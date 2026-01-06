Все праздники и переносы: как отдыхаем в Казахстане в 2026 году

Каждый год жители Казахстана планируют работу, отдых и отпуск с учётом официальных праздников и выходных. В 2026 году многие праздничные дни выпадают на выходные, что приведёт к переносу выходных на будние дни. Этот календарь поможет заранее увидеть длинные выходные и спланировать отдых, сообщает Lada.kz со ссылкой на Учет.kz.
В 2026 году многие праздники выпадают на выходные, что приведет к переносу выходных на будние дни. Ниже приведены официальные праздничные даты:
Новый год – 1–2 января
Рождество Христово – 7 января
Международный женский день – 8 марта
Наурыз мейрамы – 21–23 марта
День единства народа Казахстана – 1 мая
День защитника Отечества – 7 мая
День Победы – 9 мая
Курбан айт – 27 мая
День столицы – 6 июля
День Конституции РК – 30 августа
День Республики – 25 октября
День Независимости – 16 декабря
В начале года казахстанцев ждут длинные праздники: Новый год и Рождество. Официальными выходными являются 1 и 2 января (Новый год) и 7 января (Рождество).
Особенности:
Новый год в 2026 году приходится на пятницу и субботу. Чтобы отдохнуть, придётся поработать 30–31 декабря 2025 года. Затем будут четыре дня отдыха с 1 по 4 января. После этого рабочие дни 5–6 января, и ещё один выходной 7 января — Рождество.
Для работающих по пятидневной неделе это означает: работа 30–31 декабря, отдых 1–4 января, работа 5–6 января, отдых 7 января. Всего 12 выходных и 19 рабочих дней.
Для шестидневной рабочей недели: работа 30–31 декабря, отдых 1–2 января, работа 3 января, отдых 4 января, работа 5–6 января, отдых 7 января. Всего 7 выходных и 24 рабочих дня.
Праздников в феврале нет, поэтому месяц стандартный.
При пятидневной рабочей неделе: 8 выходных, 20 рабочих дней.
При шестидневной рабочей неделе: 4 выходных, 24 рабочих дня.
8 марта (Международный женский день) в 2026 году выпадает на воскресенье. В этом случае выходной переносится на понедельник, 9 марта.
Наурыз мейрамы отмечаются с 21 по 23 марта (суббота–понедельник). Так как первые два дня праздника совпадают с обычными выходными, выходные переносятся на следующие рабочие дни, создавая длинные выходные с 21 по 25 марта.
Итоги для месяца:
Пятидневка: 13 выходных, 18 рабочих дней.
Шестидневка: 9 выходных, 22 рабочих дня.
Праздничных дней нет.
Пятидневка: 8 выходных, 22 рабочих дня.
Шестидневка: 4 выходных, 26 рабочих дней.
1 мая — День единства народа Казахстана (пятница)
7 мая — День защитника Отечества (четверг)
9 мая — День Победы (суббота), перенос выходного на понедельник 11 мая
27 мая — Курбан айт (среда)
Итоги для мая:
Пятидневка: 14 выходных, 17 рабочих дней.
Шестидневка: 9 выходных, 22 рабочих дня.
Праздничных дней нет.
Пятидневка: 8 выходных, 22 рабочих дня.
Шестидневка: 4 выходных, 26 рабочих дней.
6 июля — День столицы (понедельник)
Итоги:
Пятидневка: 9 выходных, 22 рабочих дня.
Шестидневка: 5 выходных, 26 рабочих дней.
30 августа — День Конституции (воскресенье). Поскольку праздник выпадает на выходной, выходной переносится на понедельник, 31 августа.
Итоги:
Пятидневка: 11 выходных, 20 рабочих дней.
Шестидневка: 6 выходных, 25 рабочих дней.
Праздничных дней нет.
Пятидневка: 8 выходных, 22 рабочих дня.
Шестидневка: 4 выходных, 26 рабочих дней.
25 октября — День Республики (воскресенье). Выходной переносится на понедельник, 26 октября.
Итоги:
Пятидневка: 10 выходных, 21 рабочий день.
Шестидневка: 5 выходных, 26 рабочих дней.
Праздничных дней нет.
Пятидневка: 9 выходных, 21 рабочий день.
Шестидневка: 5 выходных, 25 рабочих дней.
16 декабря — День Независимости (среда)
Итоги:
Пятидневка: 9 выходных, 22 рабочих дня.
Шестидневка: 5 выходных, 26 рабочих дней.
Комментарии0 комментарий(ев)