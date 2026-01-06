В Казахстане меняют подачу "света и тепла"

В 2026 году Казахстан делает решительный шаг в цифровое будущее: президент Касым-Жомарт Токаев объявил его Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Ведомства страны уже определили ключевые направления, где ИИ станет главным инструментом повышения эффективности и безопасности инфраструктуры, а Министерство энергетики озвучило, как именно технологии изменят отрасль, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Министерство энергетики подчеркнуло, что подход к внедрению ИИ не ограничивается экспериментами. Основной упор сделан на прикладные пилотные проекты, которые доказали свою эффективность в прошлом году. Главные цели:
Повышение надежности энергетической инфраструктуры;
Снижение аварийности;
Оптимизация затрат.
"Все решения апробированы в пилотном режиме и уже показали высокую эффективность — ускорение диагностики, сокращение аварий и экономию ресурсов", — отметили в Минэнерго.
Министерство выделило три ключевых технологии, способные изменить привычную работу энергетиков:
ИИ-дефектоскопия воздушных линий электропередачи
Использование дронов с 4K-камерами, тепловизорами и лидарными системами позволяет искусственному интеллекту автоматически выявлять:
дефекты опор и проводов;
перегревы;
деформации и скрытые риски.
Применение компьютерного зрения и машинного обучения значительно ускоряет процесс проверки и снижает вероятность ошибок человека.
Роботизированная внутритрубная диагностика тепловых сетей
Система основана на технологии акустического резонанса, что позволяет оценивать состояние трубопроводов без вскрытия и остановки работы сети. Точечные измерения дают возможность заранее выявлять повреждения, предотвращая аварии.
ИИ-ассистент для газовой отрасли
Программа автоматически распознает показания газовых счетчиков через мобильное приложение, уменьшая влияние человеческого фактора и повышая точность учета.
Главная задача Министерства энергетики на этот год — массовое внедрение пилотных проектов в электро- и теплоснабжении. Параллельно планируется совершенствование технологий и расширение их возможностей:
ИИ-дефектоскопия: добавление новых классификаторов дефектов;
Внутритрубная диагностика: внедрение на магистральных трубопроводах;
Газовая отрасль: развитие цифровых сервисов для удобства потребителей и улучшения контроля.
Эти инициативы не только ускоряют работу энергетической системы, но и открывают путь к экономии ресурсов и повышению надежности всей инфраструктуры, закладывая фундамент для будущего цифрового Казахстана.
