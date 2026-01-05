Нацбанк сделал новое заявление по курсу тенге

Национальный банк Казахстана (НБК) опубликовал новое сообщение о валютном рынке, из которого следует, что по итогам декабря 2025 года казахстанская валюта продолжила укрепляться. Курс тенге вырос на 1,3% , достигнув 505,73 тенге за доллар, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за декабрь увеличился с 280 млн долларов до 359 млн долларов, а общий объем торгов составил 7,9 млрд долларов.

«В целом, по итогам 2025 года курс тенге укрепился на 3,7% – с 525,10 до 505,73 тенге за доллар. Объем торгов составил 63 млрд долларов, увеличившись на 15% г/г… В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки», – отметили в пресс-службе НБК.

Политика гибкого курсообразования и золотовалютные резервы

Нацбанк подчеркнул, что продолжит режим гибкого курсообразования, который предотвращает накопление дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов (ЗВР).

Кроме того, в декабре 2025 года для выделения трансфертов в республиканский бюджет и финансирования строительства магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» из Национального фонда было продано 400 млн долларов. Это составило примерно 5% от общего объема торгов, или 18 млн долларов в день. Всего за 2025 год из Нацфонда было продано 8,2 млрд долларов.

«По прогнозным заявкам правительства для конвертации трансфертов в республиканский бюджет в январе 2026 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов», – уточнили в пресс-службе НБК.

Операции зеркалирования: контроль за ликвидностью

По данным НБК, в декабре в рамках операций зеркалирования было стерилизовано 475 млрд тенге, а общий объем продаж валюты из ЗВР за 2025 год составил 7 млрд долларов.

«В течение первого квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования, в целях нейтрализации прогнозной эмиссии от реализации приоритетного права, а также с учетом оставшейся неизъятой ликвидности за 2025 год на фоне существенного роста цены на золото, планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 1,1 трлн тенге», – добавили в пресс-службе.

При этом при операциях с валютой Нацфонда и реализации механизма зеркалирования банк придерживается принципа рыночного нейтралитета, проводя регулярные и равномерные продажи валюты.

«Валютные интервенции в декабре Национальным банком не проводились», – подчеркнули в НБК.

Продажа валютной выручки и инвестиции пенсионных активов

В декабре объем продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 315 млн долларов, что соответствует нормам обязательной продажи части выручки.