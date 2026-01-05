Венесуэльская ловушка Трампа: как США меняют нефтяные правила игры и ставят Казахстан перед выбором

Начало января 2026 года стало для мировой нефтяной отрасли настоящим потрясением. События в Венесуэле, которые развернулись буквально на глазах у всего мира, создают новую реальность на рынке энергоносителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: en.apa.az

Геополитический шок в Каракасе

3 января президент США Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции на территории Венесуэлы. В результате были задержаны президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Сегодня в 22:00 по времени Астаны пара предстанет перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка. Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до момента «надлежащего перехода власти».

Парадокс на бирже: нефть не взлетела

Мировые эксперты ожидали бурного роста цен на нефть из-за угрозы блокировки венесуэльских поставок. Однако рынки удивили спокойствием.

В понедельник, 5 января, после открытия торгов на лондонской бирже ICE, фьючерсы на нефть Brent на март показывали снижение. На минимуме цена опустилась на 1,23%, достигнув 60 долларов за баррель, а в конце дня падение замедлилось до 0,33% — 60,6 доллара за баррель.

Главные причины такой реакции аналитики видят в двух факторах:

Избыток предложения: мировой рынок перенасыщен нефтью, временная блокировка венесуэльских портов не создала дефицита.

Ожидания экспансии: инвесторы закладывают в цену будущий профицит. Американские инвестиции и технологии могут вернуть в Венесуэлу 1,5–2 млн баррелей нефти в сутки.

«В долгосрочной перспективе это станет мощным сдерживающим фактором для роста котировок. При прочих равных мы можем увидеть снижение цен до 53–55 долларов за баррель», — отмечает независимый эксперт Дмитрий Лютягин.

Стратегия США: контроль и капитал

Для Белого дома операция имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Трамп открыто заявляет о цели — доминировании США в западном полушарии.

Американский капитал, в частности расширение присутствия Chevron, заменит зарубежные инвестиции в венесуэльскую нефтяную отрасль.

Однако быстрый приток нефти на мировой рынок маловероятен. Основные препятствия:

Инфраструктурный коллапс: многолетние недоинвестиции разрушили отрасль.

Сложность добычи: венесуэльская нефть тяжёлая и вязкая, требует смешивания и дорогих технологий переработки.

Ценовой порог: коммерческая добыча эффективна только при высоких мировых ценах, что противоречит планам США по снижению стоимости топлива.

Казахстан под прицелом изменений

Для Казахстана события в Венесуэле — тревожный сигнал. Снижение мировых цен бьет по бюджету и национальной экономике.

Экономическая рентабельность: Минэнерго РК ранее указывало, что «комфортный коридор» для страны — 75–85 долларов за баррель. Текущие 60 долларов — уже граница рентабельности для многих проектов. Влияние на тенге и инфляцию: падение нефтяных котировок ведет к ослаблению национальной валюты, росту цен на импорт и увеличению нагрузки на обслуживание внешнего долга. Инвесторы уходят из тенговых активов в золото, иену или швейцарский франк. Новая конкуренция: тяжелая венесуэльская нефть напрямую конкурирует с аналогичными сортами из Казахстана. Рост добычи в Венесуэле может заставить казахстанских производителей снижать цены или терять долю рынка.

Правительство Казахстана уже пересмотрело прогнозную цену на нефть до 60 долларов за баррель. Однако аналитики предупреждают: это может стать не временным минимумом, а новой нормой, если США реализуют план превращения Венесуэлы в подконтрольного нефтяного гиганта.