Все праздники и переносы: как отдыхаем в Казахстане в 2026 году

Каждый год жители Казахстана планируют работу, отдых и отпуск с учётом официальных праздников и выходных. В 2026 году многие праздничные дни выпадают на выходные, что приведёт к переносу выходных на будние дни. Этот календарь поможет заранее увидеть длинные выходные и спланировать отдых, сообщает Lada.kz со ссылкой на Учет.kz.

Фото: vecteezy.com

Основные праздники Казахстана в 2026 году

В 2026 году многие праздники выпадают на выходные, что приведет к переносу выходных на будние дни. Ниже приведены официальные праздничные даты:

Новый год – 1–2 января

Рождество Христово – 7 января

Международный женский день – 8 марта

Наурыз мейрамы – 21–23 марта

День единства народа Казахстана – 1 мая

День защитника Отечества – 7 мая

День Победы – 9 мая

Курбан айт – 27 мая

День столицы – 6 июля

День Конституции РК – 30 августа

День Республики – 25 октября

День Независимости – 16 декабря

Январь 2026 — Новый год и Рождество

В начале года казахстанцев ждут длинные праздники: Новый год и Рождество. Официальными выходными являются 1 и 2 января (Новый год) и 7 января (Рождество).

Особенности:

Новый год в 2026 году приходится на пятницу и субботу. Чтобы отдохнуть, придётся поработать 30–31 декабря 2025 года. Затем будут четыре дня отдыха с 1 по 4 января. После этого рабочие дни 5–6 января, и ещё один выходной 7 января — Рождество.

Для работающих по пятидневной неделе это означает: работа 30–31 декабря, отдых 1–4 января, работа 5–6 января, отдых 7 января. Всего 12 выходных и 19 рабочих дней.

Для шестидневной рабочей недели: работа 30–31 декабря, отдых 1–2 января, работа 3 января, отдых 4 января, работа 5–6 января, отдых 7 января. Всего 7 выходных и 24 рабочих дня.

Февраль 2026

Праздников в феврале нет, поэтому месяц стандартный.

При пятидневной рабочей неделе: 8 выходных, 20 рабочих дней.

При шестидневной рабочей неделе: 4 выходных, 24 рабочих дня.

Март 2026 — Наурыз и Международный женский день

8 марта (Международный женский день) в 2026 году выпадает на воскресенье. В этом случае выходной переносится на понедельник, 9 марта.

Наурыз мейрамы отмечаются с 21 по 23 марта (суббота–понедельник). Так как первые два дня праздника совпадают с обычными выходными, выходные переносятся на следующие рабочие дни, создавая длинные выходные с 21 по 25 марта.

Итоги для месяца:

Пятидневка: 13 выходных, 18 рабочих дней.

Шестидневка: 9 выходных, 22 рабочих дня.

Апрель 2026

Праздничных дней нет.

Пятидневка: 8 выходных, 22 рабочих дня.

Шестидневка: 4 выходных, 26 рабочих дней.

Май 2026 — День единства народа, День защитника Отечества, День Победы и Курбан айт

1 мая — День единства народа Казахстана (пятница)

7 мая — День защитника Отечества (четверг)

9 мая — День Победы (суббота), перенос выходного на понедельник 11 мая

27 мая — Курбан айт (среда)

Итоги для мая:

Пятидневка: 14 выходных, 17 рабочих дней.

Шестидневка: 9 выходных, 22 рабочих дня.

Июнь 2026

Праздничных дней нет.

Пятидневка: 8 выходных, 22 рабочих дня.

Шестидневка: 4 выходных, 26 рабочих дней.

6 июля — День столицы (понедельник)

Итоги:

Пятидневка: 9 выходных, 22 рабочих дня.

Шестидневка: 5 выходных, 26 рабочих дней.

Август 2026 — День Конституции

30 августа — День Конституции (воскресенье). Поскольку праздник выпадает на выходной, выходной переносится на понедельник, 31 августа.

Итоги:

Пятидневка: 11 выходных, 20 рабочих дней.

Шестидневка: 6 выходных, 25 рабочих дней.

Сентябрь 2026

Праздничных дней нет.

Пятидневка: 8 выходных, 22 рабочих дня.

Шестидневка: 4 выходных, 26 рабочих дней.

Октябрь 2026 — День Республики

25 октября — День Республики (воскресенье). Выходной переносится на понедельник, 26 октября.

Итоги:

Пятидневка: 10 выходных, 21 рабочий день.

Шестидневка: 5 выходных, 26 рабочих дней.

Ноябрь 2026

Праздничных дней нет.

Пятидневка: 9 выходных, 21 рабочий день.

Шестидневка: 5 выходных, 25 рабочих дней.

Декабрь 2026 — День Независимости

16 декабря — День Независимости (среда)

Итоги: