02.01.2026, 13:01

Президент Казахстана готовит большое интервью: что и когда услышит страна

Новости Казахстана 0 912

В первые дни 2026 года казахстанцев ждет одно из ключевых информационных событий начала года — обширное интервью президента Касым-Жомарта Токаева, в котором глава государства традиционно подводит итоги и обозначает приоритеты на будущее, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Telegram-канал Руслана Желдибая
© Photo : Telegram-канал Руслана Желдибая

О предстоящей публикации официально сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

Когда и где выйдет интервью

По словам пресс-секретаря, 5 января 2026 года большое интервью президента будет опубликовано в республиканской газете Turkistan.

Как уточняется, собеседником главы государства стал главный редактор издания Бауыржан Бабажанулы. Формат беседы заявлен как расширенный, что предполагает подробные ответы президента на ключевые вопросы внутренней и внешней политики.

Соответствующее сообщение Руслан Желдибай разместил в своем официальном Telegram-канале.

Традиция новогодних интервью Президента

Новогодние интервью уже стали устойчивой традицией президентства Касым-Жомарта Токаева. В первые дни нового года глава государства обращается к обществу не в формате официальных поздравлений, а через развернутый диалог со СМИ.

Так, в 2025 году президент дал большое интервью газете «Ана тілі» («Родной язык»), где подробно высказался о социально-экономических реформах, языковой политике и ценностных ориентирах развития страны.

Почему такие интервью важны

Эксперты и политические обозреватели отмечают, что именно новогодние интервью президента:

  • подводят политические и экономические итоги года;

  • обозначают стратегические ориентиры на ближайшую перспективу;

  • дают представление о позиции главы государства по наиболее чувствительным вопросам;

  • формируют общественную повестку на начало года.

Ожидается, что и предстоящее интервью в газете Turkistan затронет широкий круг тем — от внутренних реформ и социальной политики до международной повестки и роли Казахстана в меняющемся мире.

Чего ждут от интервью в 2026 году

Публикация интервью в начале января традиционно вызывает повышенный интерес со стороны:

  • экспертного сообщества,

  • бизнеса,

  • государственных структур,

  • широкой общественности.

Особое внимание, как предполагается, будет приковано к вопросам дальнейших реформ, экономических приоритетов и политического курса страны в 2026 году.

Полный текст интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева станет доступен читателям 5 января.

