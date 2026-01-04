18+
03.01.2026, 20:29

Медицина по новому счёту: Казахстан делит болезни на застрахованных и нет

Новости Казахстана 0 398

С 1 января 2026 года в Казахстане вступила в силу масштабная реформа системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Страна переходит к Единому пакету медицинской помощи, что означает серьёзные изменения для части граждан, но почти незаметные для других. Что именно изменилось, кого это коснётся и какие услуги теперь доступны каждому, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новый закон об ОСМС: цели и задачи

Работа над поправками к законодательству об ОСМС началась в Мажилисе в марте 2025 года, а уже 14 июля закон подписал президент. Основные цели реформы:

  • Повысить доступность медицинской помощи для всех граждан.

  • Обеспечить солидарную ответственность участников системы и финансовую устойчивость ОСМС.

  • Чётко разделить гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), доступный всем, и услуги по ОСМС, рассчитанные только на застрахованных.

По словам представителей Минздрава, работа поликлиник и больниц не изменилась: пациенты будут обращаться как прежде, а новшества в первую очередь затронут уязвимые категории населения и незастрахованных граждан.

Кто относится к уязвимым категориям

Уязвимые категории — это казахстанцы, попадающие в социальные группы Д и Е, то есть находящиеся в кризисной или чрезвычайной жизненной ситуации. Их в стране около 1 миллиона.

Ещё примерно 2,4 миллиона человек не застрахованы, но имеют относительно высокий уровень дохода и должны самостоятельно оплачивать взносы в ОСМС.

Хронические заболевания и страховка

С 2026 года 25 хронических заболеваний полностью переходят в страховой пакет ОСМС. Ранее лечение таких болезней входило в ГОБМП, но теперь доступ к полному объёму помощи возможен только для застрахованных.

К ним относятся:

  • Детский церебральный паралич (ДЦП)

  • Системные поражения соединительной ткани (красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит и др.)

  • Ревматизм

  • Артериальная гипертензия

  • Сахарный диабет

  • Хронические заболевания нижних дыхательных путей

  • Болезни почек, включая хроническую почечную недостаточность

  • Заболевания органов пищеварения

  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Ляззат Шоманова из Минздрава поясняет, что хронические болезни требуют пожизненного наблюдения и коррекции лечения, а для доступа ко всем услугам необходимо иметь страховку.

Пример: пациент с хронической почечной недостаточностью, проходящий гемодиализ, обходится государству примерно 6 млн тенге в год. Чтобы продолжать получать лечение, человеку достаточно платить 4 250 тенге в месяц в фонд ОСМС.

Социально значимые заболевания: что изменилось

С 1 января 2026 года из перечня социально значимых заболеваний исключены:

  • Сахарный диабет

  • ДЦП

  • Ревматизм

  • Системные поражения соединительной ткани

Вместо этого включены:

  • Инсульты (в первый год после перенесённого заболевания)

  • Эпилепсия

Это значит, что пациенты с исключёнными болезнями должны быть застрахованы в ОСМС, чтобы получать полный набор медицинских услуг.

По данным Минздрава, 94% пациентов с ранее социально значимыми болезнями уже застрахованы; остальным стоит задуматься о страховке.

Базовый пакет для незастрахованных

Для тех, кто не платит взносы, доступен базовый пакет:

  • Первичное обращение в поликлиники

  • Вакцинация и скрининги на раннее выявление ряда заболеваний (сахарный диабет, рак молочной железы, ишемическая болезнь сердца, глаукома и др.)

  • Диагностика при подозрении на 11 социально значимых заболеваний

  • Экстренная и скорая помощь

  • Лечение инфекционных болезней, обеспечение препаратами крови

  • Паллиативная помощь и длительный уход

Теперь все незастрахованные могут проходить ранние скрининги, что раньше было доступно только застрахованным. Это позволит выявлять болезни на ранних стадиях и предотвращать тяжёлые осложнения.

Поддержка социально уязвимых

На начало 2026 года в ОСМС застрахованы 16,9 млн казахстанцев:

  • Около 12 млн — льготники, взносы за которых платит государство

  • Остальные — наёмные работники, ИП и самоплательщики

Примерно 3,5 млн человек не имеют страховки, из них:

  • 2,4 млн — социально благополучные, должны платить сами

  • 1 млн — уязвимые граждане (категории Д и Е), за них взносы начнут платить местные акиматы

Эти люди автоматически получают статус «условно застрахованных»: при обращении за помощью система фиксирует взносы с момента обращения.

Изменения для работающих граждан

  • Люди, которые платили взносы пять лет подряд, сохраняют статус застрахованного до шести месяцев, даже если временно перестанут платить (раньше — три месяца)

  • За официально зарегистрированных безработных расходы по взносам переложат на местные бюджеты

Взносы и новые пределы

Ставки ОСМС в 2026 году:

  • Наёмные работники — 2% от зарплаты

  • Работодатели — 3% от зарплаты сотрудника

  • Самостоятельные плательщики — 5% минимальной зарплаты (4 250 тенге)

Новые верхние пределы доходов для расчёта взносов:

  • Работники — до 1,7 млн тенге (максимальные отчисления 34 тыс. тенге)

  • Работодатели — до 3,4 млн тенге (максимальные отчисления 102 тыс. тенге)

Это коснётся около 9% наёмных работников с высокими доходами. Благодаря повышению порогов фонд ОСМС получит примерно 200 млрд тенге в год.

2026 год — переходный период

Эксперты называют 2026 год переходным:

  • 67% медицинских услуг по-прежнему входят в ГОБМП, 33% — в ОСМС

  • В 2027 году ситуация изменится: 67% услуг перейдёт в ОСМС, 33% останется в ГОБМП

Это даст гражданам время адаптироваться к новой системе и понять важность страхования.

