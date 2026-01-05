Токаев дал комментарий о транзите власти в Казахстане

В интервью газете Turkistan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопросы, касающиеся транзита власти, а также рассказал о ключевых политических планах на 2026 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на Акорду.
Когда журналист задал вопрос о перспективах смены власти, глава государства подчеркнул, что обсуждать эту тему преждевременно.
"Об этом рано говорить, впереди несколько лет упорной работы", – заявил Токаев.
Кроме того, собеседник издания интересовался, чего ждать казахстанцам в политической сфере в ближайшие месяцы. Президент дал подробный ответ, подчеркнув значимость текущего года для страны:
"Могу уже сейчас сказать: этот год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы. Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован. Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции", – отметил Токаев.
