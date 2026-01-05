Токаев о проблемах социальных льгот: “Советский Союз уже более 30-ти лет не существует, а количество 'ветеранов' увеличивается”

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan обсудил состояние социальной сферы страны, систему государственного финансирования и необходимость реформ. Глава государства подчеркнул, что социальные обязательства государства выполняются, но ряд механизмов, включая образование и здравоохранение, требуют пересмотра, чтобы исключить злоупотребления и сохранить эффективность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Президент отметил, что Казахстан продолжает оставаться социальным государством и все обязательства в здравоохранении, образовании, науке и культуре будут выполняться в полном объеме.
"Внешние наблюдатели, включая рядовых граждан соседних стран, с удивлением и даже завистью отмечают, насколько развита наша социальная служба, которая включает в себя большое количество льгот для граждан, в том числе гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Казахстан даже стали называть страной 'победившего коммунизма'," — сказал Президент.
Токаев обратил внимание на проблему финансирования среднего образования, включая частные школы, которые получают государственные субсидии по принципу "подушевого финансирования".
"Сама система государственного финансирования этой сферы нуждается в реформировании. Нынешний искаженный порядок, внедренный бывшими руководителями министерства, приведет к хаосу, потому что средств уже не хватает," — отметил он.
Президент подчеркнул, что ситуация сложилась и в сфере частной медицины, где бюджетное финансирование также распределяется по закрепленным пациентам, а не по фактическому объему оказанных услуг. По его мнению, все процессы в этой сфере должны быть прозрачными и оцифрованными.
"В целом, это серьезные проблемы, требующие внимания Правительства. Меня удивляет, почему должностные лица не только потворствовали такой ситуации, но стали ее 'творцами' в ущерб интересам государства," — добавил Токаев.
Глава государства подчеркнул, что действия профильных ведомств искажали суть частного предпринимательства в образовании и здравоохранении. По его словам, социальные объекты без поддержки бюджета могут не выжить, но частный бизнес нельзя "практически полностью вешать на шею государства".
"Но мириться с мошенничеством нельзя. Социальными льготами до сих пор пользуются 'ветераны' различных локальных военных конфликтов советского периода. В Послании сказал по этому поводу: Советский Союз уже более тридцати лет не существует, а количество 'ветеранов' увеличивается, они странным образом молодеют," — отметил Президент.
Токаев также отметил положительные изменения: столица Астана и ряд других городов стали популярными направлениями медицинского туризма. В Казахстан приезжают не только жители соседних стран, но и граждане США и Европы для качественного лечения.
Он подчеркнул, что государство значительно повысило зарплаты учителям и медицинским работникам, что отражает внимание к ключевым социальным сферам.
Президент указал на статистику по числу инвалидов — более 740 тысяч человек при населении около 20 миллионов. По его словам, часть проблем связана с прошлой практикой записи родственников сотрудников ведомств как инвалидов для получения государственной помощи.
"Поэтому Президент поручил Правительству и правоохранительным органам навести порядок," — заключил Токаев.
