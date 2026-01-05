У казахстанцев возникли проблемы с мобильным интернетом

Казахстанцы столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. По сообщениям пользователей и информации Tengrinews.kz, наибольшее количество жалоб поступило из Алматы, передает Lada.kz.
Абоненты сообщают, что утром мобильный интернет перестал работать. Некоторые казахстанцы получали уведомления на телефоны с предупреждением о временной недоступности услуги.
«Интернет на телефоне просто перестал работать, и приходит сообщение, что услуга временно недоступна», — отмечают пользователи.
Корреспондент Tengrinews.kz обратился за разъяснениями к пресс-службам крупнейших мобильных операторов страны. На момент публикации официальные комментарии от них не поступили.
Тем не менее, в call-центре Kcell/Activ подтвердили факт сбоя, уточнив причины:
«Поступила информация, что по независящим от нас обстоятельствам на данный момент наблюдается ограничение доступа к интернет-ресурсам», — сообщил сотрудник call-центра.
Он подчеркнул, что проблема не связана с конкретными моделями телефонов и не является технической поломкой сети оператора. Пользователям остаётся только ждать восстановления нормальной работы мобильного интернета.
Пока операторы не публикуют сроки восстановления, эксперты советуют:
Проверять уведомления от операторов на предмет обновлений;
В случае острой необходимости использовать альтернативные способы выхода в интернет — Wi-Fi-сети дома или на работе;
Оставаться в курсе ситуации через официальные каналы связи и социальные сети операторов.
Проблемы с мобильным интернетом могут затронуть тысячи абонентов, поэтому важно сохранять спокойствие и следовать официальной информации.
