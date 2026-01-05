18+
Токаев прокомментировал встречу Назарбаева и Путина

Новости Казахстана 0 1 520

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan затронул вопрос недавней встречи первого президента страны Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Как сообщает Zakon.kz, Токаев подчеркнул, что подобные встречи носят неофициальный характер и не требуют его вмешательства, сообщает Lada.kz. 

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Неофициальный характер встреч

Глава государства уточнил, что встречи Назарбаева и Путина стали регулярными, но остаются личными беседами.

"Этот момент подчеркивает сам российский президент. В ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе. Российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с Первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции", — отметил Токаев.

Таким образом, президент подчеркнул, что подобные встречи свидетельствуют о высоких человеческих качествах Владимира Путина, а не о политических соглашениях или инициативах, требующих вмешательства действующего руководства Казахстана.

Личное мнение Токаева о Назарбаеве

Отвечая на вопросы о содержании этих бесед, Токаев заявил:

"Меня не интересует содержание таких бесед, никогда не задаю вопросов на эту тему".

При этом он высоко оценил роль Нурсултана Назарбаева в истории страны:

  • Основатель современной казахской государственности.

  • Создатель ключевых государственных институтов.

  • Внедрил рыночные механизмы в экономике.

  • Участвовал в строительстве новой столицы.

Токаев подчеркнул, что подход к оценке заслуг каждого гражданина должен быть справедливым и объективным, без личной предвзятости, включая Первого президента.

Казахстан — территория Закона и Справедливости

Президент добавил, что целью государства остаётся превращение страны в территорию Справедливости, Закона и Порядка, где труд каждого оценивается по достоинству, независимо от позиции или статуса в обществе.

