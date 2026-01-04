Медицина по новому счёту: Казахстан делит болезни на застрахованных и нет

С 1 января 2026 года в Казахстане вступила в силу масштабная реформа системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Страна переходит к Единому пакету медицинской помощи, что означает серьёзные изменения для части граждан, но почти незаметные для других. Что именно изменилось, кого это коснётся и какие услуги теперь доступны каждому, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.
Работа над поправками к законодательству об ОСМС началась в Мажилисе в марте 2025 года, а уже 14 июля закон подписал президент. Основные цели реформы:
Повысить доступность медицинской помощи для всех граждан.
Обеспечить солидарную ответственность участников системы и финансовую устойчивость ОСМС.
Чётко разделить гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), доступный всем, и услуги по ОСМС, рассчитанные только на застрахованных.
По словам представителей Минздрава, работа поликлиник и больниц не изменилась: пациенты будут обращаться как прежде, а новшества в первую очередь затронут уязвимые категории населения и незастрахованных граждан.
Уязвимые категории — это казахстанцы, попадающие в социальные группы Д и Е, то есть находящиеся в кризисной или чрезвычайной жизненной ситуации. Их в стране около 1 миллиона.
Ещё примерно 2,4 миллиона человек не застрахованы, но имеют относительно высокий уровень дохода и должны самостоятельно оплачивать взносы в ОСМС.
С 2026 года 25 хронических заболеваний полностью переходят в страховой пакет ОСМС. Ранее лечение таких болезней входило в ГОБМП, но теперь доступ к полному объёму помощи возможен только для застрахованных.
К ним относятся:
Детский церебральный паралич (ДЦП)
Системные поражения соединительной ткани (красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит и др.)
Ревматизм
Артериальная гипертензия
Сахарный диабет
Хронические заболевания нижних дыхательных путей
Болезни почек, включая хроническую почечную недостаточность
Заболевания органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Ляззат Шоманова из Минздрава поясняет, что хронические болезни требуют пожизненного наблюдения и коррекции лечения, а для доступа ко всем услугам необходимо иметь страховку.
Пример: пациент с хронической почечной недостаточностью, проходящий гемодиализ, обходится государству примерно 6 млн тенге в год. Чтобы продолжать получать лечение, человеку достаточно платить 4 250 тенге в месяц в фонд ОСМС.
С 1 января 2026 года из перечня социально значимых заболеваний исключены:
Сахарный диабет
ДЦП
Ревматизм
Системные поражения соединительной ткани
Вместо этого включены:
Инсульты (в первый год после перенесённого заболевания)
Эпилепсия
Это значит, что пациенты с исключёнными болезнями должны быть застрахованы в ОСМС, чтобы получать полный набор медицинских услуг.
По данным Минздрава, 94% пациентов с ранее социально значимыми болезнями уже застрахованы; остальным стоит задуматься о страховке.
Для тех, кто не платит взносы, доступен базовый пакет:
Первичное обращение в поликлиники
Вакцинация и скрининги на раннее выявление ряда заболеваний (сахарный диабет, рак молочной железы, ишемическая болезнь сердца, глаукома и др.)
Диагностика при подозрении на 11 социально значимых заболеваний
Экстренная и скорая помощь
Лечение инфекционных болезней, обеспечение препаратами крови
Паллиативная помощь и длительный уход
Теперь все незастрахованные могут проходить ранние скрининги, что раньше было доступно только застрахованным. Это позволит выявлять болезни на ранних стадиях и предотвращать тяжёлые осложнения.
На начало 2026 года в ОСМС застрахованы 16,9 млн казахстанцев:
Около 12 млн — льготники, взносы за которых платит государство
Остальные — наёмные работники, ИП и самоплательщики
Примерно 3,5 млн человек не имеют страховки, из них:
2,4 млн — социально благополучные, должны платить сами
1 млн — уязвимые граждане (категории Д и Е), за них взносы начнут платить местные акиматы
Эти люди автоматически получают статус «условно застрахованных»: при обращении за помощью система фиксирует взносы с момента обращения.
Люди, которые платили взносы пять лет подряд, сохраняют статус застрахованного до шести месяцев, даже если временно перестанут платить (раньше — три месяца)
За официально зарегистрированных безработных расходы по взносам переложат на местные бюджеты
Ставки ОСМС в 2026 году:
Наёмные работники — 2% от зарплаты
Работодатели — 3% от зарплаты сотрудника
Самостоятельные плательщики — 5% минимальной зарплаты (4 250 тенге)
Новые верхние пределы доходов для расчёта взносов:
Работники — до 1,7 млн тенге (максимальные отчисления 34 тыс. тенге)
Работодатели — до 3,4 млн тенге (максимальные отчисления 102 тыс. тенге)
Это коснётся около 9% наёмных работников с высокими доходами. Благодаря повышению порогов фонд ОСМС получит примерно 200 млрд тенге в год.
Эксперты называют 2026 год переходным:
67% медицинских услуг по-прежнему входят в ГОБМП, 33% — в ОСМС
В 2027 году ситуация изменится: 67% услуг перейдёт в ОСМС, 33% останется в ГОБМП
Это даст гражданам время адаптироваться к новой системе и понять важность страхования.
