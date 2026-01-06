18+
06.01.2026, 07:38

В Казахстане меняют подачу "света и тепла"

Новости Казахстана 0 546

В 2026 году Казахстан делает решительный шаг в цифровое будущее: президент Касым-Жомарт Токаев объявил его Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Ведомства страны уже определили ключевые направления, где ИИ станет главным инструментом повышения эффективности и безопасности инфраструктуры, а Министерство энергетики озвучило, как именно технологии изменят отрасль, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: freepik
Фото: freepik

Не эксперимент, а практическая польза

Министерство энергетики подчеркнуло, что подход к внедрению ИИ не ограничивается экспериментами. Основной упор сделан на прикладные пилотные проекты, которые доказали свою эффективность в прошлом году. Главные цели:

  • Повышение надежности энергетической инфраструктуры;

  • Снижение аварийности;

  • Оптимизация затрат.

"Все решения апробированы в пилотном режиме и уже показали высокую эффективность — ускорение диагностики, сокращение аварий и экономию ресурсов", — отметили в Минэнерго.

Три революционных проекта, которые уже работают

Министерство выделило три ключевых технологии, способные изменить привычную работу энергетиков:

  1. ИИ-дефектоскопия воздушных линий электропередачи
    Использование дронов с 4K-камерами, тепловизорами и лидарными системами позволяет искусственному интеллекту автоматически выявлять:

    • дефекты опор и проводов;

    • перегревы;

    • деформации и скрытые риски.
      Применение компьютерного зрения и машинного обучения значительно ускоряет процесс проверки и снижает вероятность ошибок человека.

  2. Роботизированная внутритрубная диагностика тепловых сетей
    Система основана на технологии акустического резонанса, что позволяет оценивать состояние трубопроводов без вскрытия и остановки работы сети. Точечные измерения дают возможность заранее выявлять повреждения, предотвращая аварии.

  3. ИИ-ассистент для газовой отрасли
    Программа автоматически распознает показания газовых счетчиков через мобильное приложение, уменьшая влияние человеческого фактора и повышая точность учета.

Планы на 2026 год: от пилота к масштабам

Главная задача Министерства энергетики на этот год — массовое внедрение пилотных проектов в электро- и теплоснабжении. Параллельно планируется совершенствование технологий и расширение их возможностей:

  • ИИ-дефектоскопия: добавление новых классификаторов дефектов;

  • Внутритрубная диагностика: внедрение на магистральных трубопроводах;

  • Газовая отрасль: развитие цифровых сервисов для удобства потребителей и улучшения контроля.

Эти инициативы не только ускоряют работу энергетической системы, но и открывают путь к экономии ресурсов и повышению надежности всей инфраструктуры, закладывая фундамент для будущего цифрового Казахстана.

