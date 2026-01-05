18+
05.01.2026, 18:04

Казахстанские банки массово повысили ставки по депозитам

Новости Казахстана 0 1 684

Казахстанские банки фактически устроили «гонку процентов», массово повысив ставки по депозитам. В результате доходность вкладов достигла уровней, которых рынок не видел много лет: по отдельным продуктам она превысила 20%. Разбираемся, на сколько именно выросли ставки, какие депозиты подорожали сильнее всего и почему банки пошли на такие шаги, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фотоколлаж: baq.kz
Фотоколлаж: baq.kz

Почему банки начали повышать ставки

Ключевым фактором стало решение Национального банка РК. В течение 2025 года регулятор поэтапно увеличивал базовую ставку, доведя ее к концу года до рекордных 18%. Это автоматически сделало заимствования дороже и вынудило банки конкурировать за деньги населения.

Финансовые организации начали повышать доходность вкладов, чтобы:

  • удержать текущих вкладчиков;

  • привлечь новые средства;

  • компенсировать рост стоимости фондирования.

В итоге рост ставок затронул все основные виды депозитов — от самых гибких до самых жестких по условиям.

Две волны роста: когда именно увеличивались проценты

Повышение ставок происходило не одномоментно, а в две отчетливые волны:

  • март–апрель 2025 года — вслед за ростом базовой ставки с 15,25% до 16,5%;

  • октябрь–декабрь 2025 года — после ее увеличения до 18%.

Именно во второй половине года депозиты стали по-настоящему высокодоходными.

Несрочные депозиты: умеренный рост и максимум гибкости

Несрочные вклады остаются самым популярным инструментом у населения — прежде всего из-за возможности свободно снимать деньги без потери процентов.

Как изменились ставки:

  • в начале 2025 года максимальная ставка составляла 15%;

  • к концу декабря она выросла до 16,9%;

  • средняя ставка по рынку увеличилась с 14,2% до 15,3%.

За год ставки по таким депозитам повысили 12 банков, а открыть несрочный вклад сейчас можно в 18 банках второго уровня.

Несмотря на сравнительно скромный рост, этот вид депозитов остается базовым выбором для тех, кто ценит ликвидность.

Срочные депозиты: резкий скачок интереса

Еще в начале 2025 года срочные депозиты считались нишевым продуктом — их предлагали всего четыре банка. Однако к концу года ситуация изменилась.

Что произошло:

  • количество банков с таким продуктом выросло до семи;

  • максимальная ставка увеличилась с 16,7% до 20%;

  • открыть вклад под 20% можно уже в двух банках.

Срочные депозиты стали своего рода компромиссом: они выгоднее несрочных, но при этом допускают ограниченный доступ к средствам. Именно это сочетание доходности и относительной гибкости сделало их заметно популярнее.

Сберегательные депозиты

Настоящим лидером роста стали сберегательные вклады. Именно они обеспечили основной приток денег в банковскую систему.

Масштабы роста:

  • объем сберегательных депозитов увеличился на 51,65% с начала года;

  • ключевая причина — рекордно высокие процентные ставки.

Сберегательные вклады с правом пополнения

Этот продукт оказался наиболее востребованным у вкладчиков.

  • в начале года максимальная ставка составляла 16,5%;

  • к декабрю четыре банка уже предлагали 20%;

  • еще несколько банков держали ставки на уровне около 19%.

Всего в конце года такие депозиты можно было открыть в 11 банках, а условия по ним улучшили семь финансовых организаций.

Сберегательные вклады без права пополнения

Этот формат показал еще более впечатляющие цифры.

  • в начале 2025 года максимум составлял 18,5%;

  • к концу года ставка выросла до 20,5%;

  • сразу шесть банков предлагают доходность на уровне 20%.

Такие депозиты доступны в 14 банках, и именно они стали рекордсменами по доходности на рынке.

Высокий процент — высокая цена: жесткие условия вкладов

Несмотря на привлекательные цифры, сберегательные депозиты имеют самые строгие правила:

  • снять деньги можно только при досрочном закрытии вклада;

  • в этом случае все начисленные проценты сгорают;

  • сами средства возвращаются вкладчику только через месяц.

Фактически это инструмент для тех, кто готов заморозить деньги ради максимального дохода.

Итог: на сколько в итоге выросли ставки

Если обобщить итоги 2025 года:

  • несрочные депозиты прибавили в среднем 1–1,7 процентного пункта;

  • срочные — до +3,3 п.п.;

  • сберегательные вклады — до +4 п.п., а по отдельным продуктам превысили 20%.

Таким образом, депозиты в Казахстане из «защитного инструмента» снова превратились в реальный источник дохода, а борьба банков за деньги населения вышла на новый уровень.

0
5
1
