Казахстанские банки массово повысили ставки по депозитам

Казахстанские банки фактически устроили «гонку процентов», массово повысив ставки по депозитам. В результате доходность вкладов достигла уровней, которых рынок не видел много лет: по отдельным продуктам она превысила 20%. Разбираемся, на сколько именно выросли ставки , какие депозиты подорожали сильнее всего и почему банки пошли на такие шаги.

Почему банки начали повышать ставки

Ключевым фактором стало решение Национального банка РК. В течение 2025 года регулятор поэтапно увеличивал базовую ставку, доведя ее к концу года до рекордных 18%. Это автоматически сделало заимствования дороже и вынудило банки конкурировать за деньги населения.

Финансовые организации начали повышать доходность вкладов, чтобы:

удержать текущих вкладчиков;

привлечь новые средства;

компенсировать рост стоимости фондирования.

В итоге рост ставок затронул все основные виды депозитов — от самых гибких до самых жестких по условиям.

Две волны роста: когда именно увеличивались проценты

Повышение ставок происходило не одномоментно, а в две отчетливые волны:

март–апрель 2025 года — вслед за ростом базовой ставки с 15,25% до 16,5%;

октябрь–декабрь 2025 года — после ее увеличения до 18%.

Именно во второй половине года депозиты стали по-настоящему высокодоходными.

Несрочные депозиты: умеренный рост и максимум гибкости

Несрочные вклады остаются самым популярным инструментом у населения — прежде всего из-за возможности свободно снимать деньги без потери процентов.

Как изменились ставки:

в начале 2025 года максимальная ставка составляла 15% ;

к концу декабря она выросла до 16,9% ;

средняя ставка по рынку увеличилась с 14,2% до 15,3%.

За год ставки по таким депозитам повысили 12 банков, а открыть несрочный вклад сейчас можно в 18 банках второго уровня.

Несмотря на сравнительно скромный рост, этот вид депозитов остается базовым выбором для тех, кто ценит ликвидность.

Срочные депозиты: резкий скачок интереса

Еще в начале 2025 года срочные депозиты считались нишевым продуктом — их предлагали всего четыре банка. Однако к концу года ситуация изменилась.

Что произошло:

количество банков с таким продуктом выросло до семи ;

максимальная ставка увеличилась с 16,7% до 20% ;

открыть вклад под 20% можно уже в двух банках.

Срочные депозиты стали своего рода компромиссом: они выгоднее несрочных, но при этом допускают ограниченный доступ к средствам. Именно это сочетание доходности и относительной гибкости сделало их заметно популярнее.

Сберегательные депозиты

Настоящим лидером роста стали сберегательные вклады. Именно они обеспечили основной приток денег в банковскую систему.

Масштабы роста:

объем сберегательных депозитов увеличился на 51,65% с начала года;

ключевая причина — рекордно высокие процентные ставки.

Сберегательные вклады с правом пополнения

Этот продукт оказался наиболее востребованным у вкладчиков.

в начале года максимальная ставка составляла 16,5% ;

к декабрю четыре банка уже предлагали 20% ;

еще несколько банков держали ставки на уровне около 19%.

Всего в конце года такие депозиты можно было открыть в 11 банках, а условия по ним улучшили семь финансовых организаций.

Сберегательные вклады без права пополнения

Этот формат показал еще более впечатляющие цифры.

в начале 2025 года максимум составлял 18,5% ;

к концу года ставка выросла до 20,5% ;

сразу шесть банков предлагают доходность на уровне 20%.

Такие депозиты доступны в 14 банках, и именно они стали рекордсменами по доходности на рынке.

Высокий процент — высокая цена: жесткие условия вкладов

Несмотря на привлекательные цифры, сберегательные депозиты имеют самые строгие правила:

снять деньги можно только при досрочном закрытии вклада ;

в этом случае все начисленные проценты сгорают ;

сами средства возвращаются вкладчику только через месяц.

Фактически это инструмент для тех, кто готов заморозить деньги ради максимального дохода.

Итог: на сколько в итоге выросли ставки

Если обобщить итоги 2025 года:

несрочные депозиты прибавили в среднем 1–1,7 процентного пункта ;

срочные — до +3,3 п.п. ;

сберегательные вклады — до +4 п.п., а по отдельным продуктам превысили 20%.

Таким образом, депозиты в Казахстане из «защитного инструмента» снова превратились в реальный источник дохода, а борьба банков за деньги населения вышла на новый уровень.