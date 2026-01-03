Цифровая революция за партой: искусственный интеллект приходит в казахстанские школы - что изменится

В 2026 году в Казахстане начнется масштабное внедрение искусственного интеллекта в образовательную систему. В числе ключевых инициатив — запуск Qazaq Digital Mektebi и Национальной образовательной платформы с ИИ , предназначенной как для школьников, так и для педагогов. Об этом сообщило правительство РК через свой Telegram-канал 3 января 2026 года, сообщает Lada.kz.

Фото: smi24.kz

Цифровизация образования как приоритет правительства

По словам вице-министра просвещения Асылбека Ахметжанова, инициатива является частью поручений президента Касым-Жомарта Токаева по цифровизации всех сфер жизни страны. Основные цели проекта:

Снижение нагрузки на педагогов за счет автоматизации рутинных процессов.

Повышение ИИ-грамотности учащихся , формирование навыков работы с современными технологиями.

Создание единой Национальной образовательной платформы, объединяющей все данные образовательной системы.

Национальная образовательная платформа: цифровой фундамент для школ

Министерство просвещения приступило к разработке национальной системы цифровых профилей учащихся и педагогов. В рамках платформы будут модернизированы существующие базы данных:

Национальная образовательная база данных станет единым хранилищем для всех электронных дневников и журналов (LMS).

Облачная платформа QazTech позволит консолидировать информацию и обеспечит доступ к данным на государственном уровне.

ИИ-агенты смогут автоматически помогать педагогам в подготовке к педсоветам, проверке документации и других рутинных задачах, снижая ежедневную нагрузку на учителей.

Qazaq Digital Mektebi: ИИ в малокомплектных школах

С 2026–2027 учебного года пилотный проект будет реализован в регионах с малокомплектными школами. Особенности проекта:

Использование ИИ-репетиторов , которые помогут школьникам осваивать материал в интерактивной форме.

Практическое обучение педагогов навыкам работы с ИИ: более 200 тысяч учителей получат соответствующую подготовку в течение 2026 года.

Проект направлен не только на технологическое обновление школ, но и на повышение качества образования, особенно в отдаленных регионах.

Законодательные инициативы и оценка эффективности

В первой половине 2026 года министерская рабочая группа разработает рекомендации по внесению изменений в законодательство, чтобы закрепить использование ИИ в образовательной системе.

Также планируется анализ пилотных проектов, оценка их эффективности и возможное расширение на всю страну.

Цифровой шаг к удобству для граждан

Как подчеркнул Асылбек Ахметжанов, внедрение ИИ создаст цифровой фундамент, который позволит:

уменьшить нагрузку на педагогов;

облегчить доступ граждан к госуслугам ;

подготовить школьников к работе с современными цифровыми инструментами и искусственным интеллектом.

Таким образом, Казахстан делает уверенный шаг к умной образовательной системе будущего, где технологии помогают как учителям, так и ученикам.