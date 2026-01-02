В Казахстане почти два месяца ведутся поиски пропавшей семьи

В Атырауской области Казахстана продолжаются масштабные поиски семьи из четырех человек, пропавшей еще в ноябре прошлого года. Несмотря на усилия полиции и активное участие жителей, о местонахождении семьи до сих пор нет достоверной информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Как стало известно о пропаже

Ситуация привлекла внимание правоохранителей 25 декабря, когда в полицию города Атырау обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что её брат вместе с супругой и двумя взрослыми детьми не выходят на связь уже более месяца.

По ее словам, никто из родственников не знает, где они могут находиться, и попытки связаться с ними ни к чему не привели.

Место проживания семьи и последние известные сведения

Семья проживала в селе Жангельди Кызылкогинского района. Согласно предварительной информации, в ноябре 2025 года они выехали из дома в неизвестном направлении. С тех пор их местонахождение остаётся неизвестным.

Полиция рассматривает версию, что пропавшие могли направиться в южные регионы Казахстана, однако точных подтверждений этому пока нет.

«Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры по установлению их местонахождения. Ориентированы полицейские и других регионов. По имеющейся информации, супруги и двое их взрослых детей, 33 и 35 лет, могли направиться в южные регионы страны», — сообщили в Департаменте полиции Атырауской области.

Кого именно ищут

В розыске находятся четверо взрослых:

Глава семьи;

Его супруга;

Двое их взрослых детей, 33 и 35 лет.

На данный момент полиция активно проверяет возможные маршруты передвижения семьи, связывается с другими регионами и просит всех граждан проявить внимательность.

Фото: ДП Атырауской области

Как помочь поискам

Полиция просит жителей сообщать любую информацию, которая может помочь найти пропавших. Связаться с правоохранителями можно по следующим телефонам:

98-20-78

98-20-88

+7 701 304 0012

Даже самая незначительная информация может оказаться полезной и помочь в возвращении семьи домой.