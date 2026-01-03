КГД сделало важное заявление для ИП и самозанятых в Казахстане

С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс , который изменяет правила для всех предпринимателей и самозанятых. Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК напомнил о необходимости своевременного выбора специального налогового режима (СНР) . Нарушители рискуют быть переведены на стандартную систему налогообложения с обратной силой, что приведет к дополнительным финансовым и административным последствиям, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Три новых режима: кто кому подходит

Новый Налоговый кодекс предлагает предпринимателям три варианта СНР:

Для самозанятых — физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, без наемных работников. На основе упрощенной декларации — для всех налогоплательщиков, соответствующих установленным критериям. Для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ) — для сельхозпроизводителей.

Каждый режим имеет свои условия и сроки перехода, о которых необходимо знать заранее.

СНР для самозанятых: подробности и список допустимых видов деятельности

СНР для самозанятых могут применять физические лица, не зарегистрированные как ИП, которые работают без сотрудников и занимаются только разрешенными видами деятельности.

Согласно постановлению правительства РК №994 от 21 ноября 2025 года, разрешены 40 видов деятельности, включая:

Такси

Доставку готовой пищи

Курьерские услуги

Парикмахерские и косметические услуги

И другие, одобренные правительством

Важно: предприниматели, ранее использовавшие СНР на основе патента и мобильного приложения в 2025 году, должны сняться с учета как ИП с 1 января по 28 февраля 2026 года.

Если этого не сделать, налоговые органы автоматически снимут ИП с учета с 1 марта 2026 года, при этом датой снятия будет считаться 1 января 2026 года.

Применение СНР для самозанятых фиксируется в месяце, когда был выдан чек через специальное приложение.

СНР на основе упрощенной декларации: кто может перейти

Переход на СНР по упрощенной декларации доступен для всех налогоплательщиков, включая тех, кто ранее применял этот режим с фиксированным вычетом и розничным налогом.

Необходимо подать уведомление о применяемом режиме налогообложения с отметкой о переходе на упрощенную декларацию.

Срок подачи: 1 января – 28 февраля 2026 года .

Датой начала применения режима будет считаться 1 января 2026 года.

Для тех, кто применял стандартный порядок налогообложения в конце 2025 года или не соответствовал предыдущему СНР, также есть возможность подать уведомление и перейти на упрощенную декларацию, при соблюдении условий применения.

Что грозит тем, кто не успеет выбрать режим

Если уведомление не будет подано до конца февраля, налогоплательщик:

Для самозанятых автоматически будет снят с учета как ИП с 1 января 2026 года.

Для упрощенной декларации налоговый орган переведет бизнес на общеустановленный порядок налогообложения, также с датой применения с 1 января 2026 года.

КГД подчеркивает: предпринимателям необходимо заранее определиться с подходящим СНР, чтобы избежать штрафов, перерасчета налогов и лишней бюрократии.

Вывод

С 1 января 2026 года выбор налогового режима в Казахстане — это не формальность, а ключевой шаг для сохранения финансовой стабильности бизнеса. Самозанятым и ИП необходимо принять решение до конца февраля, иначе последствия будут обратными и болезненными для кошелька.