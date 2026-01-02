Президент Казахстана готовит большое интервью: что и когда услышит страна

В первые дни 2026 года казахстанцев ждет одно из ключевых информационных событий начала года — обширное интервью президента Касым-Жомарта Токаева, в котором глава государства традиционно подводит итоги и обозначает приоритеты на будущее, сообщает Lada.kz.
О предстоящей публикации официально сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
По словам пресс-секретаря, 5 января 2026 года большое интервью президента будет опубликовано в республиканской газете Turkistan.
Как уточняется, собеседником главы государства стал главный редактор издания Бауыржан Бабажанулы. Формат беседы заявлен как расширенный, что предполагает подробные ответы президента на ключевые вопросы внутренней и внешней политики.
Соответствующее сообщение Руслан Желдибай разместил в своем официальном Telegram-канале.
Новогодние интервью уже стали устойчивой традицией президентства Касым-Жомарта Токаева. В первые дни нового года глава государства обращается к обществу не в формате официальных поздравлений, а через развернутый диалог со СМИ.
Так, в 2025 году президент дал большое интервью газете «Ана тілі» («Родной язык»), где подробно высказался о социально-экономических реформах, языковой политике и ценностных ориентирах развития страны.
Эксперты и политические обозреватели отмечают, что именно новогодние интервью президента:
подводят политические и экономические итоги года;
обозначают стратегические ориентиры на ближайшую перспективу;
дают представление о позиции главы государства по наиболее чувствительным вопросам;
формируют общественную повестку на начало года.
Ожидается, что и предстоящее интервью в газете Turkistan затронет широкий круг тем — от внутренних реформ и социальной политики до международной повестки и роли Казахстана в меняющемся мире.
Публикация интервью в начале января традиционно вызывает повышенный интерес со стороны:
экспертного сообщества,
бизнеса,
государственных структур,
широкой общественности.
Особое внимание, как предполагается, будет приковано к вопросам дальнейших реформ, экономических приоритетов и политического курса страны в 2026 году.
Полный текст интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева станет доступен читателям 5 января.
