"Казахстан вступил в новый этап модернизации": Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью

Фото: Акорда

– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, своими ежегодными интервью для печатных СМИ Вы заложили, по сути, новую политическую традицию. Поэтому мы благодарны Вам за то, что откликнулись на наше предложение дать интервью газете «Turkistan».

– Газета «Turkistan» существует уже более 30 лет. Это одно из самых влиятельных печатных изданий Казахстана. Название газеты говорит само за себя. Журналисты издания, наряду с освещением актуальных событий в стране, не забывают о тюркской тематике, это радует.

С интересом читаю статьи о зарубежных казахах, успешно работающих в различных сферах. Троих из них наградил за вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и странами их постоянного проживания.

Газеты и журналы вступили в период «ренессанса», потому что социальные сети наносят большой вред мыслительным (когнитивным) способностям людей. Уже сейчас мы встречаем сорокалетних людей с образовательным уровнем и менталитетом пятнадцатилетних подростков.

Не скрою, с юных лет имел пристрастие к чтению периодики, не изменяю этой привычке и до настоящего времени. В современных реалиях печатные СМИ ищут и находят свою нишу, делают упор на обзор и аналитику, выполняют просветительские функции. Газетные материалы в исполнении профессиональных, добросовестных журналистов выполняют важную задачу сохранения традиционных ценностей. Из газет я зачастую получаю информацию о достойных людях, которые плодотворно трудятся во всех сферах общественной жизни на благо нашего Отечества. Популярные ныне TikTok, Instagram, Telegram-каналы, согласитесь, далеки от коренных интересов людей труда.

Хотелось бы, чтобы наше общество жило не только новостными сенсациями и просмотром видео-картинок, но ценило бы смысловую информацию. Отрадно, что мое мнение разделяет большое количество молодых людей, предпочитающих жить в мире знаний, а не иллюзий, которые зачастую ведут в жизненный тупик. Убежден, страны с высокой культурой чтения останутся в авангарде глобального прогресса.

– В начале интервью традиционный вопрос об итогах прошлого года. Понимаю, что событий было много. Но каков, на Ваш взгляд, главный итог 2025 года?

– Знаковых событий, действительно, было немало, год пролетел как один миг, с ходу на Ваш вопрос ответить трудно.

К примеру, наша экономика выросла более чем на 6 процентов, ВВП пересек отметку в 300 миллиардов долларов, а в пересчете на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Это рекордные показатели не только для нашей страны, но и для всего региона. Есть основания для удовлетворения, но я постоянно призываю всех госслужащих ни в коем случае не успокаиваться, не почивать на лаврах. Как гласит восточная мудрость: «В самой благоприятной ситуации таится опасность». Надо упорно трудиться, идти вперед, тем более нерешенных вопросов немало.

Это, прежде всего, высокий уровень инфляции, которая «съедает» все усилия, направленные на повышение благосостояния граждан нашей страны. В этом году Правительству и акимам есть над чем поработать в плане укрепления социально-экономического каркаса государства.

И все же главным итогом года стала необратимость реформ. Казахстан сделал большой шаг вперед по пути модернизации, стал более цивилизованным государством. В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений.

Под напором стратегии «здравого смысла» президента Трампа глобализация отступает на задний план. В Казахстане мы тоже строим общество справедливости, законности, порядка, трудолюбия, что критически важно для будущего нашего государства. В наступившем году эта работа будет продолжена с удвоенной силой с расчетом на долгосрочный результат.

– В прошлом году развернулись жаркие дискуссии вокруг нового Налогового кодекса. У казахстанцев было много вопросов и опасений по этому поводу. Есть ли оптимальный баланс, который, с одной стороны, позволит проводить востребованные экономические реформы, а с другой – не ухудшит положение граждан?

– Тема налоговой реформы, конечно, актуальная, и дискуссии по данному вопросу вполне оправданны, но не настолько, чтобы сеять панические настроения среди граждан. Подобного рода реформы проводятся во многих странах. Например, в России НДС недавно был поднят до 22 процентов.

Наша реформа – не рядовая «фискальная кампания», а перезагрузка налоговой системы. Ее главная задача – обеспечение устойчивого экономического роста. Правительству было поручено подготовить прозрачный, понятный Налоговый кодекс. Как кабмин справился с этой задачей, мы увидим уже в этом году.

Повысить НДС, причем до 20 процентов, предлагало предыдущее Правительство, признав крайнюю необходимость такого решения с учетом допущенных ошибок в фискальной политике. В ходе обсуждений нынешнее Правительство тоже предложило поднять НДС до 20 процентов, но я поручил ему снизить планку на четыре пункта.

Новый Налоговый кодекс призван сместить акцент от контроля к партнерству, когда все участники процесса – государство, бизнес, граждане – добросовестно выполняют свои обязательства. В такой взаимодополняемой системе налоги перестают восприниматься как бремя. По сути, это современный общественный договор. Платишь налоги – получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность, возможности. Скажу больше, это инструмент справедливого перераспределения нагрузки, способ поддержать тех, кто слабее, и укрепить тех, кто находится в «центре» экономики.

Эффективность фискальной политики во всем мире определяется как качеством администрирования, так и уровнем налоговой грамотности и сознательности общества. Именно так формируется культура уплаты налогов, из повинности она превращается в современную форму патриотизма. А это, в свою очередь, прямой путь к неприятию коррупции. Добросовестным налогоплательщикам очень не нравится, когда их деньги оседают в карманах аферистов.

– Экономические реформы оказывают давление на цены и тарифы. Это беспокоит граждан. Вы поручили Правительству представить план конкретных мер по решению данной проблемы. Не повлияет ли это на качество и темп реформ, не сведет ли к нулю результат, на который так надеются люди, ожидая улучшения своего благополучия?

– Мировой опыт показывает, что реформы очень часто наталкиваются на непонимание, неприятие со стороны общества. Поэтому роль лидера, берущего на себя всю ответственность, трудно переоценить. Как Глава государства такую ответственность я беру на себя и готов это делать и в будущем. Люди, работающие со мной, это хорошо знают. При этом понимаю, что это тернистый путь, на котором немало препятствий. История лучше относится к завоевателям и популистам, нежели к реформаторам. Но у Казахстана другого пути нет, мы должны проводить реформы, чтобы не стоять на месте, а идти вперед.

Административными методами во избежание ущерба гражданам временно остановлен рост тарифов в зимний период. В то же время перед Правительством поставлена задача рационального использования бюджетных средств. Нельзя заливать экономику деньгами, провоцируя инфляцию. Необходима жесткая бюджетная дисциплина. Финансовые ресурсы должны направляться только на нужные государству проекты. В ноябре прошлого года Правительство, Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли трехлетнюю программу. Она нацелена на снижение инфляции, что улучшит благосостояние граждан.

Международные эксперты правильно считают, что Казахстан попал в «ловушку средних доходов». Буду предельно откровенен, это не абстракция из учебников по экономике, а реальность, с которой буквально ежедневно сталкиваются многие соотечественники. Доходы есть, и порой немалые, но они растворяются в инфляции и обязательствах – ипотека, образование детей, помощь родителям. Любой сбой, будь-то болезнь или потеря работы, может подорвать стабильность бытия.

В свое время мною было принято решение о возможности использования гражданами пенсионных накоплений для приобретения квартир, оплаты за образование детей, лечение. Многие так и сделали и выразили благодарность за такое решение, но как всегда нашлись аферисты, которые под видом стоматологического обслуживания утащили более 200 миллиардов тенге из пенсионного фонда. Сейчас ими занимаются силовики. Пришлось закрыть этот вид медицинского обслуживания, но в ход пошли другие уловки, вплоть до оплаты пластических операций.

Бизнес же создает рабочие места, честно платит налоги, однако дорогие кредиты, ограниченность оборотных средств не позволяют ему масштабироваться, выйти на новые рынки, внедрить современные технологии.

Структура нашей экономики меняется, но, с моей точки зрения, медленными темпами. В результате страна, по оценкам международных финансовых институтов и рейтинговых агентств, благополучная, даже богатая, что соответствует действительности, но внутри экономики сохраняются диспропорции, которые требуется в срочном порядке скорректировать, «выпрямить». Эту ситуацию мы видим, скрывать не собираемся. С такой проблемой сталкиваются многие страны. С «болезнью роста» мы непременно справимся. План действий имеется.

– Казахстан в ушедшем году запустил самую масштабную реформу энергетического и коммунального секторов за годы Независимости. Позволит ли это решить проблему критического износа инфраструктуры?

– Действительно, Правительство приступило к масштабной модернизации энергетических и коммунальных объектов. Предстоит построить сотни километров инженерных сетей, обновить линии электропередач. Сейчас разрабатывается финансовая матрица этого огромного проекта.

На текущий момент количество ТЭЦ, находящихся в опасной «красной» зоне, сократилось с 19 до 10 объектов. Риск аварийности объектов снижен, результат принятых мер виден.

Однако восстановить «дышащую на ладан» инфраструктуру недостаточно, нужно менять принцип работы. Поэтому модернизация призвана решить главный вопрос – улучшить инвестиционную привлекательность отрасли, создать реальные рыночные механизмы.

Экстренные меры Правительства обусловлены самой сутью проблемы, ведь энергетика и ЖКХ – это основа жизнедеятельности любой страны. Если этот фундамент разрушится, все остальное упадет как «карточный дом».

Десятилетиями глубинные экономические проблемы замалчивались, инфраструктура городов и сел обветшала, энергетические объекты и коммунальные сети порядком износились.

Накопившиеся вопросы сплелись в «гордиев узел» проблем, создав «коммунального дракона», которого нужно постоянно подкармливать бюджетными вливаниями и задабривать авральным латанием дыр. Это стало восприниматься как данность, у граждан появилось чувство безысходности.

Между тем наши правительства не спешили разгребать «авгиевы конюшни», потому что такая сложная работа не принесла бы им лавры победителей. Проще было докладывать о подготовке пафосных программ, например, о вхождении в тридцатку самых развитых государств, и об их «успешной» реализации. Погоня за сиюминутными результатами в ущерб реальности дорого обошлась нашему государству.

Если бы меня волновал личный рейтинг, оставил бы решение проблем следующим поколениям руководителей. Но для меня гораздо важнее не мнимые, а практические результаты, даже если они связаны с отходом от привычных стереотипов.

Кто выигрывал от дешевой электроэнергии? Не многодетные семьи с низкими доходами, главными выгодополучателями стали крупные предприятия.

Кто выигрывал от дешевого бензина? Не студенты и не пенсионеры, которые, как правило, пользуются общественным транспортом, а близкие к власти предприниматели, которых теперь принято называть олигархами или олигополией.

Кто выигрывал от низких тарифов на коммунальные услуги? Конечно, не добросовестные граждане, которые оплачивают все счета в срок, а бизнесмены-посредники, нажившие капиталы в «коммунальном болоте».

Цены и тарифы в Казахстане – самые низкие в «постсоветском» пространстве. Наша страна поневоле превратилась в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства, подпитывая их экономики.

Поэтому настало время развенчать миф о выгодности низких тарифов для людей со скромным достатком. По факту, это скрытая субсидия богатым людям.

Для восстановления социальной справедливости следует, прежде всего, изменить сам подход к решению проблемы. Государство обязано поддерживать тех, кто реально нуждается – точечно, адресно, путем выплат прямых компенсаций. Поэтому повышение тарифов – это выстраданный шаг к правильной, честной экономике, в которой каждый платит по мере потребления, но помощь получает тот, кому она действительно нужна. Тарифы должны быть справедливыми: «чем больше потребляешь, тем больше платишь». Такая задача мною поставлена. Достигнуты первые положительные результаты. Внедрена дифференциация в системе оплаты, «социальная норма потребления» с минимальными тарифами для тех, кто расходует базовый минимум воды или электроэнергии.

Уверен, это позволит развернуть прежнюю систему в сторону справедливого распределения общественных благ, чтобы ресурсы страны работали на всех граждан, а не на избранных. Только так мы сможем выстроить современную инфраструктуру и эффективную энергетику, а экономика получит мощный стимул к качественному росту.

– Вы часто говорите о нарастающей важности для Казахстана транзита и логистики. Это направление работы названо Вами приоритетным. Что сделано для развития этой сферы? Какие планы?

– Для нашей страны укрепление ее транзитно-логистического потенциала – задача стратегического значения. Не имеющий прямого выхода к морю, Казахстан, тем не менее, расположен в центре Евразийского континента на пересечении большинства транзитных магистралей. Это большое преимущество, которым мы обязаны умело воспользоваться с пользой для страны. Есть видение и желание превратить Казахстан в транспортную гавань (хаб) Евразии, это главное направление предстоящей работы в данном секторе.

В этом плане отмечу важность ввода в действие новой железнодорожной магистрали «Достык – Мойынты», что позволит увеличить объемы грузоперевозок между Китаем и Европой в пять раз по данному участку. В наших планах – введение в строй новых железных дорог «Мойынты – Кызылжар», «Бахты – Аягоз», «Дарбаза – Мактаарал». В целом, рассчитываем построить и модернизировать 5 тысяч и отремонтировать 11 тысяч километров действующих железных дорог до 2030 года.

Большое значение имеет строительство автомагистрали «Центр – Запад», которая сократит путь от столицы до западных областей более чем на 500 километров.

Удалось создать обширную транспортную систему, выходящую за пределы национальных границ. Находясь в стороне от океанских перевозок, Казахстан все же сформировал сеть грузовых терминалов от Желтого до Черного моря. Через нашу территорию проходят 12 международных транспортных коридоров: 5 железнодорожных и 7 автомобильных, по которым осуществляется до 85 процентов сухопутных грузоперевозок между Китаем и Европой.

Конечно, все это не значит, что мы можем рассчитывать на легкие доходы. Конкуренция в этой сфере усиливается, поскольку транспорт и логистика стали неотъемлемой частью геополитики. Данная тема прочно вошла в повестку дня переговоров на высшем уровне, что предопределяет ее исключительную важность для Казахстана.

Наша страна активно участвует в развитии китайского мегапроекта «Один пояс – Один путь», коридора «Север – Юг», а также Транскаспийского транспортного маршрута, или «Срединного коридора». Считаем перспективными перевозки по маршруту «Россия – Казахстан – Туркменистан – Иран» с выходом на морские порты. Приветствуем подключение Китая к работе «Срединного коридора».

В целом, потенциал в этой сфере большой. Вопрос здесь не только в инфраструктуре. В этой фундаментальной точке сходятся практически все сектора нашей экономики. Поэтому перед Правительством поставлена задача строительства транспортно-логистических узлов с современной инженерной и сервисной инфраструктурой, модернизации и ремонта морских портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, а также создания эффективной цифровой экосистемы.

– В последние годы государство делает большой упор на развитие сельского хозяйства. Этим занимались все правительства, но этот жизненно важный сектор так и не вышел из проблемной зоны. Каждый министр приходил со своей программой, огромные средства уходили в песок. Сможем ли мы, наконец, в должной мере реализовать имеющийся потенциал?

– На сельское хозяйство в большинстве стран направляется огромный объем государственных средств. Казахстан – не исключение. В 2024 году на льготное кредитование аграриев было выделено 580 миллиардов тенге, в прошлом году – один триллион тенге. Цифры впечатляющие. За последние десять лет поддержка фермеров увеличилась в 10 раз, но эффективность пока под вопросом. Объем валовой продукции сельского хозяйства с 2015 по 2024 год увеличился в 2,5 раза, но этот показатель мог бы быть и больше.

В то же время радуют положительные результаты в растениеводстве. До рекордных показателей увеличен объем экспорта зерна и муки, расширена география поставок. Это стало результатом мер по повышению урожайности и эффективности сельхозпроизводства.

Теперь надо усилить работу по другим направлениям, прежде всего, животноводству. К 2035 году мировое потребление «красного мяса» вырастет до 233 миллионов тонн, а его импорт – до 27 миллионов тонн. Казахстан может стать крупным поставщиком мяса, в первую очередь, в страны Азии. Поэтому состоявшийся в ноябре прошлого года Второй форум аграриев был посвящен именно животноводству.

Власть много делает для качественного развития сельского хозяйства. Но огромные инвестиции не всегда приводят к желаемому результату, нужно работать над их эффективностью. Об этом я говорил в ходе недавнего посещения Тараза.

Такой мощной государственной помощи сельскому хозяйству нет ни в одной сопредельной стране, там удивляются привилегированному положению казахстанских коллег, которых стали называть «аграрными олигархами». В то же время владельцы небольших хозяйств не могут получить субсидии в достаточном объеме. Правительству поручено обратить серьезное внимание на эту проблему.

В целом, субсидии, конечно, необходимы, особенно на современном этапе, но они по-своему токсичны, потому что порождают иждивенчество на селе со всеми опасными последствиями для сельского хозяйства. Поэтому сейчас Правительством рассматривается решение о возвращении к кооперативам, объединениям фермеров. Кооперативы в состоянии повысить производительность труда и эффективность сельскохозяйственного производства, приблизить его к рынкам сбыта, выстроить долгосрочные отношения с потребителями.

Кооперация в развитых странах показала себя с хорошей стороны, порой достигнув масштабов крупных корпораций. Предпосылки для создания успешной кооперации имеются во всех казахстанских селах. Крестьяне могут и должны объединять усилия для летнего выпаса, сбора и переработки молока, мяса, шкур, шерсти. Это путь от выживания к процветанию. Кооперацию можно рассматривать и как идеологию единства и созидания.

Однако сама по себе кооперация не появится, предстоит большая разъяснительная и организационная работа. Кампанейщина с элементами нажима, принуждения исключена.

– Еще одна тема, которую у нас много обсуждают, – это туризм. В прошлом году ряд мировых СМИ назвали Казахстан одной из лучших стран для путешествий. Но есть сомнения, готовы ли наши курорты и популярные туристические маршруты к массовому наплыву гостей?

– Сомнения вполне обоснованные. После моего замечания в адрес Правительства работа по развитию туризма активизировалась, но впереди большой, тернистый путь. Это сложная сфера, сочетающая в себе экономику, культуру, безопасность, бизнес. В ней должны работать профессионалы, преданные делу, и главное – патриоты Казахстана. Туризм несовместим с ленью, равнодушием, алчностью, хамством.

В прошлом году в Казахстане побывали миллионы иностранных граждан, более активно стал развиваться и внутренний туризм. Все это не может не радовать.

Весь мир в борьбе за туристические потоки создает условия для привлечения частных инвесторов. В нашей стране есть много красивых мест. Сейчас в большом спросе экотуризм. Уж здесь, казалось бы, Казахстану нет равных, но в силу субъективных причин – от неумения до безразличия ответственных лиц – такой перспективный вид туризма пока не получил массового развития. Дальше презентаций дело не идет.

Вред туризму наносят некоторые «экоактивисты», затевающие протестные кампании по всем проектам под предлогом защиты заповедной природы. Многим из них до самой природы мало дела, им нужна шумиха, или, как сейчас принято говорить, «хайп», для получения общественной узнаваемости. Порой их поддерживают предприниматели, которые уже вошли в этот бизнес и не хотят конкуренции.

Схожая ситуация и в горнолыжном туризме. Здесь с Шымбулаком мало кто в мире может сравниться, он находится в 30 минутах езды от центра Алматы, обладает уникальным природным ландшафтом. Но длительное бездействие привело к отставанию, курорт физически и морально устарел, нужно новое видение развития этого ценнейшего подарка природы. За дело берется казахстанская девелоперская компания. Правительство и акимат оказывают ей поддержку, но проект находится на подготовительном, презентационном этапе. Между тем в соседних странах строительство горнолыжной инфраструктуры уже набрало темпы.

Алматинский горный кластер имеет огромный потенциал, он должен обслуживать как состоятельных клиентов, так и людей со средним достатком. Значит, следует предусмотреть диверсификацию туристской инфраструктуры.

В этой отрасли остро стоит вопрос дефицита квалифицированных кадров. Поэтому в Туркестане был создан Международный университет туризма и гостеприимства. В 2024 году на рынок вышли его первые выпускники. Но этого недостаточно, будут приняты дополнительные меры, которые решат кадровую проблему.

В то же время не следует «посыпать голову пеплом». Коль скоро мировые таблоиды советуют посетить Казахстан, значит, нужно удвоить усилия. По версии «CNN Travel», Алматы назван «новой столицей стиля» Центральной Азии в 2025 году. Поручил акиму превратить Алматы в город, который, как Нью-Йорк, Москва, Париж, «никогда не спит», работает круглосуточно в интересах его гостей. Там еще много дел, в том числе по инфраструктуре, благоустройству, освещению.

– Вопрос о развитии искусственного интеллекта. В Послании Вы поставили задачу в течение трех лет превратить Казахстан в цифровую страну. А в новогоднем поздравлении объявили 2026 год Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта. Что будет сделано для реализации поставленных целей? Вы серьезно верите в успех собственного начинания?

– Казахстан должен стать цифровой державой, это вопрос нашего общего выживания в качестве цивилизованной страны в новой технологической эпохе. Убежден, ментально наш народ подготовлен к такого рода инновациям. Тем более, в Казахстане успешно работают известные финтех-компании, заметно изменившие стиль и образ жизни наших людей.

В мире развернулась острая конкуренция между США и Китаем – двумя очевидными мировыми технологическими гигантами. Американский президент анонсировал запуск специальной программы, призванной укрепить доминирование США, но и Китай не собирается отступать, полагая, что это вопрос национального достоинства, там уже работают около пяти тысяч компаний, занимающихся проблематикой искусственного интеллекта. Не стоят на месте и другие развитые государства.

Казахстан тоже сделал ставку на внедрение искусственного интеллекта в экономику и общественную жизнь. У нас неплохие стартовые возможности, есть успехи в цифровизации государственных услуг, финтеха и ряда секторов экономики. Эффективно функционирует полноценная экосистема для поддержки IT-стартапов, действует инновационный кластер Astana Hub, объединивший две тысячи компаний. Общий экспорт IT-услуг в 2025 году составил около одного миллиарда долларов. Создается пилотная зона CryptoCity для цифровых активов. Начинается строительство города ускоренного развития Alatau city. Набирает темп работа по накоплению и анализу государственных данных, как считают профессионалы, это новое золото надвигающейся эпохи.

В мае прошлого года начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта с участием ведущих международных и отечественных экспертов. В ноябре подписан Закон «Об искусственном интеллекте», который скоро вступит в силу. Создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. В Казахстане запущены два суперкомпьютера – Alem.Cloud и Al-Farabium, отдельная платформа создана акиматом Астаны в сотрудничестве с известной эмиратской компанией.

Для подготовки профильных кадров реализуются образовательные программы на уровне школ и университетов. К примеру, по программе AI-Sana обучение прошли свыше 650 тысяч студентов. В скором времени будет открыт специализированный исследовательский ИИ-университет.

С появлением искусственного интеллекта создан своеобразный водораздел между теми странами, которые успеют попасть в будущее, и теми, которые останутся в прошлом. Именно поэтому я объявил цифровые технологии и искусственный интеллект приоритетным направлением развития Казахстана. Этот год станет ударным. Верю в успех начатого исключительно важного дела.

– Какое место в Ваших стратегических планах занимает ядерная энергетика?

– Нужно понимать, что без надежной генерации энергии Казахстан не сможет перейти к новой технологической модели экономики. Суперкомпьютеры, дата-центры, автоматизированные промышленные комплексы требуют очень много энергии. Это реальность нового глобального технологического уклада.

Для строительства энергоисточников нужны квалифицированные кадры. Глава NVIDIA, крупнейшей компании мира с капитализацией около 4,5 триллиона долларов, прогнозирует, что в реестр мультимиллионеров в скором времени попадут «синие воротнички», то есть представители технических профессий.

Строительство нескольких атомных станций – это, с одной стороны, исправление исторического абсурда – быть мировым лидером в производстве урана и не построить ни одной АЭС, с другой, это престиж Казахстана. Следует также помнить, что со строительством атомных станций мы подготовим новый класс технической интеллигенции, что, в свою очередь, изменит саму суть нашей государственной политики.

Еще один крайне важный вопрос – редкоземельные металлы. Спрос на критические материалы в ближайшие пять лет будет расти, он увеличится вдвое. Здесь для Казахстана открывается новое окно возможностей. Вполне вероятно, что мы войдем в число мировых лидеров по запасам редкоземельных минералов. Для усиления позиций в этой стратегически важной сфере Казахстан приступил к развитию сотрудничества с США, Китаем, Россией, Южной Кореей, Японией и некоторыми государствами Европейского союза.

– Теперь о другом. Есть темы, издавна волнующие наше общество. Например, роскошная жизнь ряда крупных бизнесменов. Когда они научатся жить интересами всех граждан – и богатых, и бедных?

– Бизнес – это становой хребет экономики любой страны. Нами пройден большой путь, в ходе которого у людей появилось понимание неприкосновенности института частной собственности.

Занимая высокие должности в системе государственной власти, я словом и делом стоял на защите законных интересов национальной буржуазии. Прежде всего, потому что хорошо понимаю значительную роль предпринимателей в развитии экономики и укреплении общественных основ государства.

Конечно, в силу исторических причин и особенностей национального менталитета наши крупные бизнесмены далеки от протестантского аскетизма и эмоциональной сдержанности. Работая в Швейцарии, проводил встречи с очень крупными и известными предпринимателями, их рачительное отношение к расходованию личных средств и желание не выделяться из общей массы людей просто изумляли. Владельцы многомиллиардных состояний жили в однокомнатных номерах гостиниц и не позволяли себе летать в первом классе, не говоря уже о частных самолетах. Но это наработанный веками код поведения.

Привычный для наших предпринимателей стиль жизни порой оборачивается неприятием со стороны общества. Такое происходит и во многих других странах. Поэтому и существует благотворительная деятельность – своего рода договор с обществом.

– Поговаривают, что в День Республики, после церемонии награждения государственными наградами граждан страны, Вы провели отдельную встречу с предпринимателями и откровенно высказали им претензии. О чем, если не секрет, была речь?

– Как раз о благотворительности, созидательном патриотизме. Стране нужна национальная буржуазия, осознающая и признающая свою ответственность перед народом, без которого она никогда не добилась бы успеха. Напомнил им, что творить благо для общества – это почетная обязанность, а не повинность, возложенная на них властями. В порядке положительного примера привел щедрую благотворительность ряда крупных предпринимателей, добившихся успехов за рубежом, но активно помогающих странам, где родились. Они выполняют крупные проекты: строят и ремонтируют инфраструктуру городов, финансируют строительство музеев, поликлиник, школ.

В Казахстане многое поменялось, произошла эволюция общественного сознания, трансформировалась государственная система, приходили и уходили политические деятели, но самым консервативным, малоподвижным оказался класс крупных предпринимателей. Но, с другой стороны, это показатель бережного отношения к ним со стороны власти.

Не все бизнесмены правильно понимают поддержку государства, воспринимают ее как должное. Порой берутся за крупные проекты, а затем просят помощи у Правительства. Я обратился к таким бизнесменам с вопросом: кто занимается бизнесом, они сами или Правительство?

Пришлось покритиковать некоторых бизнесменов, которые увлеклись политическими игрищами. Бизнесмены должны работать на экономику страны. Даже такой крупный предприниматель, как Илон Маск, принял решение отойти от активного участия в политике.

Отрадно, что казахский бизнес не остался в стороне во время беспрецедентных в нашей истории паводков, финансово помог справиться с их последствиями.

Для поощрения благотворительной деятельности мною учрежден специальный орден «Мейірім». Уже в этом году предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности, получат эту высокую награду. Таким образом будет определяться статус их общественного признания.

– Другая острая тема. В прошлом году периодически проходила информация о ходе судебных процессов над некоторыми участниками Январских событий. Следствие еще продолжается?

– Основная картина давно восстановлена. В расследовании этих событий правоохранительные органы действовали в тесном контакте с представителями гражданского общества. Было создано несколько общественных комиссий, возглавляемых известными правозащитниками, что обеспечило объективный подход к делу и позволило внести ясность в отношении всех эпизодов. Пользуясь случаем, хотел бы выразить им благодарность за проявленную гражданскую ответственность, профессионализм.

Еще в марте 2022 года в Парламенте состоялись специальные общественные слушания, на которых была дана подробная оценка событиям и конечным целям преступников, посягнувших на конституционный порядок.

Некоторые судебные процессы продолжаются, как продолжается и поиск похищенного в дни Қаңтара многочисленного оружия. Тогда в руки преступников попало более трех тысяч единиц оружия, но благодаря действиям силовиков большинство схронов уже найдено.

Участники дискуссий о Қаңтаре зачастую уходят в детали, не имеющие значения для понимания всей глубины кризиса. Винить их в этом было бы несправедливо, но эмоции – это плохой попутчик в поисках истины. Много говорят о хаосе в Алматы, и это можно понять, но надо помнить, что массовые беспорядки будто по мановению палочки злого волшебника, а если быть точным, по приказу путчистов, одновременно охватили двенадцать городов страны и привели к захвату многих областных акиматов и зданий правоохранительных органов.

Зачинщики беспорядков под кураторством специалистов по «революциям» воспользовались решением Правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации. Затем была спровоцирована паника среди граждан, госслужащих и, что удивительно, среди значительной части силовиков, которые стали покидать места несения службы, оставляя секретные документы, оружие. Не выдержали экзамен на верность Отечеству и профессионализм ряд руководителей КНБ и МВД.

Особенно наглядно это проявилось в Алматы – главном направлении удара путчистов. Издевательства над военнослужащими и жителями города достигли крайней степени, погромы, поджоги, грабежи административных зданий, торговых центров, магазинов, банков требовали чрезвычайных мер. Сейчас, по истечении времени, некоторые недобросовестные и недалекие люди со злорадством несут околесицу, сознательно обходя тему спасения государства от более масштабного гражданского хаоса с фатальными последствиями.

– После Қаңтара Вы активизировали борьбу с олигополиями и инициировали возврат незаконно приобретенных активов. Был создан специальный комитет при Генеральной прокуратуре, но в Послании прошлого года Вы дали поручение о его переименовании в Комитет по защите прав инвесторов. В обществе возникло непонимание данного решения. Значит ли это, что тема возврата активов закрыта?

– Конечно, нет. Процитирую данные Генеральной прокуратуры. Комитет по возврату незаконно приобретенных активов сумел взыскать с субъе