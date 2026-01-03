Токаев меняет правила игры для чиновников: Закон подписан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил закон, вносящий изменения в антикоррупционное законодательство страны. Документ касается ключевых вопросов возврата государству незаконно приобретенных активов и исполнения решений Конституционного суда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Президент подписал закон о возврате незаконно приобретенного имущества

Сообщение о подписании закона официально опубликовано на сайте Акорды. В нём говорится:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан 'О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов'."

Ранее документ прошёл одобрение Сената во втором чтении.

На что влияют новые поправки

Изменения затрагивают сразу несколько направлений законодательства:

Противодействие коррупции – уточняются процедуры возврата незаконно приобретенного имущества и предотвращения злоупотреблений должностными полномочиями.

Государственная служба – обновляются правила работы чиновников и ограничений для лиц, выполняющих государственные функции.

Возврат незаконно приобретенных активов – вводятся более чёткие механизмы и основания для изъятия имущества.

Наследование прав землепользования – устанавливаются новые нормы передачи и оформления земельных прав.

Исполнение алиментных обязательств – уточняются нормы взыскания и контроля исполнения обязательств.

Ослабление запрета на предпринимательскую деятельность

Ранее лица, приравненные к государственным служащим, не имели права заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью. Новый закон отменяет этот общий запрет, однако сохраняет строгие ограничения для отдельных категорий:

Члены территориальных избирательных комиссий, работающие на профессиональной постоянной основе.

Сотрудники Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также уполномоченной организации в сфере гражданской авиации.

Руководители национальных холдингов и компаний.

Конкретные ограничения для бизнеса чиновников

Кроме того, закон вводит чёткие основания, при которых предпринимательская деятельность чиновников остаётся недопустимой:

Препятствие выполнению должностных обязанностей – если деятельность мешает служебной работе. Использование служебного имущества – если для бизнеса используется государственное имущество. Конфликт интересов – если бизнес может поставить чиновника в ситуацию противоречия с государственными интересами.

Итог

Эти изменения создают более прозрачные и конкретные правила для чиновников и лиц, приравненных к госслужащим, а также усиливают возможности государства возвращать незаконно приобретенные активы. Закон подчеркивает принцип: государственные интересы стоят выше частных, но при этом открывает пространство для легальной предпринимательской активности чиновников в строго регламентированных рамках.