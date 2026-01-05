Министерство сделало официальное заявление по поводу доступа в интернет в Казахстане

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана прокомментировали жалобы граждан на перебои в работе интернета. По данным ведомства, проблемы с подключением не имели масштабного характера и не угрожали стабильности национальной телекоммуникационной сети, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
«Зафиксированные отдельными пользователями кратковременные сложности с доступом к интернету не носили системного характера. В указанный период массовых неполадок в работе сетей операторов связи не зафиксировано, телекоммуникационная инфраструктура функционировала в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе Министерства.
Представители Министерства отметили, что отдельные пользователи могли столкнуться с временным снижением качества интернета. Это объясняется рядом объективных причин:
Повышенная нагрузка на базовые станции. В часы пик одно оборудование обслуживает сразу большое количество абонентов, что может временно замедлять скорость соединения.
Особенности радиосреды и плотность застройки. Высокие здания, сложная архитектура и природные препятствия иногда влияют на качество сигнала.
Одновременное использование сети большим числом абонентов. Массовое подключение к интернету в одном районе может создавать локальные перегрузки.
Плановые работы по модернизации сети. Операторы периодически проводят технические работы, чтобы улучшить устойчивость и качество связи в будущем.
Министерство особо акцентировало внимание на том, что ключевые цифровые государственные сервисы и информационные системы продолжали функционировать без сбоев.
«Доступ в Интернет в целом по стране функционировал стабильно», — добавили в ведомстве, заверив пользователей, что системных проблем с сетями операторов связи не было.
Комментарии0 комментарий(ев)