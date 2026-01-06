Голос из «госуслуг»: как под видом eGov.kz у казахстанцев крадут личные данные

В Казахстане зафиксирован новый всплеск кибермошенничества: злоумышленники всё чаще маскируются под официальный портал электронного правительства eGov.kz. Под видом государственных уведомлений они рассылают фейковые письма, сообщения и даже совершают телефонные звонки, пытаясь получить доступ к персональным данным граждан, сообщает Lada.kz.

Фото: hi-tech.mail.ru

Об угрозе официально предупредили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») — оператора цифровых государственных сервисов.

Мошенники действуют от имени eGov.kz

По данным АО «НИТ», злоумышленники используют сразу несколько каналов связи:

электронную почту;

мессенджеры Telegram и WhatsApp;

телефонные звонки с различными предлогами.

Во всех случаях граждан убеждают перейти по сторонним ссылкам, зайти на неизвестные сайты или вступить в чаты, якобы связанные с работой eGov.kz. Часто такие сообщения выглядят правдоподобно и содержат формулировки, создающие ощущение срочности — например, «обновление данных», «подтверждение личности» или «проблема с госуслугой».

Официальное заявление АО «НИТ»

В компании подчеркнули: подобные обращения не имеют никакого отношения к электронному правительству.

«В последнее время участились случаи рассылки мошенниками фейковых писем, уведомлений и телефонных звонков от имени eGov.kz с просьбой перейти на сторонние сервисы и сайты, а также в чаты в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Сообщаем, что не существует никаких документов, подтверждающих личность или полномочия сотрудника eGov.kz», — заявили в АО “НИТ”.

Также в компании особо отметили, что портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile никогда:

не просят переходить на сторонние сайты;

не предлагают вступать в чаты мессенджеров;

не подтверждают личность пользователей через сторонние сервисы.

Как на самом деле приходят уведомления от eGov.kz

В АО «НИТ» напомнили, что официальные уведомления о статусе получения государственных услуг получают только те пользователи, которые заранее активировали соответствующую функцию:

на портале eGov.kz;

либо в мобильном приложении eGov Mobile.

При этом электронные письма направляются исключительно с официального адреса — info@egov.kz. Любые сообщения с других адресов следует рассматривать как потенциально опасные.

Чем опасны фейковые ссылки и звонки

Переход по сомнительным ссылкам или передача данных посторонним лицам может привести к серьезным последствиям:

утечке персональных данных;

несанкционированному доступу к цифровым госуслугам;

финансовым потерям;

использованию данных в мошеннических схемах.

Эксперты отмечают, что подобные атаки всё чаще нацелены на массовую аудиторию и используют доверие граждан к государственным цифровым сервисам.

Призыв к бдительности

В завершение в АО «НИТ» обратились к казахстанцам с настоятельным предупреждением: