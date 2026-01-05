18+
05.01.2026, 10:33

Токаев о проблемах социальных льгот: “Советский Союз уже более 30-ти лет не существует, а количество 'ветеранов' увеличивается”

Новости Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan обсудил состояние социальной сферы страны, систему государственного финансирования и необходимость реформ. Глава государства подчеркнул, что социальные обязательства государства выполняются, но ряд механизмов, включая образование и здравоохранение, требуют пересмотра, чтобы исключить злоупотребления и сохранить эффективность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Социальная сфера и льготы для граждан

Президент отметил, что Казахстан продолжает оставаться социальным государством и все обязательства в здравоохранении, образовании, науке и культуре будут выполняться в полном объеме.

"Внешние наблюдатели, включая рядовых граждан соседних стран, с удивлением и даже завистью отмечают, насколько развита наша социальная служба, которая включает в себя большое количество льгот для граждан, в том числе гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Казахстан даже стали называть страной 'победившего коммунизма'," — сказал Президент.

Система образования требует реформирования

Токаев обратил внимание на проблему финансирования среднего образования, включая частные школы, которые получают государственные субсидии по принципу "подушевого финансирования".

"Сама система государственного финансирования этой сферы нуждается в реформировании. Нынешний искаженный порядок, внедренный бывшими руководителями министерства, приведет к хаосу, потому что средств уже не хватает," — отметил он.

Президент подчеркнул, что ситуация сложилась и в сфере частной медицины, где бюджетное финансирование также распределяется по закрепленным пациентам, а не по фактическому объему оказанных услуг. По его мнению, все процессы в этой сфере должны быть прозрачными и оцифрованными.

"В целом, это серьезные проблемы, требующие внимания Правительства. Меня удивляет, почему должностные лица не только потворствовали такой ситуации, но стали ее 'творцами' в ущерб интересам государства," — добавил Токаев.

Баланс между государством и частным бизнесом

Глава государства подчеркнул, что действия профильных ведомств искажали суть частного предпринимательства в образовании и здравоохранении. По его словам, социальные объекты без поддержки бюджета могут не выжить, но частный бизнес нельзя "практически полностью вешать на шею государства".

"Но мириться с мошенничеством нельзя. Социальными льготами до сих пор пользуются 'ветераны' различных локальных военных конфликтов советского периода. В Послании сказал по этому поводу: Советский Союз уже более тридцати лет не существует, а количество 'ветеранов' увеличивается, они странным образом молодеют," — отметил Президент.

Позитивные достижения и международная привлекательность

Токаев также отметил положительные изменения: столица Астана и ряд других городов стали популярными направлениями медицинского туризма. В Казахстан приезжают не только жители соседних стран, но и граждане США и Европы для качественного лечения.

Он подчеркнул, что государство значительно повысило зарплаты учителям и медицинским работникам, что отражает внимание к ключевым социальным сферам.

Контроль за социальными выплатами и помощь инвалидам

Президент указал на статистику по числу инвалидов — более 740 тысяч человек при населении около 20 миллионов. По его словам, часть проблем связана с прошлой практикой записи родственников сотрудников ведомств как инвалидов для получения государственной помощи.

"Поэтому Президент поручил Правительству и правоохранительным органам навести порядок," — заключил Токаев.

