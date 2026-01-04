Новые правила доступа к пенсионным деньгам: кто сможет забрать накопления и когда

В Казахстана внесли изменения в правила изъятия средств из пенсионных накоплений. Нововведения затрагивают как саму процедуру снятия средств, так и минимальные пороговые значения, которые определяют, кто может получить доступ к своим пенсионным накоплениям досрочно, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Почему изменили пороги

Главная цель изменений — стимулировать долгосрочное сохранение пенсионных накоплений. Повышение порогов означает, что получить средства раньше установленного срока теперь станет сложнее. Эксперты отмечают, что это решение связано с необходимостью укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы страны.

Пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на 2026 год. Инфографика: NUR.KZ

Кого коснутся новые правила

Работники с накопительной пенсией : повышение порогов напрямую затрагивает тех, кто планировал досрочно снять часть своих средств.

Граждане с чрезвычайными ситуациями : для экстренных случаев предусмотрены отдельные условия, однако общие пороги для обычных случаев повышения не снижаются.

Молодые и будущие пенсионеры: долгосрочная перспектива накоплений теперь выглядит более защищенной, поскольку преждевременный доступ к средствам ограничен.

Что изменилось в цифрах

Точные значения новых порогов зависят от конкретного вида накоплений и возраста гражданина. В общих чертах изменения заключаются в следующем:

Повышение минимальной суммы, доступной для досрочного снятия.

Увеличение периода, после которого накопления можно изъять без штрафов.

Более строгие критерии для исключительных случаев, когда средства могут быть изъяты раньше установленного срока.

Как это отразится на гражданах

Для большинства казахстанцев нововведения означают:

Отложенный доступ к пенсионным средствам — теперь придется планировать крупные расходы с учетом новых порогов. Снижение риска преждевременного исчерпания накоплений — пенсионная система получает дополнительную финансовую защиту. Необходимость пересмотра финансовых стратегий — гражданам, рассчитывавшим на досрочное снятие, потребуется адаптировать свои планы.

Итог

Повышение порогов для досрочного снятия пенсионных накоплений в Казахстане — шаг к укреплению финансовой устойчивости пенсионной системы. Однако для многих граждан это означает необходимость пересмотра личных планов и более тщательного управления своими сбережениями.