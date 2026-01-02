18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.01.2026, 14:17

В Казахстане определили судьбу волков и шакалов на 2026 год

Новости Казахстана 0 816

В Казахстане официально определили порядок и условия регулирования численности волков и шакалов на 2026 год. Соответствующее биологическое обоснование подготовлено и утверждено профильными специалистами, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Решение затрагивает территории всей республики и направлено на сохранение баланса между дикой природой и интересами сельского хозяйства.

Что именно утвердили

Речь идет о допустимом объеме изъятия двух видов хищников — волка и шакала, численность которых в отдельных регионах страны требует регулирования. Основанием для этого стали данные биологического мониторинга, оценка популяций и анализ конфликтов между дикими животными и человеком.

Согласно утвержденному документу:

  • регулирование численности волков и шакалов будет осуществляться в течение всего 2026 года;

  • установленный срок действия мер — до 31 декабря 2026 года;

  • изъятие допускается исключительно на основании официального разрешения.

Когда можно получить разрешение

Процедура выдачи разрешений стартует 5 января 2026 года. С этого дня, начиная с 10:00 часов, заинтересованные лица смогут подать заявки на получение официального разрешения на изъятие животных, численность которых подлежит регулированию.

Важно отметить, что без соответствующего документа любые действия в отношении диких хищников будут считаться нарушением законодательства.

Особые условия для отдельных регионов

Для ряда областей введены дополнительные ограничения. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и области Улытау разрешения на изъятие волков и шакалов будут выдаваться только при наличии подтвержденных фактов нападения на домашний скот.

Иными словами, в этих регионах регулирование численности не носит профилактический характер и допускается лишь в случае прямой угрозы или уже причиненного ущерба сельхозживотным.

Почему решили ограничить изъятие

Такой подход, как поясняют специалисты, позволяет:

  • избежать необоснованного сокращения популяций хищников;

  • сохранить экологическое равновесие;

  • защитить интересы фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств;

  • минимизировать конфликты между человеком и дикой природой.

Регулирование проводится не как охота, а как меры управления численностью, основанные на научных данных.

Как регулируется процедура на законодательном уровне

Порядок получения разрешений строго регламентирован. Он осуществляется в соответствии с приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 347.

Документ утверждает Правила оказания государственной услуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию» и определяет:

  • перечень необходимых документов;

  • основания для выдачи или отказа;

  • сроки рассмотрения заявок;

  • ответственность за нарушение установленного порядка.

Что важно помнить казахстанцам

Власти подчеркивают: регулирование численности волков и шакалов в 2026 году будет проводиться строго в правовом поле, с учетом региональной специфики и экологических рисков. Самовольное изъятие животных по-прежнему запрещено и влечет административную и уголовную ответственность.

Таким образом, утвержденные меры направлены не на истребление хищников, а на выстраивание разумного баланса между защитой природы и безопасностью людей и их хозяйств.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь