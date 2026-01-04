18+
04.01.2026, 09:49

Министерство юстиции готовит 12 законов, которые реально повлияют на жизнь казахстанцев

Новости Казахстана 0 824

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев представил правительству План законопроектных работ на 2026 год. Документ определяет ключевые направления законодательной деятельности страны и включает ряд законопроектов, способных напрямую повлиять на жизнь граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: bestnews.kz
Фото: bestnews.kz

План на 2026 год: основа для новых законов

По словам Сарсембаева, проект плана был подготовлен с учётом предложений государственных органов и 31 октября получил одобрение на Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности. Всего в документе запланирована разработка 12 законопроектов, три из которых исходят из поручений президента.

Среди них:

  • Изменения в законодательстве о государственном имуществе – цель корректировать и уточнять существующие нормы.

  • Поправки для онлайн-платформ и масс-медиа – включая изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Новые направления: страхование и мобилизация

Министр отметил, что планом также предусмотрено внесение в Парламент ряда самостоятельных законопроектов, среди которых особенно выделяются:

  • Обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – новый вид страхования, который позволит защитить собственников жилья от финансовых потерь при природных катастрофах.

  • О мобилизации – законопроект, регулирующий вопросы оборонной готовности и организации мобилизации в стране.

  • О нефтегазохимической промышленности – меры для регулирования стратегической отрасли.

Помимо этого, ежегодно в рамках плановых законопроектов будут вноситься поправки в бюджет на 2027–2029 годы, а также изменения, направленные на совершенствование трудового законодательства, обязательного социального страхования и системы социального обеспечения.

Когда ждать законопроекты

Сарсембаев уточнил, что в течение 2026 года планируется внести в Парламент:

  • Пять законопроектов – в первом полугодии;

  • Семь законопроектов – во втором полугодии.

Таким образом, новый законодательный год обещает быть насыщенным, а гражданам стоит внимательно следить за изменениями, которые могут коснуться как финансовой, так и социальной сфер жизни.

0
0
0
