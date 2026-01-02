В Казахстане определили судьбу волков и шакалов на 2026 год

В Казахстане официально определили порядок и условия регулирования численности волков и шакалов на 2026 год. Соответствующее биологическое обоснование подготовлено и утверждено профильными специалистами, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Решение затрагивает территории всей республики и направлено на сохранение баланса между дикой природой и интересами сельского хозяйства.

Что именно утвердили

Речь идет о допустимом объеме изъятия двух видов хищников — волка и шакала, численность которых в отдельных регионах страны требует регулирования. Основанием для этого стали данные биологического мониторинга, оценка популяций и анализ конфликтов между дикими животными и человеком.

Согласно утвержденному документу:

регулирование численности волков и шакалов будет осуществляться в течение всего 2026 года ;

установленный срок действия мер — до 31 декабря 2026 года ;

изъятие допускается исключительно на основании официального разрешения.

Когда можно получить разрешение

Процедура выдачи разрешений стартует 5 января 2026 года. С этого дня, начиная с 10:00 часов, заинтересованные лица смогут подать заявки на получение официального разрешения на изъятие животных, численность которых подлежит регулированию.

Важно отметить, что без соответствующего документа любые действия в отношении диких хищников будут считаться нарушением законодательства.

Особые условия для отдельных регионов

Для ряда областей введены дополнительные ограничения. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и области Улытау разрешения на изъятие волков и шакалов будут выдаваться только при наличии подтвержденных фактов нападения на домашний скот.

Иными словами, в этих регионах регулирование численности не носит профилактический характер и допускается лишь в случае прямой угрозы или уже причиненного ущерба сельхозживотным.

Почему решили ограничить изъятие

Такой подход, как поясняют специалисты, позволяет:

избежать необоснованного сокращения популяций хищников;

сохранить экологическое равновесие;

защитить интересы фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств;

минимизировать конфликты между человеком и дикой природой.

Регулирование проводится не как охота, а как меры управления численностью, основанные на научных данных.

Как регулируется процедура на законодательном уровне

Порядок получения разрешений строго регламентирован. Он осуществляется в соответствии с приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 347.

Документ утверждает Правила оказания государственной услуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию» и определяет:

перечень необходимых документов;

основания для выдачи или отказа;

сроки рассмотрения заявок;

ответственность за нарушение установленного порядка.

Что важно помнить казахстанцам

Власти подчеркивают: регулирование численности волков и шакалов в 2026 году будет проводиться строго в правовом поле, с учетом региональной специфики и экологических рисков. Самовольное изъятие животных по-прежнему запрещено и влечет административную и уголовную ответственность.

Таким образом, утвержденные меры направлены не на истребление хищников, а на выстраивание разумного баланса между защитой природы и безопасностью людей и их хозяйств.