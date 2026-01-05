Президент: 2026 год станет судьбоносным и определит будущее страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал развернутое интервью газете Turkistan, где подробно рассказал о предстоящих политических изменениях и будущем страны. Глава государства отметил, что 2026 год станет решающим для Казахстана, и подчеркнул, что все реформы будут проводиться открыто и прозрачно, с учетом мнения граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Президент также прокомментировал мнение некоторых экспертов о том, что предстоящая парламентская реформа якобы направлена на усиление роли спикера Парламента в системе государственного управления:

"Это фантазия. Подобные рассуждения противоречат моим политическим принципам. Я неоднократно говорил о том, что Казахстан – это государство с президентской формой правления. Восемь лет назад, до прихода в Акорду, изложил концепцию 'Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство'. Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно. Обсуждение всех важнейших для страны реформ выносится на всенародный референдум. Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна – политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени". – Касым-Жомарт Токаев

Судьбоносные перемены в 2026 году

В дальнейшем интервью, посвященном планам на год, Токаев отметил масштабность предстоящих событий и реформ:

"Могу уже сейчас сказать: 2026 год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы. Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован. Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции". – Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что обсуждение реформ будет открытым, а решения – прозрачными, чтобы каждый гражданин страны мог видеть и понимать будущий курс развития государства.