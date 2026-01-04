18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.01.2026, 08:45

Новые правила доступа к пенсионным деньгам: кто сможет забрать накопления и когда

Новости Казахстана 0 607

В Казахстана внесли изменения в правила изъятия средств из пенсионных накоплений. Нововведения затрагивают как саму процедуру снятия средств, так и минимальные пороговые значения, которые определяют, кто может получить доступ к своим пенсионным накоплениям досрочно, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почему изменили пороги

Главная цель изменений — стимулировать долгосрочное сохранение пенсионных накоплений. Повышение порогов означает, что получить средства раньше установленного срока теперь станет сложнее. Эксперты отмечают, что это решение связано с необходимостью укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы страны.

Пороги минимальной достаточности на 2026 год

Пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на 2026 год. Инфографика: NUR.KZ

Кого коснутся новые правила

  • Работники с накопительной пенсией: повышение порогов напрямую затрагивает тех, кто планировал досрочно снять часть своих средств.

  • Граждане с чрезвычайными ситуациями: для экстренных случаев предусмотрены отдельные условия, однако общие пороги для обычных случаев повышения не снижаются.

  • Молодые и будущие пенсионеры: долгосрочная перспектива накоплений теперь выглядит более защищенной, поскольку преждевременный доступ к средствам ограничен.

Что изменилось в цифрах

Точные значения новых порогов зависят от конкретного вида накоплений и возраста гражданина. В общих чертах изменения заключаются в следующем:

  • Повышение минимальной суммы, доступной для досрочного снятия.

  • Увеличение периода, после которого накопления можно изъять без штрафов.

  • Более строгие критерии для исключительных случаев, когда средства могут быть изъяты раньше установленного срока.

Как это отразится на гражданах

Для большинства казахстанцев нововведения означают:

  1. Отложенный доступ к пенсионным средствам — теперь придется планировать крупные расходы с учетом новых порогов.

  2. Снижение риска преждевременного исчерпания накоплений — пенсионная система получает дополнительную финансовую защиту.

  3. Необходимость пересмотра финансовых стратегий — гражданам, рассчитывавшим на досрочное снятие, потребуется адаптировать свои планы.

Итог

Повышение порогов для досрочного снятия пенсионных накоплений в Казахстане — шаг к укреплению финансовой устойчивости пенсионной системы. Однако для многих граждан это означает необходимость пересмотра личных планов и более тщательного управления своими сбережениями.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь