Токаев дал комментарий о транзите власти в Казахстане

В интервью газете Turkistan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопросы, касающиеся транзита власти, а также рассказал о ключевых политических планах на 2026 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Когда журналист задал вопрос о перспективах смены власти, глава государства подчеркнул, что обсуждать эту тему преждевременно.

"Об этом рано говорить, впереди несколько лет упорной работы", – заявил Токаев.

Кроме того, собеседник издания интересовался, чего ждать казахстанцам в политической сфере в ближайшие месяцы. Президент дал подробный ответ, подчеркнув значимость текущего года для страны: