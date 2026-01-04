Air Astana предупредила о задержках рейсов по всей стране

Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила о продолжительных задержках рейсов 4 января. Проблемы с расписанием начались еще ночью в Алматы и продолжаются в течение дня в столице — Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Компания уведомила пассажиров:
"Вниманию пассажиров, вылетающих из Алматы и других городов. Air Astana информирует о том, что 4 января продолжаются ротационные задержки рейсов, а также изменения в расписании в связи с неблагоприятными погодными условиями в Астане", - говорится в сообщении компании.
Причины задержек
Основной фактор сбоев — сложные погодные условия. В частности:
Переохлаждённый туман;
Видимость менее 150 метров;
Сложности для безопасного взлёта и посадки самолётов семейства Airbus A320neo.
Air Astana уточнила, что именно эти факторы стали причиной отмен и ротационных задержек рейсов из Алматы и других городов.
Как компания реагирует на непогоду
Чтобы минимизировать последствия задержек, авиакомпания предпринимает ряд мер:
Использует резервный самолёт авиакомпании FlyArystan;
Работает над восстановлением стандартного расписания;
Постоянно информирует пассажиров о статусе рейсов.
Компания также настоятельно рекомендует пассажирам заранее проверять актуальный статус рейса на официальном сайте перед поездкой в аэропорт.
Советы для путешественников
В условиях сложной погоды эксперты советуют пассажирам:
Планировать выезд в аэропорт с запасом времени;
Следить за обновлениями статуса рейса через мобильное приложение или сайт авиакомпании;
Рассмотреть возможность альтернативных рейсов при необходимости.
Комментарии0 комментарий(ев)