На трассе Атырау–Уральск произошла смертельная авария (видео)

Вечером 4 января на автодороге республиканского значения Атырау – Уральск произошла тяжелая авария с летальным исходом. Столкновение двух автомобилей привело к пожару, в результате которого погибла женщина. Информацию о происшествии распространило издание " Ак Жайык " со ссылкой на департамент полиции Атырауской области, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Где и когда произошла авария

По данным правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 19:15, недалеко от одной из автозаправочных станций на трассе. Участок дороги считается оживлённым, особенно в вечернее время.

Что известно о причинах столкновения

Предварительное расследование показало, что: автомобиль Mercedes, за рулём которого находился водитель 2004 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Газель», управляемым водителем 1979 года рождения.

Именно этот манёвр, по предварительной версии полиции, стал ключевым фактором аварии.

Пожар после удара

Сразу после столкновения оба транспортных средства загорелись. Возгорание значительно осложнило ситуацию и последствия аварии. Несмотря на предпринятые меры, избежать трагедии не удалось.

Погибшая пассажирка

Жертвой ДТП стала пассажирка автомобиля «Газель», женщина 1966 года рождения. Она скончалась на месте происшествия. Водители получили информацию о дальнейших процессуальных действиях в рамках расследования.

Возбуждено уголовное дело

По факту аварии:

возбуждено уголовное дело ;

ведётся сбор и анализ всех необходимых материалов ;

устанавливаются точные обстоятельства и причины произошедшего, включая техническое состояние автомобилей и дорожные условия.

Обращение полиции к водителям

В департаменте полиции Атырауской области в очередной раз напомнили участникам дорожного движения о необходимости:

строго соблюдать правила дорожного движения ;

проявлять максимальную осторожность при обгоне ;

помнить, что выезд на встречную полосу остаётся одной из самых опасных причин смертельных ДТП.

Правоохранители подчеркнули, что даже кратковременное нарушение может привести к необратимым последствиям.