03.01.2026, 07:32

Где в Казахстане хранят деньги «по-взрослому»

Новости Казахстана 0 573

В конце 2025 года валютный рынок Казахстана продемонстрировал всплеск активности, который на первый взгляд выглядит парадоксально: на фоне укрепляющегося тенге интерес населения к доллару не ослаб, а напротив — усилился. Только за ноябрь чистая покупка долларов в стране достигла 234,7 млрд тенге, превысив октябрьский показатель еще на 1%. Это говорит о том, что доллар по-прежнему остается ключевым инструментом сбережений и финансовой страховки для казахстанцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Однако распределение валютного спроса по регионам оказалось крайне неравномерным.

Алматы — безусловный центр долларового притяжения

Если рассматривать валютный рынок в региональном разрезе, абсолютным и безоговорочным лидером остается Алматы. В ноябре 2025 года жители и бизнес южной столицы приобрели долларов на 103,1 млрд тенге, что составляет 44% от общего объема чистых покупок по стране.

Это максимальный показатель как минимум за последние два года. Более того, если пересчитать объемы в сопоставимых ценах с учетом инфляции, текущий уровень валютных покупок в Алматы можно считать наивысшим с декабря 2023 года.

Эксперты объясняют этот феномен сочетанием нескольких факторов:

  • высокой деловой и инвестиционной активности;

  • развитым финансовым сектором;

  • значительным объемом частных и корпоративных сбережений;

  • ориентацией на внешнеэкономические операции и международные расчеты.

Алматы фактически закрепляет за собой статус не только экономической, но и валютной столицы Казахстана.

Почему именно Алматы так активно покупает доллар

Активный интерес к доллару в южной столице связан не с паническими настроениями, а с прагматичным финансовым поведением. Для алматинцев доллар — это:

  • инструмент диверсификации сбережений;

  • средство защиты капитала;

  • удобная валюта для инвестиций, импорта и крупных покупок.

Высокая концентрация бизнеса, торговли и частных инвесторов делает спрос на иностранную валюту здесь устойчивым даже в периоды укрепления национальной валюты.

Астана и Шымкент: охлаждение валютного аппетита

На фоне рекордных показателей Алматы динамика в других крупных городах выглядит значительно скромнее. В Астане в ноябре зафиксировано резкое снижение интереса к доллару: чистая покупка сократилась сразу на 33% по сравнению с октябрем и составила 16,8 млрд тенге.

В Шымкенте также наблюдается спад спроса, хотя и менее выраженный.

Такую динамику аналитики связывают с:

  • высокой зависимостью экономик этих городов от бюджетных вливаний;

  • цикличностью государственных расходов;

  • меньшей долей частных инвестиций и валютных сбережений населения.

Иными словами, спрос на валюту здесь более чувствителен к внутренним экономическим факторам.

Регионы: доллар как инструмент необходимости, а не накопления

В остальных регионах Казахстана интерес к доллару сохраняется, но остается заметно ниже, чем в мегаполисах. В Мангистауской, Актюбинской и Атырауской областях объем чистой покупки валюты колеблется в диапазоне 8–11 млрд тенге.

Здесь валютные операции носят более прикладной характер и связаны с:

  • нуждами бизнеса;

  • сезонными колебаниями доходов;

  • поездками за границу;

  • расчетами по внешним контрактам.

Тем не менее даже в регионах фиксируется рост покупок долларов по сравнению с прошлым годом, что отражает общий тренд на поиск более стабильных валют на фоне глобальной экономической неопределенности.

Рубль теряет позиции: устойчивая тенденция

Отдельного внимания заслуживает ситуация с российским рублем. В ноябре был зафиксирован его чистый отток на 18,6 млрд тенге, что подтверждает долгосрочное снижение интереса к этой валюте.

В Алматы и Астане объемы продаж рубля существенно превышают покупки. Это указывает на то, что население и бизнес Казахстана все чаще отказываются от рубля в пользу других валют либо тенге.

Евро и юань: валюты второго плана

На фоне долларового доминирования евро и китайский юань остаются в статусе периферийных валют.

  • Евро в ноябре показал чистую покупку на 14,2 млрд тенге, что в 16 раз меньше, чем у доллара. Его используют в основном для личных целей — поездок, накоплений и отдельных международных расчетов.

  • Юань и вовсе продемонстрировал минимальный интерес: чистый спрос составил всего 135,4 млн тенге, а в ряде регионов зафиксирован его отток.

Несмотря на активное развитие экономических связей с Китаем, юань так и не стал валютой сбережений для казахстанцев, оставаясь преимущественно инструментом транзакций.

Прогноз на 2026 год: доллар сохранит лидерство

Если в 2026 году тенденция укрепления тенге сохранится, интерес к доллару, по мнению аналитиков, не исчезнет. Напротив, при удержании курса USD/KZT вблизи 500 тенге спрос на американскую валюту может продолжить рост.

Алматы, судя по текущей динамике, сохранит за собой роль главного центра валютных операций страны, а доллар — статус ключевой валюты доверия для населения и бизнеса Казахстана.

