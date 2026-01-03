«Слово и мусор подорожали»: как выросли штрафы в Казахстане в 2026 году

С 2026 года казахстанцы столкнутся с заметным увеличением штрафов за нарушения общественного порядка. Повышение связано с ростом месячного расчётного показателя (МРП) , от которого напрямую зависят размеры денежных санкций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: krasny-kut.ru

МРП — главный «регулятор цен» штрафов

Месячный расчётный показатель (МРП) — это фиксированная государственная сумма, которая используется в Казахстане для расчёта:

пособий и социальных выплат;

штрафов и налогов;

других обязательных платежей.

При повышении МРП увеличиваются все штрафы, привязанные к этому показателю, даже если сами законы остаются без изменений.

На 2026 год МРП поднят до 4 325 тенге, тогда как в 2025 году он составлял 3 932 тенге. Соответственно, выросли штрафы за нарушения, о которых стоит знать каждому.

Штрафы за нецензурную брань в общественных местах

Ранее: 20 МРП, или 78 640 тенге;

В 2026 году: 20 МРП, или 86 500 тенге.

Даже если привычная «матная» брань останется на том же уровне, казахстанцам придётся платить больше за её использование в общественных местах.

Загрязнение общественных пространств

Штрафы за выброс мусора и загрязнение парков, скверов и улиц также увеличились:

Первое нарушение: 10 МРП — с 39 320 тенге до 43 250 тенге;

Повторное нарушение в течение года: 20 МРП — с 78 640 до 86 500 тенге.

Таким образом, государство стимулирует казахстанцев соблюдать чистоту и порядок в городских зонах.

Распитие алкоголя и появление в нетрезвом виде

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения штрафы тоже выросли:

Минимальный штраф: 5 МРП — с 19 660 до 21 625 тенге;

Максимальный штраф при повторном нарушении в течение года: 10 МРП — с 39 320 до 43 250 тенге.

Это касается и тех, кто нарушает общественный порядок в алкогольном или наркотическом состоянии.

Вандализм: от штрафов до уголовной ответственности

За порчу имущества и общественных объектов предусмотрена уголовная ответственность, а штрафы теперь выше:

Минимальный: 100–200 МРП — от 432 500 до 865 000 тенге;

Максимальный при отягчающих обстоятельствах: 500–2 000 МРП — от 2,1 до 8,6 миллиона тенге.

Если вандализм совершён несовершеннолетним, ответственность ложится на родителей или опекунов:

Штраф: 15 МРП — с 58 980 до 64 875 тенге.

Мелкое хулиганство

За осквернение зданий, сооружений, общественного имущества и транспорта предусмотрен штраф:

Ранее: 50 МРП — 196 600 тенге;

В 2026 году: 50 МРП — 216 250 тенге.

Даже мелкое нарушение теперь обойдётся казахстанцам заметно дороже.

Итог

Рост МРП с 3 932 до 4 325 тенге напрямую повлиял на стоимость штрафов за мат, мусор, алкоголь и вандализм. Теперь казахстанцам придётся внимательнее следить за своим поведением в общественных местах, ведь привычные нарушения стали дороже почти на 10%.