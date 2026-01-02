В Казахстане определили судьбу волков и шакалов на 2026 год

В Казахстане официально определили порядок и условия регулирования численности волков и шакалов на 2026 год. Соответствующее биологическое обоснование подготовлено и утверждено профильными специалистами, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, передает Lada.kz.
Решение затрагивает территории всей республики и направлено на сохранение баланса между дикой природой и интересами сельского хозяйства.
Речь идет о допустимом объеме изъятия двух видов хищников — волка и шакала, численность которых в отдельных регионах страны требует регулирования. Основанием для этого стали данные биологического мониторинга, оценка популяций и анализ конфликтов между дикими животными и человеком.
Согласно утвержденному документу:
регулирование численности волков и шакалов будет осуществляться в течение всего 2026 года;
установленный срок действия мер — до 31 декабря 2026 года;
изъятие допускается исключительно на основании официального разрешения.
Процедура выдачи разрешений стартует 5 января 2026 года. С этого дня, начиная с 10:00 часов, заинтересованные лица смогут подать заявки на получение официального разрешения на изъятие животных, численность которых подлежит регулированию.
Важно отметить, что без соответствующего документа любые действия в отношении диких хищников будут считаться нарушением законодательства.
Для ряда областей введены дополнительные ограничения. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и области Улытау разрешения на изъятие волков и шакалов будут выдаваться только при наличии подтвержденных фактов нападения на домашний скот.
Иными словами, в этих регионах регулирование численности не носит профилактический характер и допускается лишь в случае прямой угрозы или уже причиненного ущерба сельхозживотным.
Такой подход, как поясняют специалисты, позволяет:
избежать необоснованного сокращения популяций хищников;
сохранить экологическое равновесие;
защитить интересы фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств;
минимизировать конфликты между человеком и дикой природой.
Регулирование проводится не как охота, а как меры управления численностью, основанные на научных данных.
Порядок получения разрешений строго регламентирован. Он осуществляется в соответствии с приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 347.
Документ утверждает Правила оказания государственной услуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию» и определяет:
перечень необходимых документов;
основания для выдачи или отказа;
сроки рассмотрения заявок;
ответственность за нарушение установленного порядка.
Власти подчеркивают: регулирование численности волков и шакалов в 2026 году будет проводиться строго в правовом поле, с учетом региональной специфики и экологических рисков. Самовольное изъятие животных по-прежнему запрещено и влечет административную и уголовную ответственность.
Таким образом, утвержденные меры направлены не на истребление хищников, а на выстраивание разумного баланса между защитой природы и безопасностью людей и их хозяйств.
Комментарии0 комментарий(ев)