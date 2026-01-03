18+
03.01.2026, 09:43

Казахстан накроет новый циклон

Новости Казахстана 0 1 013

Специалисты РГП «Казгидромет» предупреждают о резких погодных изменениях в Казахстане на ближайшие три дня — с 3 по 5 января 2026 года. На страну движется новый циклон, который принесет снег, метель и перепады температуры по регионам, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Причина резкой смены погоды — новый циклон

По информации синоптиков, циклон будет двигаться с районов Средиземного моря и охватит практически всю территорию республики.

Пресс-служба РГП «Казгидромет» сообщает:

  • На большей части страны ожидается снег с метелью.

  • На западе, юге и юго-востоке возможны смешанные осадки — дождь и снег.

  • На северо-западе 3 января прогнозируется сильный снег, а на юго-востоке 5 января — сильные осадки.

  • По всей республике ожидаются гололед, туман и порывистый ветер.

Таким образом, привычная зимняя погода временно сменится штормовыми условиями, которые могут повлиять на движение транспорта и работу коммунальных служб.

Где потеплеет, а где морозы усилятся

Прогноз погоды по регионам показывает разнонаправленные изменения температуры:

Запад страны

  • Ночью: 0–8 °C

  • Днем: -2–+5 °C
    Температура здесь будет повышаться, что сопровождается вероятностью дождя и мокрого снега.

Центр страны

  • Ночью: -10–-18 °C

  • Днем: -5–-12 °C
    Морозы усилятся, особенно в ночное время, что повышает риск гололеда.

Юг страны

  • Ночью: 0–-10 °C

  • Днем: -6–+2 °C
    В дневное время возможны небольшие повышения температуры, но ночью сохраняются холодные условия.

Юго-восток и горные районы

  • Ночью: 0–5 °C (в горах -8–-13 °C)

  • Днем: -2–+3 °C (в горах -5–-10 °C)
    В этих регионах циклон принесет сильные осадки, особенно в горах.

Восток страны

  • Ночью: -5–-13 °C

  • Днем: -5–-10 °C
    Небольшое повышение ночью сменяется дневным похолоданием.

Что ждать жителям

Синоптики советуют быть готовыми к:

  • снежным заносам и ухудшению видимости на дорогах;

  • гололеду и скользким тротуарам;

  • порывистому ветру и туману;

  • перепадам температуры, особенно между ночными и дневными показателями.

Таким образом, ближайшие дни обещают быть непростыми для всей страны: от заснеженных дорог на северо-западе до дождя с мокрым снегом на юге и юго-востоке.

1
0
1
