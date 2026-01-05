18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.01.2026, 08:26

Передача пенсии родственникам станет доступной для казахстанцев

Новости Казахстана 0 15 558

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения в законодательство, которые существенно упрощают работу с пенсионными аннуитетами. Новые правила учитывают рекомендации Конституционного Суда и открывают гражданам больше свободы в управлении своими пенсионными накоплениями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: forbes.com
Фото: forbes.com

Что такое пенсионный аннуитет и как он работает

На сегодняшний день граждане Казахстана могут получать пенсию двумя способами:

  1. Через Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) – выплаты осуществляются до полного исчерпания средств на индивидуальном пенсионном счёте.

  2. Через страховую организацию, оформив договор пенсионного аннуитета – это добровольная форма страхования, и решение о её заключении принимает каждый вкладчик самостоятельно.

Суть аннуитета проста: гражданин переводит свои пенсионные накопления в страховую компанию, а взамен получает ежемесячные выплаты пожизненно. Размер выплат фиксирован и заранее известен: он прописан в графике выплат, который становится приложением к договору.

Минимальный размер таких выплат составляет не менее 70% от прожиточного минимума, что делает их более стабильными по сравнению с выплатами из ЕНПФ, которые заканчиваются, когда средства на счёте заканчиваются.

Если договор предусматривает гарантированные выплаты, после смерти вкладчика они переходят указанному в договоре лицу – например, родственнику или другому выбранному получателю.

Что меняется: больше контроля над выплатами

С принятием новых поправок граждане смогут:

  • Выбирать способ получения оставшейся суммы гарантированных выплат – либо единовременно, либо ежемесячно.

  • Менять получателя страховых выплат без изменения условий договора. Это особенно актуально, если прежний получатель умер или вкладчик хочет обеспечить выплатами других родственников, включая внуков.

Таким образом, новые правила делают аннуитет более гибким и позволяют гражданам самостоятельно управлять финансовой защитой своей семьи.

Доплаты по аннуитету: правила уточнены

Если вкладчику необходимо внести недостающую часть страховой премии, законодательство теперь прямо указывает: сумма должна быть внесена полностью и одним платежом. Это упрощает расчёты и исключает разногласия со страховой компанией.

Почему это важно

Эти изменения делают пенсионный аннуитет более прозрачным и удобным инструментом накоплений:

  • гражданин заранее знает, сколько он будет получать;

  • выплаты можно передать родственникам по гибкому выбору;

  • есть возможность корректировать договор в зависимости от жизненных обстоятельств;

  • выплаты по аннуитету стабильнее и гарантированно превышают прожиточный минимум.

В итоге пенсионный аннуитет превращается не просто в «пенсию», а в финансовый инструмент с возможностью планирования и передачи наследникам, что делает его полезным и для вкладчиков, и для их семей.

18
6
2
