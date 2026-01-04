18+
04.01.2026, 10:53

Как будут следить за доходами курьеров и таксистов в 2026 году: новые правила контроля

Новости Казахстана

С 1 января 2026 года в Казахстане заработала новая система контроля доходов самозанятых: курьеры, таксисты и фрилансеры теперь полностью «в поле зрения» государства через цифровые платформы. Эксперты прогнозируют, что изменения кардинально трансформируют рынок онлайн-услуг, а для исполнителей откроются как новые возможности, так и дополнительные финансовые нагрузки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: bfm.ru
Фото: bfm.ru

Платформы превращаются в налоговые органы

Юрист и управляющий партнер «SOLIS Partners» Чингис Оралбаев пояснил, что с 2026 года все крупные интернет-сервисы – от доставки еды до маркетплейсов – получили статус налоговых агентов. Это означает, что платформы обязаны ежемесячно передавать в Комитет государственных доходов (КГД) данные о доходах всех исполнителей.

«Все платформы, вроде Яндекс.Такси, Wolt, Glovo, Kaspi и маркетплейсов, с 2026 года обязаны ежемесячно передавать в КГД данные о доходах исполнителей. На основе этих данных автоматически начисляется налог – ИПН, ОПВ по 1%, соцотчисления. Для платформ это означает рост тарифов на 15–20%, а для бизнеса – удорожание логистики и аутсорса. С другой стороны, примерно 500 тысяч курьеров, таксистов и фрилансеров наконец легализуются и получат право на пенсию и медстраховку», – объяснил специалист.

Проще говоря, интернет-сервисы теперь выполняют функции посредника между государством и исполнителем, автоматически формируя отчётность и налоги, что делает работу курьеров и водителей прозрачной для финансового контроля.

Полный цифровой контроль и его последствия

По словам эксперта, автоматизация передачи данных полностью изменит рынок онлайн-услуг:

  • Любая деятельность на платформе станет прозрачной для налоговых органов.

  • Возможности «работать в тени» практически исчезнут.

  • Для конечного потребителя стоимость услуг может вырасти на 15–20% из-за увеличения расходов платформ на налоги.

В то же время плюсы для самозанятых очевидны:

  • Получение пенсионных накоплений.

  • Медицинское страхование.

  • Легализация доходов и доступ к социальным гарантиям, которые ранее были недоступны.

Рост тарифов и новые правила игры для бизнеса

Для компаний, использующих курьерские и таксомоторные сервисы, новые правила тоже принесут ощутимые изменения:

  • Логистические и аутсорсинговые расходы увеличатся.

  • Компании будут вынуждены пересматривать тарифы и бюджеты на работу с платформами.

  • Некоторые предприятия могут столкнуться с сокращением маржи из-за обязательных налоговых удержаний, которые теперь ложатся на платформу и частично на исполнителей.

Итог

2026 год стал точкой пересмотра всей системы работы с самозанятыми в Казахстане. Интернет-платформы превращаются в цифровых налоговых агентов, исполнители – в прозрачных участников финансовой системы, а потребители – в косвенных свидетелей изменений через рост цен.

Новые правила создают одновременно риски и возможности: для государства – контроль и пополнение бюджета, для платформ – ответственность и расходы, для самозанятых – социальные гарантии и легализация, а для клиентов – чуть более дорогие, но легальные услуги.

