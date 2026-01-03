18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.01.2026, 11:17

Токаев меняет правила игры для чиновников: Закон подписан

Новости Казахстана 0 716

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил закон, вносящий изменения в антикоррупционное законодательство страны. Документ касается ключевых вопросов возврата государству незаконно приобретенных активов и исполнения решений Конституционного суда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Президент подписал закон о возврате незаконно приобретенного имущества

Сообщение о подписании закона официально опубликовано на сайте Акорды. В нём говорится:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан 'О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов'."

Ранее документ прошёл одобрение Сената во втором чтении.

На что влияют новые поправки

Изменения затрагивают сразу несколько направлений законодательства:

  • Противодействие коррупции – уточняются процедуры возврата незаконно приобретенного имущества и предотвращения злоупотреблений должностными полномочиями.

  • Государственная служба – обновляются правила работы чиновников и ограничений для лиц, выполняющих государственные функции.

  • Возврат незаконно приобретенных активов – вводятся более чёткие механизмы и основания для изъятия имущества.

  • Наследование прав землепользования – устанавливаются новые нормы передачи и оформления земельных прав.

  • Исполнение алиментных обязательств – уточняются нормы взыскания и контроля исполнения обязательств.

Ослабление запрета на предпринимательскую деятельность

Ранее лица, приравненные к государственным служащим, не имели права заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью. Новый закон отменяет этот общий запрет, однако сохраняет строгие ограничения для отдельных категорий:

  • Члены территориальных избирательных комиссий, работающие на профессиональной постоянной основе.

  • Сотрудники Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также уполномоченной организации в сфере гражданской авиации.

  • Руководители национальных холдингов и компаний.

Конкретные ограничения для бизнеса чиновников

Кроме того, закон вводит чёткие основания, при которых предпринимательская деятельность чиновников остаётся недопустимой:

  1. Препятствие выполнению должностных обязанностей – если деятельность мешает служебной работе.

  2. Использование служебного имущества – если для бизнеса используется государственное имущество.

  3. Конфликт интересов – если бизнес может поставить чиновника в ситуацию противоречия с государственными интересами.

Итог

Эти изменения создают более прозрачные и конкретные правила для чиновников и лиц, приравненных к госслужащим, а также усиливают возможности государства возвращать незаконно приобретенные активы. Закон подчеркивает принцип: государственные интересы стоят выше частных, но при этом открывает пространство для легальной предпринимательской активности чиновников в строго регламентированных рамках.

0
2
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь