Казахстанские банки массово повысили ставки по депозитам

Казахстанские банки фактически устроили «гонку процентов», массово повысив ставки по депозитам. В результате доходность вкладов достигла уровней, которых рынок не видел много лет: по отдельным продуктам она превысила 20%. Разбираемся, на сколько именно выросли ставки, какие депозиты подорожали сильнее всего и почему банки пошли на такие шаги, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Ключевым фактором стало решение Национального банка РК. В течение 2025 года регулятор поэтапно увеличивал базовую ставку, доведя ее к концу года до рекордных 18%. Это автоматически сделало заимствования дороже и вынудило банки конкурировать за деньги населения.
Финансовые организации начали повышать доходность вкладов, чтобы:
удержать текущих вкладчиков;
привлечь новые средства;
компенсировать рост стоимости фондирования.
В итоге рост ставок затронул все основные виды депозитов — от самых гибких до самых жестких по условиям.
Повышение ставок происходило не одномоментно, а в две отчетливые волны:
март–апрель 2025 года — вслед за ростом базовой ставки с 15,25% до 16,5%;
октябрь–декабрь 2025 года — после ее увеличения до 18%.
Именно во второй половине года депозиты стали по-настоящему высокодоходными.
Несрочные вклады остаются самым популярным инструментом у населения — прежде всего из-за возможности свободно снимать деньги без потери процентов.
в начале 2025 года максимальная ставка составляла 15%;
к концу декабря она выросла до 16,9%;
средняя ставка по рынку увеличилась с 14,2% до 15,3%.
За год ставки по таким депозитам повысили 12 банков, а открыть несрочный вклад сейчас можно в 18 банках второго уровня.
Несмотря на сравнительно скромный рост, этот вид депозитов остается базовым выбором для тех, кто ценит ликвидность.
Еще в начале 2025 года срочные депозиты считались нишевым продуктом — их предлагали всего четыре банка. Однако к концу года ситуация изменилась.
количество банков с таким продуктом выросло до семи;
максимальная ставка увеличилась с 16,7% до 20%;
открыть вклад под 20% можно уже в двух банках.
Срочные депозиты стали своего рода компромиссом: они выгоднее несрочных, но при этом допускают ограниченный доступ к средствам. Именно это сочетание доходности и относительной гибкости сделало их заметно популярнее.
Настоящим лидером роста стали сберегательные вклады. Именно они обеспечили основной приток денег в банковскую систему.
объем сберегательных депозитов увеличился на 51,65% с начала года;
ключевая причина — рекордно высокие процентные ставки.
Этот продукт оказался наиболее востребованным у вкладчиков.
в начале года максимальная ставка составляла 16,5%;
к декабрю четыре банка уже предлагали 20%;
еще несколько банков держали ставки на уровне около 19%.
Всего в конце года такие депозиты можно было открыть в 11 банках, а условия по ним улучшили семь финансовых организаций.
Этот формат показал еще более впечатляющие цифры.
в начале 2025 года максимум составлял 18,5%;
к концу года ставка выросла до 20,5%;
сразу шесть банков предлагают доходность на уровне 20%.
Такие депозиты доступны в 14 банках, и именно они стали рекордсменами по доходности на рынке.
Несмотря на привлекательные цифры, сберегательные депозиты имеют самые строгие правила:
снять деньги можно только при досрочном закрытии вклада;
в этом случае все начисленные проценты сгорают;
сами средства возвращаются вкладчику только через месяц.
Фактически это инструмент для тех, кто готов заморозить деньги ради максимального дохода.
Если обобщить итоги 2025 года:
несрочные депозиты прибавили в среднем 1–1,7 процентного пункта;
срочные — до +3,3 п.п.;
сберегательные вклады — до +4 п.п., а по отдельным продуктам превысили 20%.
Таким образом, депозиты в Казахстане из «защитного инструмента» снова превратились в реальный источник дохода, а борьба банков за деньги населения вышла на новый уровень.
