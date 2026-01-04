18+
04.01.2026, 08:15

Переехать на восток Казахстана: мечта или испытание

Новости Казахстана 0 634

В последние годы сельские районы Восточно-Казахстанской области (ВКО) сталкиваются с резким сокращением населения. Чтобы оживить местные села, власти активно привлекают жителей из других регионов страны. Но создаются ли для переселенцев действительно комфортные условия? Разбираемся на примере нескольких районов и историй переезда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему одни возвращаются, а другие остаются

Катон-Карагайский район — один из самых живописных уголков ВКО. Именно сюда стремятся переселиться семьи из других регионов. Однако даже обещанные удобства не всегда удерживают новых жителей.

Аякоз Бакыш, переехавшая из Актау в августе 2025 года, делится своим опытом:

«Пригласил переехать один из учителей. В акимате заверили: «Дом будет, условия создадим». Мы приехали только с одеждой, но через четыре месяца вынуждены были уехать».

По статистике, только в октябре из ВКО в другие регионы вернулись около 3,5 тысячи человек. За последние 10 лет с карты региона исчезли около 30 сел. В Катон-Карагайском районе сейчас проживает более 9 тысяч человек.

Поддержка переселенцев: что обещают власти

Районный акимат утверждает, что семьи получают всестороннюю поддержку, особенно молодые специалисты, приехавшие по программе «С дипломом — в село».

  • С начала года в район прибыли 48 специалистов, которые получили единовременную социальную помощь.

  • 11 молодых специалистов подали заявки на бюджетный кредит для покупки жилья.

  • Развиваются инженерная инфраструктура, спортивные и культурные мероприятия для адаптации переселенцев.

Однако, как отметил помощник акима района Бауыржан Аслан, проверка состояния жилья и коммуникаций при покупке недвижимости ложится на самих переселенцев.

Есть и успешные истории. Например, Сандугаш Мусина с тремя детьми, переехавшая из южных регионов в 2024 году, полностью адаптировалась. Семье предоставили жилье и помогли с документами, а чистый воздух и спокойный уклад жизни не заставили их задуматься о возвращении.

Системная работа по возрождению сел

Некоторые районы, такие как Курчумский, потеряли несколько сел — Мойылды, Матабай, Ширикаяк и Тоскайын были расформированы в 2017 году. В соседнем Маркакольском районе численность населения также не растет быстро.

Активную роль в привлечении переселенцев играет местный предприниматель Бауыржан Жаугашаров:

  • Изучил нормативные документы на правовом портале adilet.kz.

  • Подготовил информационный текст о подъемных пособиях и рабочих местах для переселенцев.

  • Участвовал в поездках по южным регионам, разъясняя условия жизни в селах.

В результате до 2025 года в село Акбулак переселились 16 семей. Кроме того, местные жители помогали новым семьям погасить долги, а для поддержания чистоты в селах проводились субботники.

Адаптация новых жителей

Переселенцы, как Дильноза Шахарова из Шымкента, отмечают доброжелательность местных жителей и активное участие акимата в адаптации:

«Сотрудники акимата регулярно интересовались нашими делами и самочувствием. Мы быстро влились в местную среду».

Руководитель районного отдела экономики и финансов Балгын Байбекова отмечает:

  • В район приезжают преимущественно молодые специалисты.

  • Программа «С дипломом — в село» помогает многим.

  • Ежегодно в район прибывает около 58 специалистов, из которых большинство получают подъемное пособие.

Проблемы остаются

Несмотря на усилия властей и активных граждан, кадровый дефицит сохраняется:

  • Не хватает педиатров, учителей математики и физики, агрономов, ветеринаров, работников сферы культуры.

  • Демографическая ситуация постепенно стабилизируется, но миграционная проблема в приграничных районах остается нерешенной.

Вывод

Переезд в восточные районы Казахстана — это шанс для молодых специалистов и семей, ищущих спокойную жизнь. Однако адаптация зависит от готовности переселенцев к самостоятельности, состояния жилья и инфраструктуры. Для одних это новая жизнь, для других — временное испытание.

