На трассе Атырау–Уральск произошла смертельная авария (видео)

Вечером 4 января на автодороге республиканского значения Атырау – Уральск произошла тяжелая авария с летальным исходом. Столкновение двух автомобилей привело к пожару, в результате которого погибла женщина. Информацию о происшествии распространило издание "Ак Жайык" со ссылкой на департамент полиции Атырауской области, сообщает Lada.kz.
По данным правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 19:15, недалеко от одной из автозаправочных станций на трассе. Участок дороги считается оживлённым, особенно в вечернее время.
Предварительное расследование показало, что: автомобиль Mercedes, за рулём которого находился водитель 2004 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Газель», управляемым водителем 1979 года рождения.
Именно этот манёвр, по предварительной версии полиции, стал ключевым фактором аварии.
Сразу после столкновения оба транспортных средства загорелись. Возгорание значительно осложнило ситуацию и последствия аварии. Несмотря на предпринятые меры, избежать трагедии не удалось.
Жертвой ДТП стала пассажирка автомобиля «Газель», женщина 1966 года рождения. Она скончалась на месте происшествия. Водители получили информацию о дальнейших процессуальных действиях в рамках расследования.
По факту аварии:
возбуждено уголовное дело;
ведётся сбор и анализ всех необходимых материалов;
устанавливаются точные обстоятельства и причины произошедшего, включая техническое состояние автомобилей и дорожные условия.
В департаменте полиции Атырауской области в очередной раз напомнили участникам дорожного движения о необходимости:
строго соблюдать правила дорожного движения;
проявлять максимальную осторожность при обгоне;
помнить, что выезд на встречную полосу остаётся одной из самых опасных причин смертельных ДТП.
Правоохранители подчеркнули, что даже кратковременное нарушение может привести к необратимым последствиям.
