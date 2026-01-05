18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.01.2026, 18:58

Скончался легендарный футболист сборной Казахстана Марат Есмуратов

Новости Казахстана 0 313

На 65 году жизни скончался бывший футболист сборной Казахстана и ряда отечественных клубов Марат Есмуратов. Информацию о его кончине официально подтвердили в Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает Lada.kz. 

Марат Есмуратов. Фото: КФФ
Марат Есмуратов. Фото: КФФ

Соболезнования от Федерации

КФФ выразила искренние соболезнования семье, близким и всему футбольному сообществу страны. В официальном сообщении федерации говорится:

"Казахстанская федерация футбола чтит имя Марата Жалгасулы, который внес значительный вклад в развитие казахстанского футбола. Его славный образ и достижения навсегда останутся в памяти болельщиков и коллег."

Карьера Марата Есмуратова

Марат Есмуратов оставил заметный след в истории казахстанского футбола. Среди его достижений:

  • Выступления за сборную Казахстана: футболист провёл 7 матчей в национальной команде, защищая честь страны на международной арене.

  • Клубная карьера: Есмуратов выступал за ряд казахстанских клубов, включая один из ведущих — «Кайрат».

  • Тренерская деятельность: после завершения игровой карьеры он продолжил работу в футболе, передавая свой опыт молодым игрокам в качестве тренера.

Наследие и память

Марат Есмуратов был не только талантливым спортсменом, но и наставником, внесшим значительный вклад в развитие футбола в Казахстане. Его коллеги и поклонники отмечают: его профессионализм, преданность спорту и честная игра оставили яркий след в истории отечественного футбола.

"Его имя навсегда останется символом преданности и любви к казахстанскому футболу," — подчеркивают в КФФ.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь