.

Полный текст интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева станет доступен читателям 5 января.