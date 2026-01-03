Казахстан открывает двери казино: кто войдет, а кто останется за бортом - новые правила игры

29 декабря Мажилис Казахстана принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта». Документ направлен на рассмотрение в Сенат и предусматривает расширение перечня игорных зон в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
На сегодняшний день действуют казино в Боровом и Капшагае. Теперь планируется создание новых игровых зон:
На побережье Каспийского моря, Мангистауская область
На побережье озера Алаколь и в Панфиловском районе, Жетысуская область
В Талгарском районе, Алматинская область
В районе Маркаколь и Зайсанском районе, Восточно-Казахстанская область
При этом конкретные участки для строительства казино пока не определены. Как пояснил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, выбор мест будет осуществляться на уровне местных исполнительных органов, с учетом инфраструктуры и других факторов.
«Мы определяем зоны, но именно участок, где на побережье он будет открыт, будет определяться местным исполнительным органом. Это зависит от инфраструктуры и других факторов», — отметил министр на брифинге в правительстве.
Согласно законопроекту, посещать новые игорные зоны смогут только:
Иностранцы и лица без гражданства
Сотрудники игорных заведений
Лица, находящиеся в казино по служебным обязанностям
То есть для казахстанцев вход в новые казино будет закрыт. Министерство подчеркивает, что расширение игорных зон направлено исключительно на развитие туристической отрасли и соответствует международной практике.
Министр Ербол Мырзабосынов отметил, что никакие налоговые послабления для игорного бизнеса не предусмотрены. Каждое новое казино будет:
Платить от 2 до 3 миллиардов тенге налогов
Создавать около 500 рабочих мест
«Каждое новое казино платит налоги с каждого игрового стола. В целом сумма налоговых отчислений составит от двух до трех миллиардов тенге», — добавил министр.
Это делает проект экономически значимым для регионов и способствует развитию туризма.
Правительство не исключает, что в будущем перечень зон для казино может быть увеличен:
«На сегодня определены эти зоны, в дальнейшем они могут даже расширяться, это делается в целях развития туризма», — пояснил Ербол Мырзабосынов.
То есть концепция развития игорных зон в Казахстане находится на стадии поэтапного внедрения, с прицелом на привлечение иностранных туристов и рост налоговых поступлений.
