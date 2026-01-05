МВД Казахстана обратилось с официальным заявлением к водителям из-за массовой рассылки в WhatsApp

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с официальным заявлением на фоне распространяющейся в мессенджерах информации, вызвавшей беспокойство среди автомобилистов. В ведомстве подчеркнули, что появившееся в Сети аудиосообщение не имеет ничего общего с реальными требованиями полиции, сообщает Lada.kz.

Фото: pkzsk.info

Фейковое аудиосообщение в WhatsApp: что напугало водителей

В социальных сетях и мессенджере WhatsApp начала активно распространяться голосовая рассылка, в которой утверждалось, что водителям якобы в обязательном порядке необходимо постоянно иметь при себе полный пакет документов, иначе их ждут санкции со стороны полиции.

Сообщение быстро получило распространение, что вызвало вопросы и опасения у казахстанских автомобилистов.

Официальная позиция МВД: информация не соответствует действительности

В МВД Казахстана заявили, что распространяемая голосовая рассылка не имеет под собой никаких оснований и не отражает реальные требования законодательства.

В министерстве подчеркнули, что никаких новых правил или ужесточений для водителей не вводилось, а информация, озвученная в аудиосообщении, является недостоверной.

Призыв к гражданам: не верить слухам и проверять источники

В своем обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале, представители МВД призвали казахстанцев проявлять осторожность при получении подобных сообщений.

«Просим не распространять неподтвержденные сообщения и доверять только официальным источникам», — говорится в заявлении ведомства.

Правоохранительные органы напомнили, что подобные фейки могут вводить людей в заблуждение и создавать ненужную социальную напряжённость.

Где искать достоверную информацию

В МВД рекомендуют получать информацию исключительно из:

официальных аккаунтов государственных органов;

сообщений на сайтах профильных ведомств;

проверенных средств массовой информации.

Любые изменения в правилах дорожного движения или требованиях к водителям, как подчеркивают в министерстве, всегда публикуются официально и заблаговременно.

Итог: никаких новых требований для водителей нет

Таким образом, МВД Казахстана официально опровергло распространяемую в WhatsApp голосовую рассылку и заверило, что водителям не нужно опасаться несуществующих правил. Ведомство призывает граждан сохранять критическое мышление и не поддаваться на провокационные сообщения из неофициальных источников.