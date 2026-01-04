Air Astana предупредила о задержках рейсов по всей стране

Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила о продолжительных задержках рейсов 4 января. Проблемы с расписанием начались еще ночью в Алматы и продолжаются в течение дня в столице — Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Photo: официальный телеграм-канал Air Astana

Компания уведомила пассажиров:

"Вниманию пассажиров, вылетающих из Алматы и других городов. Air Astana информирует о том, что 4 января продолжаются ротационные задержки рейсов, а также изменения в расписании в связи с неблагоприятными погодными условиями в Астане", - говорится в сообщении компании.

Причины задержек

Основной фактор сбоев — сложные погодные условия. В частности:

Переохлаждённый туман;

Видимость менее 150 метров;

Сложности для безопасного взлёта и посадки самолётов семейства Airbus A320neo.

Air Astana уточнила, что именно эти факторы стали причиной отмен и ротационных задержек рейсов из Алматы и других городов.

Как компания реагирует на непогоду

Чтобы минимизировать последствия задержек, авиакомпания предпринимает ряд мер:

Использует резервный самолёт авиакомпании FlyArystan;

Работает над восстановлением стандартного расписания;

Постоянно информирует пассажиров о статусе рейсов.

Компания также настоятельно рекомендует пассажирам заранее проверять актуальный статус рейса на официальном сайте перед поездкой в аэропорт.

Советы для путешественников

В условиях сложной погоды эксперты советуют пассажирам: