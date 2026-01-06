18+
Температура воды в Каспийском море
06.01.2026, 09:19

В популярных марках чая в Казахстане обнаружены опасные добавки: полный список и запрет

Новости Казахстана 0 1 104

В Казахстане выявлены опасные пищевые добавки в ряде популярных марок черного чая. Сообщение об этом поступило от комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения. В связи с этим государственные органы приняли решение запретить ввоз и продажу некоторых партий чая на территории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Почему был введен запрет

Главный государственный санитарный врач подписал соответствующее постановление 5 января. Оно стало итогом контрольных закупок и санитарно-эпидемиологических экспертиз, проведённых в различных регионах Казахстана. Проверки выявили серьезные нарушения:

  • использование запрещённых пищевых красителей;

  • недостоверная информация на упаковках о производителях и адресах расфасовки;

  • отсутствие разрешительных документов на производство и реализацию продукции.

Такие нарушения ставят под угрозу здоровье потребителей и противоречат действующим нормативам Таможенного союза.

Какие добавки оказались опасными

В составе чая были обнаружены следующие красители:

  • Желтый «солнечный закат» (E110)

  • Тартразин (E102)

  • Понсо 4R (E124)

Применение этих веществ в чайной продукции строго запрещено техническими регламентами, поскольку они могут вызывать аллергические реакции и другие негативные последствия для здоровья.

Нарушения маркировки и документов

Проверки также показали, что на упаковках ряда марок указаны недействительные адреса производства и расфасовки. Это говорит о том, что компании не имели необходимых разрешений для ведения деятельности, что является прямым нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

Список марок, запрещённых к продаже

По итогам расследования в Казахстане введён запрет на следующие черные чаи:

  • «Апамның шәйі Premium Gold», Al-Hayat Golg, «БАЛҚИЯ Premium Gold» — ТОО Orda Trade Astana (Алматинская область)

  • Sultan Suleyman, Pakistan tea — ТОО Real Trade Astana (Астана)

  • «БАЛҚИЯ Premium Gold» — ИП «Аль-Хадия» (Алматы)

  • Aje Onim — ИП «Орда Чай» (Алматы) по заказу ТОО «Кальций»

  • Al-Hayat Golg — Empire KENIY E.P.Z. Limited (Алматинская область)

  • Al-Jannat Premium — ИП Ferdaus (Алматы)

  • Alfarah — производитель не указан на упаковке

Рекомендации для потребителей и предпринимателей

Санитарные службы настоятельно рекомендуют казахстанцам:

  • внимательно проверять маркировку и происхождение чайной продукции;

  • обращать внимание на наличие разрешительных документов и достоверность информации на упаковке.

Предпринимателей призывают строго соблюдать требования законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического контроля, чтобы избежать угроз здоровью населения и административной ответственности.

4
8
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
За отравление народа надо судить
06.01.2026, 09:54
