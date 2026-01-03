Казахстан накроет новый циклон

Специалисты РГП «Казгидромет» предупреждают о резких погодных изменениях в Казахстане на ближайшие три дня — с 3 по 5 января 2026 года. На страну движется новый циклон, который принесет снег, метель и перепады температуры по регионам, сообщает Lada.kz.
По информации синоптиков, циклон будет двигаться с районов Средиземного моря и охватит практически всю территорию республики.
Пресс-служба РГП «Казгидромет» сообщает:
На большей части страны ожидается снег с метелью.
На западе, юге и юго-востоке возможны смешанные осадки — дождь и снег.
На северо-западе 3 января прогнозируется сильный снег, а на юго-востоке 5 января — сильные осадки.
По всей республике ожидаются гололед, туман и порывистый ветер.
Таким образом, привычная зимняя погода временно сменится штормовыми условиями, которые могут повлиять на движение транспорта и работу коммунальных служб.
Прогноз погоды по регионам показывает разнонаправленные изменения температуры:
Ночью: 0–8 °C
Днем: -2–+5 °C
Температура здесь будет повышаться, что сопровождается вероятностью дождя и мокрого снега.
Ночью: -10–-18 °C
Днем: -5–-12 °C
Морозы усилятся, особенно в ночное время, что повышает риск гололеда.
Ночью: 0–-10 °C
Днем: -6–+2 °C
В дневное время возможны небольшие повышения температуры, но ночью сохраняются холодные условия.
Ночью: 0–5 °C (в горах -8–-13 °C)
Днем: -2–+3 °C (в горах -5–-10 °C)
В этих регионах циклон принесет сильные осадки, особенно в горах.
Ночью: -5–-13 °C
Днем: -5–-10 °C
Небольшое повышение ночью сменяется дневным похолоданием.
Синоптики советуют быть готовыми к:
снежным заносам и ухудшению видимости на дорогах;
гололеду и скользким тротуарам;
порывистому ветру и туману;
перепадам температуры, особенно между ночными и дневными показателями.
Таким образом, ближайшие дни обещают быть непростыми для всей страны: от заснеженных дорог на северо-западе до дождя с мокрым снегом на юге и юго-востоке.
