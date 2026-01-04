Копить или тратить? Казахстанцам раскрыли новый способ сохранить деньги

Экономическая ситуация заставляет жителей Казахстана пересматривать привычные подходы к деньгам. Рост цен, колебания доходов и нестабильные ожидания рынка делают выбор между накоплениями и расходами менее очевидным. Корреспондент агентства Kazinform проанализировал, какие стратегии сегодня наиболее рациональны и почему универсального решения больше нет, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Незаметный враг: как инфляция съедает сбережения казахстанцев

Даже при относительной стабильности курса тенге инфляция постепенно снижает реальную стоимость денег. Средства, которые год назад позволяли уверенно планировать крупные покупки, сегодня не дают тех же возможностей.

Экономисты отмечают, что 100 тысяч тенге, отложенные без защиты от инфляции, уже через год теряют часть покупательной способности. В реальности те же товары и услуги требуют 115–120 тысяч тенге. Особенно остро это ощущается для казахстанцев в следующих сферах:

Товары длительного пользования (мебель, бытовая техника);

Строительные и ремонтные материалы;

Бытовые и сервисные услуги;

Образование и медицина.

Специалисты называют этот процесс эффектом отложенной покупки: чем дольше человек откладывает решение, тем выше итоговая стоимость. Хранение наличных денег в кошельке или дома сегодня считается самым уязвимым сценарием — деньги остаются на руках, но фактически обесцениваются.

Банковские депозиты: защита, а не доход

Для многих казахстанцев депозиты остаются главным инструментом сбережений. Но в 2026 году их роль меняется. Сейчас они скорее служат способом частично защитить деньги от инфляции, чем источником прибыли.

Средние ставки по вкладам часто не перекрывают рост цен, а реальная доходность может быть минимальной или даже отрицательной. Формально вкладчик получает проценты, но покупательная способность средств фактически не растёт.

Тем не менее депозиты остаются актуальными для казахстанцев в следующих случаях:

Создание финансовой подушки безопасности;

Краткосрочные накопления;

Хранение средств на непредвиденные расходы.

Главные преимущества — надёжность и ликвидность, а не доходность. Если цель — получить максимум от депозита, стоит внимательно изучать предложения банков и рассматривать условия с более высокими ставками, но строгими правилами размещения.

Покупки как инвестиция: тратить с умом

На фоне инфляции многие казахстанцы начинают рассматривать покупки как способ сохранить стоимость денег. Речь идет о тратах, которые фиксируют цену здесь и сейчас и помогают избежать подорожания в будущем.

К таким расходам относятся:

Бытовая техника и электроника;

Ремонт и обустройство жилья;

Медицинские и образовательные услуги;

В меньшей степени — автомобили и связанные с ними расходы.

В этих случаях покупка перестает быть простой тратой и превращается в инструмент сохранения средств. Особенно это оправдано, если приобретение действительно необходимо, а откладывание приведет к росту стоимости.

Важно: стратегия работает только при осознанном подходе. Импульсивные покупки в кредит или рассрочку могут привести к росту долгов и дополнительных расходов.

Финансовые ловушки: чего лучше избегать казахстанцам

Экономисты предупреждают о тратах, которые почти никогда не бывают выгодными. В первую очередь это товары с быстрым моральным устареванием:

Ежегодная замена смартфонов без значительных улучшений;

Покупка техники с избыточными характеристиками;

Дорогие гаджеты, функционал которых используется частично.

Часто решения продиктованы желанием следовать трендам, а не реальной необходимостью. В условиях растущих цен и нестабильных доходов это становится рискованным шагом.

Также эксперты отмечают опасность кредитов и рассрочек ради комфорта — например, премиальная техника, мебель или автомобиль при ограниченном бюджете. Когда ежемесячные платежи сильно снижают свободные доходы, финансовая гибкость теряется, и любое изменение расходов превращается в проблему.

Баланс вместо крайностей: стратегия 2026 года для казахстанцев

Модель «копить или тратить» уступает место гибкому и взвешенному подходу. Наиболее рациональная стратегия — разделение средств.

Она включает:

Хранение части денег в депозитах и ликвидных инструментах;

Направление другой части на продуманные и необходимые покупки.

К числу оправданных расходов для казахстанцев относятся:

Плановое обновление мебели и предметов длительного пользования;

Обслуживание и продление срока службы автомобиля и жилья;

Сезонные или инфраструктурные траты, которые со временем почти неизбежно дорожают.

Такой подход позволяет одновременно сохранить финансовую подушку безопасности и зафиксировать цены на важные товары и услуги, минимизируя потери от инфляции.

Итог: выигрывает осознанный, а не экономный

В 2026 году нет универсального ответа на вопрос, что выгоднее — копить или тратить. В условиях меняющейся экономической среды выигрывает тот казахстанец, который понимает цели своих финансовых решений.

Осознанный подход, учет инфляции и трезвая оценка возможностей становятся ключевыми факторами финансовой устойчивости. Именно такая стратегия позволяет сохранить баланс между безопасностью и рациональными расходами в новом году.