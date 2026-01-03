«Слово и мусор подорожали»: как выросли штрафы в Казахстане в 2026 году

С 2026 года казахстанцы столкнутся с заметным увеличением штрафов за нарушения общественного порядка. Повышение связано с ростом месячного расчётного показателя (МРП), от которого напрямую зависят размеры денежных санкций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Месячный расчётный показатель (МРП) — это фиксированная государственная сумма, которая используется в Казахстане для расчёта:
пособий и социальных выплат;
штрафов и налогов;
других обязательных платежей.
При повышении МРП увеличиваются все штрафы, привязанные к этому показателю, даже если сами законы остаются без изменений.
На 2026 год МРП поднят до 4 325 тенге, тогда как в 2025 году он составлял 3 932 тенге. Соответственно, выросли штрафы за нарушения, о которых стоит знать каждому.
Ранее: 20 МРП, или 78 640 тенге;
В 2026 году: 20 МРП, или 86 500 тенге.
Даже если привычная «матная» брань останется на том же уровне, казахстанцам придётся платить больше за её использование в общественных местах.
Штрафы за выброс мусора и загрязнение парков, скверов и улиц также увеличились:
Первое нарушение: 10 МРП — с 39 320 тенге до 43 250 тенге;
Повторное нарушение в течение года: 20 МРП — с 78 640 до 86 500 тенге.
Таким образом, государство стимулирует казахстанцев соблюдать чистоту и порядок в городских зонах.
За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения штрафы тоже выросли:
Минимальный штраф: 5 МРП — с 19 660 до 21 625 тенге;
Максимальный штраф при повторном нарушении в течение года: 10 МРП — с 39 320 до 43 250 тенге.
Это касается и тех, кто нарушает общественный порядок в алкогольном или наркотическом состоянии.
За порчу имущества и общественных объектов предусмотрена уголовная ответственность, а штрафы теперь выше:
Минимальный: 100–200 МРП — от 432 500 до 865 000 тенге;
Максимальный при отягчающих обстоятельствах: 500–2 000 МРП — от 2,1 до 8,6 миллиона тенге.
Если вандализм совершён несовершеннолетним, ответственность ложится на родителей или опекунов:
Штраф: 15 МРП — с 58 980 до 64 875 тенге.
За осквернение зданий, сооружений, общественного имущества и транспорта предусмотрен штраф:
Ранее: 50 МРП — 196 600 тенге;
В 2026 году: 50 МРП — 216 250 тенге.
Даже мелкое нарушение теперь обойдётся казахстанцам заметно дороже.
Рост МРП с 3 932 до 4 325 тенге напрямую повлиял на стоимость штрафов за мат, мусор, алкоголь и вандализм. Теперь казахстанцам придётся внимательнее следить за своим поведением в общественных местах, ведь привычные нарушения стали дороже почти на 10%.
