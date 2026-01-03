КГД сделало важное заявление для ИП и самозанятых в Казахстане

С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс, который изменяет правила для всех предпринимателей и самозанятых. Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК напомнил о необходимости своевременного выбора специального налогового режима (СНР). Нарушители рискуют быть переведены на стандартную систему налогообложения с обратной силой, что приведет к дополнительным финансовым и административным последствиям, сообщает Lada.kz.
Новый Налоговый кодекс предлагает предпринимателям три варианта СНР:
Для самозанятых — физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, без наемных работников.
На основе упрощенной декларации — для всех налогоплательщиков, соответствующих установленным критериям.
Для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ) — для сельхозпроизводителей.
Каждый режим имеет свои условия и сроки перехода, о которых необходимо знать заранее.
СНР для самозанятых могут применять физические лица, не зарегистрированные как ИП, которые работают без сотрудников и занимаются только разрешенными видами деятельности.
Согласно постановлению правительства РК №994 от 21 ноября 2025 года, разрешены 40 видов деятельности, включая:
Такси
Доставку готовой пищи
Курьерские услуги
Парикмахерские и косметические услуги
И другие, одобренные правительством
Важно: предприниматели, ранее использовавшие СНР на основе патента и мобильного приложения в 2025 году, должны сняться с учета как ИП с 1 января по 28 февраля 2026 года.
Если этого не сделать, налоговые органы автоматически снимут ИП с учета с 1 марта 2026 года, при этом датой снятия будет считаться 1 января 2026 года.
Применение СНР для самозанятых фиксируется в месяце, когда был выдан чек через специальное приложение.
Переход на СНР по упрощенной декларации доступен для всех налогоплательщиков, включая тех, кто ранее применял этот режим с фиксированным вычетом и розничным налогом.
Необходимо подать уведомление о применяемом режиме налогообложения с отметкой о переходе на упрощенную декларацию.
Срок подачи: 1 января – 28 февраля 2026 года.
Датой начала применения режима будет считаться 1 января 2026 года.
Для тех, кто применял стандартный порядок налогообложения в конце 2025 года или не соответствовал предыдущему СНР, также есть возможность подать уведомление и перейти на упрощенную декларацию, при соблюдении условий применения.
Если уведомление не будет подано до конца февраля, налогоплательщик:
Для самозанятых автоматически будет снят с учета как ИП с 1 января 2026 года.
Для упрощенной декларации налоговый орган переведет бизнес на общеустановленный порядок налогообложения, также с датой применения с 1 января 2026 года.
КГД подчеркивает: предпринимателям необходимо заранее определиться с подходящим СНР, чтобы избежать штрафов, перерасчета налогов и лишней бюрократии.
С 1 января 2026 года выбор налогового режима в Казахстане — это не формальность, а ключевой шаг для сохранения финансовой стабильности бизнеса. Самозанятым и ИП необходимо принять решение до конца февраля, иначе последствия будут обратными и болезненными для кошелька.
