Размеры новых государственных пособий озвучили в Казахстане

В Казахстане с 1 января 2026 года произошёл заметный рост государственных выплат. Прожиточный минимум (ПМ) и месячный расчетный показатель (МРП), от которых зависят многие пособия, увеличились на 10%. Это значит, что казахстанцы, имеющие право на социальную поддержку, получат больше денег уже в январе. Кто и сколько теперь будет получать, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Прожиточный минимум и МРП: новые цифры

Согласно закону РК «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», с 1 января 2026 года:

МРП увеличен до 4 325 тенге;

Прожиточный минимум вырос до 50 851 тенге.

Эти показатели ежегодно корректируются и служат базой для расчёта многих государственных выплат, включая пособия для лиц с инвалидностью, выплаты на погребение и специальные выплаты ветеранам.

Пособие для лиц с инвалидностью

Размер пособия зависит от группы инвалидности, возраста и причины её возникновения.

Детям с инвалидностью:

До 7 лет — 1,61 ПМ (81 870,11 тенге);

От 7 до 18 лет и I группа с детства — 2,2 ПМ (111 872,2 тенге);

II группа — 1,83 ПМ (93 057,33 тенге);

III группа — 1,61 ПМ (81 870,11 тенге).

Взрослые лица с инвалидностью от общего заболевания:

I группа — 2,2 ПМ (111 872,2 тенге);

II группа — 1,76 ПМ (89 497,76 тенге);

III группа — 1,2 ПМ (61 021,2 тенге).

Также выплаты положены родителям или опекунам детей с инвалидностью и лицам, ухаживающим за инвалидами I группы — 1,61 ПМ (81 870,11 тенге).

Работающие граждане, получившие инвалидность во взрослом возрасте, могут дополнительно претендовать на социальные выплаты по утрате трудоспособности.

Пособие по потере кормильца

Нетрудоспособные казахстанцы, потерявшие кормильца, также получают поддержку:

1 иждивенец — 0,92 ПМ (46 782,92 тенге);

2 — 1,7 ПМ (86 446,7 тенге);

3 — 2,25 ПМ (114 414,75 тенге);

4 — 2,6 ПМ (132 212,6 тенге);

5 — 2,75 ПМ (139 840,25 тенге);

6 и более — делится 3 ПМ на всех (152 553 тенге на каждого).

Выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца также выросли на 10%.

Специальные государственные пособия

Некоторые группы граждан получают дополнительные выплаты, рассчитанные через МРП.

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) — 16 МРП (69 200 тенге);

Приравненные по льготам к участникам ВОВ — 6,19 МРП (26 771,75 тенге);

Лица с титулом «Халық қаһарманы» — 138,63 МРП (599 574,75 тенге).

Рост этих выплат также составил 10% в 2026 году.

Единовременные выплаты на погребение

Государство поддерживает граждан, похоронивших близких:

Похоронившие пенсионера или получателя пособий — 35 МРП (151 375 тенге);

Ветераны ВОВ — 36,6 МРП (158 295 тенге);

Похоронившие лицо с пенсионными накоплениями — до 94 МРП (406 550 тенге, но не более остатка на счёте);

Похоронившие пенсионера с аннуитетом — 35 МРП (151 375 тенге), выплачивается страховой компанией.

Итог: рост на 10% для всех

Таким образом, все выплаты, привязанные к ПМ и МРП, увеличились на 10%. Это касается пособий по инвалидности, утрате кормильца, специального социального обеспечения и единовременных выплат на погребение. Казахстанцы могут рассчитывать на заметное повышение государственной поддержки уже с начала 2026 года.