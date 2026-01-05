18+
05.01.2026, 10:45

Токаев: “Буду предельно откровенен” — о пенсиях, ипотеке и реальной цене жизни в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 836

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan подробно обсудил вопросы использования пенсионных накоплений, влияние инфляции на семейный бюджет, доступность ипотеки и проблемы развития бизнеса. Глава государства подчеркнул, что экономическая реальность страны требует внимательного подхода к личным финансам и реформам, способным корректировать внутренние диспропорции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Пенсионные накопления: от поддержки граждан до борьбы с мошенниками

Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем решении позволить гражданам использовать пенсионные средства для ключевых нужд: покупки жилья, образования детей и лечения.

"Многие так и сделали, и выразили благодарность за такое решение, но как всегда нашлись аферисты, которые под видом стоматологического обслуживания утащили более 200 миллиардов тенге из пенсионного фонда. Сейчас ими занимаются силовики. Пришлось закрыть этот вид медицинского обслуживания, но в ход пошли другие уловки, вплоть до оплаты пластических операций", — отметил президент.

Таким образом, государство продолжает искать баланс между поддержкой граждан и защитой пенсионных средств от злоупотреблений.

Ипотека и инфляция: как реальные доходы растворяются в обязательствах

Президент согласился с международными экспертами, что Казахстан столкнулся с так называемой «ловушкой средних доходов».

"Буду предельно откровенен, это не абстракция из учебников по экономике, а реальность, с которой буквально ежедневно сталкиваются многие соотечественники. Доходы есть, и порой немалые, но они растворяются в инфляции и обязательствах: ипотека, образование детей, помощь родителям. Любой сбой, будь то болезнь или потеря работы, может подорвать стабильность бытия", — подчеркнул Токаев.

Глава государства отметил, что такие финансовые риски испытывают многие семьи и требуют комплексных мер со стороны государства.

Бизнес и экономика: рост есть, но диспропорции сохраняются

Токаев также рассказал о ситуации в бизнес-среде. Несмотря на то, что предприниматели создают рабочие места и честно платят налоги, дорогие кредиты и ограниченные оборотные средства мешают масштабированию и внедрению новых технологий.

"Структура нашей экономики меняется, но, с моей точки зрения, медленными темпами. В результате страна, по оценкам международных финансовых институтов и рейтинговых агентств, благополучная, даже богатая, что соответствует действительности, но внутри экономики сохраняются диспропорции, которые требуется в срочном порядке скорректировать, 'выпрямить'. Эту ситуацию мы видим, скрывать не собираемся. С такой проблемой сталкиваются многие страны. С 'болезнью роста' мы непременно справимся. План действий имеется", — заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что корректировка дисбалансов внутри экономики является приоритетной задачей для обеспечения устойчивого развития страны.

Aqtau_2023
Aqtau_2023
Опять из пустого в порожнее перелил и много чего пообещал, как всегда без сроков исполнения.
05.01.2026, 05:55
