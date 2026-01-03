Старые правила больше не действуют: сколько будут стоить квартиры в Казахстане в 2026 году

Рынок недвижимости Казахстана вступает в 2026 год с обновленными правилами игры. Изменения коснутся налогообложения, перепродажи жилья, аренды и даже механизмов контроля за застройщиками. LS подробно разбирает, с чем столкнутся покупатели, продавцы и инвесторы в этом году, сообщает Lada.kz.
С 1 января 2026 года застройщики снова обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 16%. До этого момента многие строительные компании были освобождены от НДС, что позволяло держать цены на жилье на относительно стабильном уровне.
Ключевые исключения:
НДС не взимается с жилых зданий и квартир, строительство которых начато до 1 января 2026 года.
Освобождаются от налога долгосрочные арендные договора с правом выкупа, заключенные до начала 2026 года.
Министерство финансов поясняет: при продаже жилого объекта, приобретенного без НДС, размер оборота определяется как разница между стоимостью продажи и балансовой стоимостью объекта без учета переоценки и обесценения.
Эти меры призваны обеспечить плавный переход строительной отрасли к новым налоговым реалиям, не перегружая рынок резким ростом цен.
С 2026 года вводится новая норма для налогоплательщиков при перепродаже недвижимости:
Если жилье продано в течение двух лет после покупки, владелец обязан уплатить ИПН в размере 10% от прироста стоимости.
Если недвижимость находилась во владении более двух лет, налог не взимается.
Ранее срок владения для освобождения от налога составлял всего один год. Новые правила касаются не только квартир, но и любых объектов недвижимости, включая парковочные места и кладовки.
В случае долевого строительства срок владения увеличен до трех лет, что поможет предотвратить юридические коллизии при долгой задержке с вводом объекта в эксплуатацию.
В 2026 году казахстанцам, сдающим жилье без регистрации и уплаты налогов, грозят штрафы от 10 до 15 МРП. В денежном выражении это составляет от 43 250 до 64 875 тенге (1 МРП = 4 325 тенге).
Вице-министр финансов Ержан Биржанов отметил:
Контроль за арендой недвижимости ведется, в том числе через анализ банковских переводов.
Для владельцев квартир предусмотрены щадящие режимы работы:
без регистрации ИП – декларация и уплата 10% после года;
упрощенный режим – 3%;
режим для самозанятых – 4%.
Такой подход позволяет владельцам сдавать жилье легально, избегая крупных штрафов.
Проект нового Строительного кодекса пока не принят и возвращен в мажилис на доработку.
Основные изменения и новшества:
Действие норм по реестру недобросовестных застройщиков приостановлено до 1 июля 2026 года.
Исключены полномочия органов архитектуры и градостроительства по согласованию назначения главных архитекторов городов и районов.
Процесс разработки проектно-сметной документации станет обязательным через портал «одного окна» для объектов, финансируемых государством.
Уточнены нормы о правах генподрядчика и собственника на этапы эксплуатации и сноса зданий.
Продолжаются ограничения на строительство в сейсмоопасных и селеопасных зонах.
В Алматы уже введен запрет на строительство новых жилых и офисных домов в горных районах, что подчеркивает внимание к безопасности и устойчивости городской среды.
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил:
На рынке наблюдается временный ажиотаж, вызванный спекуляциями застройщиков.
Нет предпосылок для резкого роста цен на 30-40%, как утверждают отдельные эксперты.
Рост стоимости социального жилья будет контролироваться государством.
Глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов предсказывает коррекцию цен вниз:
Причины падения: отсутствие покупательской способности, стагнация доходов населения, высокие процентные ставки, перегрев первичного рынка, отрыв вторичного рынка от реальной экономики.
Потенциальное снижение:
новое жилье – до 15%;
благоустроенное старое – до 20%.
Коррекция будет постепенной, но заметной: сделки уже сократились с осени 2025 года, а количество непроданных квартир растет.
Рынок недвижимости Казахстана в 2026 году переживает новый этап регулирования:
возврат НДС и новые правила налогообложения перепродажи;
строгий контроль за арендой жилья;
корректировка работы застройщиков через реестр и портал «одного окна»;
возможное снижение цен на фоне перегретого рынка.
Покупателям и инвесторам стоит готовиться к изменчивой среде, где налоговая дисциплина и внимательный выбор объектов станут ключевыми факторами успешных сделок.
