Казахстанцы получат больше: что изменится в пенсиях и пособиях в 2026 году, и сколько денег выделено из бюджета

В 2026 году социальные выплаты останутся ключевым приоритетом республиканского бюджета Казахстана. Государство планирует направить на социально-трудовую сферу 6 трлн 833 млрд тенге , что на 15,1% больше , чем в 2025 году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

Большая часть бюджета — пенсии и пособия

Почти весь объем финансирования — 99,3%, или 6 трлн 783 млрд тенге — будет направлен непосредственно на пенсии и пособия гражданам.

«На пенсионное обеспечение выделено 4 трлн 890 млрд тенге, что позволит обеспечить выплаты для порядка 2,6 млн пенсионеров. Еще 1 трлн 893 млрд тенге предусмотрено на выплату государственных пособий, получателями которых станут около 2,3 млн человек», — сообщили в пресс-службе МТСЗН РК.

Таким образом, почти каждый второй житель Казахстана, имеющий право на социальные выплаты, в 2026 году получит поддержку государства.

Социальные выплаты как приоритет финансовой политики

Расходы на социальные выплаты составляют 3,7% ВВП и 24,6% от общего объема республиканского бюджета, что подчеркивает социальную направленность государственной финансовой политики. Это означает, что почти четверть всех бюджетных средств страны расходуется на поддержку населения.

«Помимо пенсий и пособий, часть средств будет направлена на поддержку лиц с инвалидностью, включая протезно-ортопедическую помощь, реабилитацию детей с нарушением слуха, строительство реабилитационных центров, а также обеспечение процессов выплаты социальных выплат», — добавили в ведомстве.

Таким образом, бюджет учитывает не только базовые потребности пенсионеров, но и социальную поддержку уязвимых категорий граждан.

Разнообразие социальных выплат

В настоящее время государство обеспечивает 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. Это комплексная система поддержки, которая охватывает широкий круг населения и позволяет реализовать накопительную и распределительную пенсионные схемы.

В 2025 году на эти цели было направлено 5 трлн 858 млрд тенге, выплаты получили 4,6 млн человек. Рост финансирования в 2026 году позволит расширить охват и повысить эффективность социальной поддержки.

Вывод

Рост бюджета на социальные выплаты в 2026 году демонстрирует стремление государства к максимальной поддержке населения, особенно пенсионеров и уязвимых категорий граждан. Государство продолжает развивать систему пенсионного обеспечения и социального страхования, чтобы каждый гражданин Казахстана мог рассчитывать на финансовую стабильность в трудные периоды жизни.