У казахстанцев возникли проблемы с мобильным интернетом

Казахстанцы столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. По сообщениям пользователей и информации Tengrinews.kz , наибольшее количество жалоб поступило из Алматы, передает Lada.kz.

Фото: androidinsider.ru

Сбой в сети: что отмечают пользователи

Абоненты сообщают, что утром мобильный интернет перестал работать. Некоторые казахстанцы получали уведомления на телефоны с предупреждением о временной недоступности услуги.

«Интернет на телефоне просто перестал работать, и приходит сообщение, что услуга временно недоступна», — отмечают пользователи.

Реакция операторов связи

Корреспондент Tengrinews.kz обратился за разъяснениями к пресс-службам крупнейших мобильных операторов страны. На момент публикации официальные комментарии от них не поступили.

Тем не менее, в call-центре Kcell/Activ подтвердили факт сбоя, уточнив причины:

«Поступила информация, что по независящим от нас обстоятельствам на данный момент наблюдается ограничение доступа к интернет-ресурсам», — сообщил сотрудник call-центра.

Он подчеркнул, что проблема не связана с конкретными моделями телефонов и не является технической поломкой сети оператора. Пользователям остаётся только ждать восстановления нормальной работы мобильного интернета.

Что делать пользователям

Пока операторы не публикуют сроки восстановления, эксперты советуют:

Проверять уведомления от операторов на предмет обновлений;

В случае острой необходимости использовать альтернативные способы выхода в интернет — Wi-Fi-сети дома или на работе;

Оставаться в курсе ситуации через официальные каналы связи и социальные сети операторов.

Проблемы с мобильным интернетом могут затронуть тысячи абонентов, поэтому важно сохранять спокойствие и следовать официальной информации.