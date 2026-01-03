Банки-призраки Казахстана: что происходит с 9 официально закрытыми учреждениями

В Казахстане продолжается длительный процесс ликвидации банков, лицензии которых отзывались на протяжении почти двадцати лет. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, на сегодняшний день 9 банков всё ещё находятся в стадии закрытия — их лицензии были отозваны в период с 2007 по 2021 год. Об этом сообщила глава агентства Мадина Абылкасымова, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

economist.kg

Государственная поддержка и выплаты банкам-банкротам

Сегодня государство не оказывает прямую помощь закрывающимся банкам. Однако в прошлом шести банкам была предоставлена финансовая поддержка в размере 1,8 трлн тенге, из которых 738 млрд уже возвращены, а оставшиеся средства планируется погасить досрочно.

Это позволяет видеть, что процесс ликвидации контролируется и регулируется, хотя внимание общества к нему сохраняется из-за громких историй вроде Банка Астаны, Delta Bank и AsiaCredit Bank.

Как проходит «кухня» ликвидации банков

Редакция Digital Business получила эксклюзивную возможность узнать процесс ликвидации банков «изнутри» от главы Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Адиля Утембаева.

Основные этапы процесса:

Определение проблемного банка : кто первым узнаёт о финансовых трудностях.

Реакция системы : как быстро фонд и регулятор подключаются к процессу.

Возврат средств вкладчикам: механизм выплаты гарантированных депозитов и сроки.

По словам Утембаева, эти процессы тщательно отработаны и позволяют свести риски к минимуму.

«Много воды утекло»: уроки прошлого и улучшения законодательства

С момента отзыва лицензий у Delta Bank и Банка Астаны прошло время, за которое законодательство претерпело важные изменения, направленные на ускорение выплат и повышение прозрачности.

«Поэтому стоит обратить внимание на кейсы 2020-х годов — АзияКредит Банк, Capital Bank Kazakhstan и Tengri Bank. По этим банкам КФГД удалось начать выплаты не позднее 6–8 дней с момента отзыва лицензии», — отметил Утембаев.

Ключевые факторы успеха:

Постоянная финансовая готовность фонда.

Наличие специальных резервов, размещённых в ликвидные активы.

Непрерывная поддержка достаточного уровня резервов.

Резервы фонда против обязательств по депозитам

На момент ликвидации отдельных банков финансовая база КФГД позволяла полностью покрыть обязательства перед вкладчиками:

Tengri Bank : резерв 604 млрд тенге при обязательствах 17,8 млрд тенге.

АзияКредит Банк : резерв 601 млрд при обязательствах 19 млрд тенге.

Capital Bank Kazakhstan: резерв 650 млрд при обязательствах 1,7 млрд тенге.

«Главный документ для нас — это реестр депозиторов. Он определяет, кому и сколько нужно выплатить. Контроль качества этих данных и внедрение технологий в механизмы выплат — один из приоритетов фонда», — подчеркнул глава КФГД.

Постоянная готовность и ускоренные выплаты

КФГД системно ускоряет все процессы:

Предварительная работа с банками для контроля качества данных.

Формирование и утверждение реестра депозиторов.

Выбор банков-агентов для выплаты депозитов.

Чёткие чек-листы и пошаговые планы действий для сотрудников.

Благодаря этим мерам:

Законодательно установленные 35 дней на начало выплат на практике сокращаются до 6–8 дней .

90% возмещений по депозитам выплачивается в первые 3–4 месяца.

Утембаев подчеркнул, что такая стратегия позволяет минимизировать риск задержек и обеспечивает финансовую стабильность для вкладчиков даже при ликвидации крупных банков.