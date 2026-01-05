Скончался легендарный футболист сборной Казахстана Марат Есмуратов

На 65 году жизни скончался бывший футболист сборной Казахстана и ряда отечественных клубов Марат Есмуратов. Информацию о его кончине официально подтвердили в Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает Lada.kz.

Марат Есмуратов. Фото: КФФ

Соболезнования от Федерации

КФФ выразила искренние соболезнования семье, близким и всему футбольному сообществу страны. В официальном сообщении федерации говорится:

"Казахстанская федерация футбола чтит имя Марата Жалгасулы, который внес значительный вклад в развитие казахстанского футбола. Его славный образ и достижения навсегда останутся в памяти болельщиков и коллег."

Карьера Марата Есмуратова

Марат Есмуратов оставил заметный след в истории казахстанского футбола. Среди его достижений:

Выступления за сборную Казахстана : футболист провёл 7 матчей в национальной команде, защищая честь страны на международной арене.

Клубная карьера : Есмуратов выступал за ряд казахстанских клубов, включая один из ведущих — «Кайрат».

Тренерская деятельность: после завершения игровой карьеры он продолжил работу в футболе, передавая свой опыт молодым игрокам в качестве тренера.

Наследие и память

Марат Есмуратов был не только талантливым спортсменом, но и наставником, внесшим значительный вклад в развитие футбола в Казахстане. Его коллеги и поклонники отмечают: его профессионализм, преданность спорту и честная игра оставили яркий след в истории отечественного футбола.