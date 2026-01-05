Казахстанский банковский рынок: кого могут продать в 2026 году

Тема купли-продажи банков продолжает оставаться одной из наиболее обсуждаемых на финансовом рынке Казахстана. Эксперты отмечают, что потенциальные сделки уже начинают проявляться, хотя пока еще рано говорить о масштабной трансформации сектора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

ФОТО: © Depositphotos.com/Alexey_Arz

Кого исключают из списка потенциальных целей

Сразу стоит отметить, что крупные игроки вроде Halyk Bank и Kaspi Bank сами активно приобретают активы и не рассматриваются как объекты продажи. Отбасы Банк, будучи государственным институтом, также не входит в список возможных продаж, равно как недавно приобретенные Alatau City Bank, Freedom Bank и Bereke Bank. Евразийский банк, по мнению экспертов, является частью крупной финансово-промышленной группы и вряд ли заинтересован в продаже.

Сокращение круга кандидатов

Таким образом, потенциальный список банков, которые могут быть проданы в 2026 году, сужается до ForteBank, Банка ЦентрКредит и Bank RBK. При этом эксперты считают, что ЦентрКредит является наименее вероятным кандидатом. Банк активно развивает продукты и укрепляет позиции на рынке, что снижает вероятность его продажи.

ForteBank, напротив, выглядит более логичной целью для покупки. Это связано с приобретением Home Credit Bank у европейских акционеров, что создало определенную институциональную связь с Европой. Кроме того, банк имеет диверсифицированную бизнес-модель и представлен во всех ключевых сегментах — от потребительского и автокредитования до ипотечных и корпоративных продуктов. Bank RBK в последние годы демонстрировал стабильный рост и развитие, что также делает его привлекательным объектом для инвесторов.

Жесткая оценка экспертов

Генеральный директор ТОО «DAMU Capital Management» Мурат Кастаев отмечает, что сделки по банкам второго эшелона пока не состоялись. По его мнению, Евразийский банк и RBK могут быть проданы, так как для акционеров эти банки не являются ключевым фокусом. Без серьезных инвестиций их доля на рынке будет сокращаться.

RBK, по словам Кастаева, остается средним банком с узкой нишей корпоративных клиентов и ограниченным присутствием в розничном сегменте. Основной акционер может выйти из бизнеса, особенно после продажи своего главного актива — «Казахмыса».

Менее вероятными объектами для продажи, по оценке Кастаева, являются Altyn Bank, Нурбанк и ВТБ. Эти банки либо слишком малы, либо недостаточно интересны для крупных инвесторов, чтобы стать объектом сделки.

Потенциальные покупатели

Freedom Bank рассматривается как один из наиболее вероятных покупателей. Эксперт подчеркивает, что банк активно растет, силен в розничном сегменте и технологически продвинут, и ему необходимо расширять корпоративное направление, чтобы выйти в лидеры рынка.

Среди менее заметных участников рынка выделяются китайские банки ICBC и Bank of China. Несмотря на скромные позиции, они обладают ресурсами для приобретения одного или нескольких местных банков с последующим объединением их в крупную структуру.

Стабильность крупных игроков

Несмотря на возможные сделки, эксперты сходятся во мнении, что масштабных изменений в собственности крупнейших банков ждать не стоит. Kaspi.kz и Freedom Bank уже имеют значительную долю институционального капитала, которым владеют глобальные игроки вроде BlackRock, HSBC, JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Это отражает высокий уровень доверия к казахстанским финансовым институтам.

Мурат Кастаев добавляет, что лидеры отрасли и их акционеры успешно адаптировались к изменению политического ландшафта страны, и глобальные инвестиции пока не указывают на радикальный передел собственности.

Заключение

В целом, казахстанские банки укрепили свои позиции, что привлекает интерес зарубежных инвесторов. Однако для активного роста сектора необходим более динамичный экономический рост, а текущие ограничения от дефицита бюджета и геополитической уязвимости делают рынок менее привлекательным для глобального капитала.