Министерство сделало официальное заявление по поводу доступа в интернет в Казахстане

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана прокомментировали жалобы граждан на перебои в работе интернета. По данным ведомства, проблемы с подключением не имели масштабного характера и не угрожали стабильности национальной телекоммуникационной сети, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: slashgear.com

«Зафиксированные отдельными пользователями кратковременные сложности с доступом к интернету не носили системного характера. В указанный период массовых неполадок в работе сетей операторов связи не зафиксировано, телекоммуникационная инфраструктура функционировала в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе Министерства.

Временные перебои объясняются множеством факторов

Представители Министерства отметили, что отдельные пользователи могли столкнуться с временным снижением качества интернета. Это объясняется рядом объективных причин:

Повышенная нагрузка на базовые станции . В часы пик одно оборудование обслуживает сразу большое количество абонентов, что может временно замедлять скорость соединения.

Особенности радиосреды и плотность застройки . Высокие здания, сложная архитектура и природные препятствия иногда влияют на качество сигнала.

Одновременное использование сети большим числом абонентов . Массовое подключение к интернету в одном районе может создавать локальные перегрузки.

Плановые работы по модернизации сети. Операторы периодически проводят технические работы, чтобы улучшить устойчивость и качество связи в будущем.

Ключевые сервисы работали стабильно

Министерство особо акцентировало внимание на том, что ключевые цифровые государственные сервисы и информационные системы продолжали функционировать без сбоев.