Голос из «госуслуг»: как под видом eGov.kz у казахстанцев крадут личные данные

В Казахстане зафиксирован новый всплеск кибермошенничества: злоумышленники всё чаще маскируются под официальный портал электронного правительства eGov.kz. Под видом государственных уведомлений они рассылают фейковые письма, сообщения и даже совершают телефонные звонки, пытаясь получить доступ к персональным данным граждан, сообщает Lada.kz.
Об угрозе официально предупредили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») — оператора цифровых государственных сервисов.
По данным АО «НИТ», злоумышленники используют сразу несколько каналов связи:
электронную почту;
мессенджеры Telegram и WhatsApp;
телефонные звонки с различными предлогами.
Во всех случаях граждан убеждают перейти по сторонним ссылкам, зайти на неизвестные сайты или вступить в чаты, якобы связанные с работой eGov.kz. Часто такие сообщения выглядят правдоподобно и содержат формулировки, создающие ощущение срочности — например, «обновление данных», «подтверждение личности» или «проблема с госуслугой».
В компании подчеркнули: подобные обращения не имеют никакого отношения к электронному правительству.
«В последнее время участились случаи рассылки мошенниками фейковых писем, уведомлений и телефонных звонков от имени eGov.kz с просьбой перейти на сторонние сервисы и сайты, а также в чаты в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Сообщаем, что не существует никаких документов, подтверждающих личность или полномочия сотрудника eGov.kz», — заявили в АО “НИТ”.
Также в компании особо отметили, что портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile никогда:
не просят переходить на сторонние сайты;
не предлагают вступать в чаты мессенджеров;
не подтверждают личность пользователей через сторонние сервисы.
В АО «НИТ» напомнили, что официальные уведомления о статусе получения государственных услуг получают только те пользователи, которые заранее активировали соответствующую функцию:
на портале eGov.kz;
либо в мобильном приложении eGov Mobile.
При этом электронные письма направляются исключительно с официального адреса — info@egov.kz. Любые сообщения с других адресов следует рассматривать как потенциально опасные.
Переход по сомнительным ссылкам или передача данных посторонним лицам может привести к серьезным последствиям:
утечке персональных данных;
несанкционированному доступу к цифровым госуслугам;
финансовым потерям;
использованию данных в мошеннических схемах.
Эксперты отмечают, что подобные атаки всё чаще нацелены на массовую аудиторию и используют доверие граждан к государственным цифровым сервисам.
В завершение в АО «НИТ» обратились к казахстанцам с настоятельным предупреждением:
«Просим вас проявлять осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам в электронной почте и мессенджерах, поскольку это может угрожать безопасности ваших персональных данных. Будьте внимательны, обращайте внимание на детали, всегда перепроверяйте информацию и не попадайтесь в ловушки мошенников».
