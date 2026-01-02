18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
02.01.2026, 16:39

Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин Казахстана в 2026 году - официальный график

Новости Казахстана

С 2026 года пенсионный возраст для казахстанцев остаётся неизменным: мужчины продолжают уходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 61. Что важно знать тем, кто готовится к оформлению выплат, и когда ожидать будущих изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кто становится пенсионером в 2026 году

Согласно Социальному кодексу Республики Казахстан, граждане получают право на пенсионные выплаты из государственного бюджета и Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) с определённого возраста. С этого момента они официально считаются пенсионерами и получают ряд льгот:

  • государство начинает оплачивать их участие в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);

  • если пенсионер продолжает работать, с его дохода не удерживаются другие обязательные взносы и отчисления.

Пенсионный возраст пока различается для мужчин и женщин:

  • Мужчины уходят на пенсию с 63 лет. Этот возраст остаётся неизменным с 1 июля 2001 года. В 2026 году пенсию оформляют мужчины 1963 года рождения.

  • Женщины выходят на пенсию в 61 год, начиная с 2023 года. В 2026 году пенсионные выплаты могут оформить женщины 1965 года рождения, а в 2027 году — женщины 1966 года рождения.

Подать документы для назначения пенсии в Центр обслуживания населения (ЦОН) можно за 10 дней до дня рождения.

Особая категория — женщины, родившие или усыновившие пять и более детей и воспитавшие их до 8 лет. Они имеют право на солидарную пенсию по возрасту уже с 53 лет, а базовую пенсию получают при достижении стандартного пенсионного возраста.

История изменения пенсионного возраста женщин

До 2018 года казахстанки уходили на пенсию в 58 лет. С 2019 года пенсионный возраст начали постепенно повышать:

  • 2019 год — 59 лет;

  • 2020 год — 59,5 лет;

  • 2021 год — 60 лет;

  • 2022 год — 60,5 лет;

  • 2023 год — 61 год.

С 2023 года был введён пятилетний мораторий на повышение женского пенсионного возраста, поэтому до 2028 года казахстанки будут уходить на пенсию в 61 год.

После этого повышение продолжится планомерно, пока в 2031 году пенсионный возраст женщин не достигнет 63 лет:

  • 2023–2027 годы — 61 год;

  • 2028 год — 61,5 года;

  • 2029 год — 62 года;

  • 2030 год — 62,5 года;

  • с 2031 года — 63 года.

Важные рекомендации для будущих пенсионеров

В периоды повышения пенсионного возраста особенно важно своевременно оформлять пенсию, так как выплаты назначаются со дня обращения. Если опоздать с подачей документов, можно потерять часть положенной суммы.

Кроме того, начиная с 2026 года, пенсии в Казахстане вырастут на 10%, что касается как фиксированных выплат, так и расчетных показателей.

Эксперты также рекомендуют самостоятельно копить на пенсию, учитывая рост продолжительности жизни и необходимость поддерживать стабильный уровень доходов на старости лет.

