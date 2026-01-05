Массовый сбой: приложение Halyk Bank не работает в Казахстане

Казахстанцы столкнулись с проблемами при использовании мобильного приложения Halyk Bank. Пользователи массово сообщают о сбоях, которые препятствуют входу в сервис и выполнению банковских операций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: centralmedia24.kz

Что произошло

С утра 5 января клиенты банка начали отмечать трудности с авторизацией в приложении. При попытке войти в систему пользователи сталкиваются с уведомлениями об ошибке и невозможностью продолжить операции.

Сообщения в приложении выглядят следующим образом:

"Мы обрабатываем много запросов. Пожалуйста, повторите попытку немного позже. Произошла ошибка. Повторите запрос позднее."

Эти проблемы затрудняют проведение платежей, переводов и других стандартных операций через мобильный сервис.

Реакция банка

В Halyk Bank подтвердили наличие временных ограничений в работе приложения и пояснили причины сбоя.

"В приложении наблюдаются временные технические ограничения, связанные с повышенной нагрузкой на системы. Команда специалистов банка уже проводит необходимые работы по стабилизации и восстановлению полноценной работы сервисов. Предпринимаются все возможные меры для скорейшего устранения ограничений и обеспечения стабильного доступа к услугам. Благодарим клиентов и партнёров за понимание."

Представители банка подчеркнули, что специалисты работают над скорейшим восстановлением работы приложения и просят клиентов сохранять спокойствие.

Возможные причины сбоев

Эксперты предполагают, что увеличение нагрузки на системы может быть связано с началом нового календарного года — многие клиенты одновременно проводят платежи, проверяют баланс и совершают переводы, что повышает нагрузку на серверы.

Банк рекомендует пользователям:

повторять попытки входа через некоторое время;

при необходимости использовать альтернативные каналы обслуживания, такие как интернет-банк через браузер или посещение отделений;

следить за обновлениями и уведомлениями банка в социальных сетях.

Итог

Ситуация с недоступностью приложения Halyk Bank временная. Банк активно работает над устранением технических ограничений и обещает восстановить полноценный доступ к сервисам как можно скорее.

Пользователям рекомендуется сохранять спокойствие и при необходимости использовать альтернативные способы совершения операций.