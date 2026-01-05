18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.01.2026, 11:40

Венесуэльская ловушка Трампа: как США меняют нефтяные правила игры и ставят Казахстан перед выбором

Новости Казахстана 0 1 126

Начало января 2026 года стало для мировой нефтяной отрасли настоящим потрясением. События в Венесуэле, которые развернулись буквально на глазах у всего мира, создают новую реальность на рынке энергоносителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: en.apa.az
Фото: en.apa.az

Геополитический шок в Каракасе

3 января президент США Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции на территории Венесуэлы. В результате были задержаны президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Сегодня в 22:00 по времени Астаны пара предстанет перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка. Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до момента «надлежащего перехода власти».

Парадокс на бирже: нефть не взлетела

Мировые эксперты ожидали бурного роста цен на нефть из-за угрозы блокировки венесуэльских поставок. Однако рынки удивили спокойствием.

В понедельник, 5 января, после открытия торгов на лондонской бирже ICE, фьючерсы на нефть Brent на март показывали снижение. На минимуме цена опустилась на 1,23%, достигнув 60 долларов за баррель, а в конце дня падение замедлилось до 0,33% — 60,6 доллара за баррель.

Главные причины такой реакции аналитики видят в двух факторах:

  • Избыток предложения: мировой рынок перенасыщен нефтью, временная блокировка венесуэльских портов не создала дефицита.

  • Ожидания экспансии: инвесторы закладывают в цену будущий профицит. Американские инвестиции и технологии могут вернуть в Венесуэлу 1,5–2 млн баррелей нефти в сутки.

«В долгосрочной перспективе это станет мощным сдерживающим фактором для роста котировок. При прочих равных мы можем увидеть снижение цен до 53–55 долларов за баррель», — отмечает независимый эксперт Дмитрий Лютягин.

Стратегия США: контроль и капитал

Для Белого дома операция имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Трамп открыто заявляет о цели — доминировании США в западном полушарии.

Американский капитал, в частности расширение присутствия Chevron, заменит зарубежные инвестиции в венесуэльскую нефтяную отрасль.

Однако быстрый приток нефти на мировой рынок маловероятен. Основные препятствия:

  • Инфраструктурный коллапс: многолетние недоинвестиции разрушили отрасль.

  • Сложность добычи: венесуэльская нефть тяжёлая и вязкая, требует смешивания и дорогих технологий переработки.

  • Ценовой порог: коммерческая добыча эффективна только при высоких мировых ценах, что противоречит планам США по снижению стоимости топлива.

Казахстан под прицелом изменений

Для Казахстана события в Венесуэле — тревожный сигнал. Снижение мировых цен бьет по бюджету и национальной экономике.

  1. Экономическая рентабельность: Минэнерго РК ранее указывало, что «комфортный коридор» для страны — 75–85 долларов за баррель. Текущие 60 долларов — уже граница рентабельности для многих проектов.

  2. Влияние на тенге и инфляцию: падение нефтяных котировок ведет к ослаблению национальной валюты, росту цен на импорт и увеличению нагрузки на обслуживание внешнего долга. Инвесторы уходят из тенговых активов в золото, иену или швейцарский франк.

  3. Новая конкуренция: тяжелая венесуэльская нефть напрямую конкурирует с аналогичными сортами из Казахстана. Рост добычи в Венесуэле может заставить казахстанских производителей снижать цены или терять долю рынка.

Правительство Казахстана уже пересмотрело прогнозную цену на нефть до 60 долларов за баррель. Однако аналитики предупреждают: это может стать не временным минимумом, а новой нормой, если США реализуют план превращения Венесуэлы в подконтрольного нефтяного гиганта.

Эра высоких цен на нефть, к которой привык Казахстан, может постепенно подходить к концу.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь