06.01.2026, 10:30

С 14 января обменные пункты Кыргызстана будут проверять происхождение денежных средств казахстанцев

Новости Казахстана 0 464

С 14 января 2026 года обменные пункты Кыргызстана вводят строгий контроль за происхождением денежных средств — это касается не только граждан страны, но и иностранцев, включая казахстанцев, которые пользуются кыргызскими обменниками. Новые правила утвердил Национальный банк Кыргызстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kg.

Фото: rbc.ru
Фото: rbc.ru

Что изменится для клиентов обменных пунктов

Главная цель нововведений — борьба с отмыванием доходов и финансовыми преступлениями. Поэтому теперь обменники обязаны:

  • Проверять личность клиентов, включая иностранцев, с обязательной проверкой документов.

  • Выяснять источник средств, особенно при крупных или необычных операциях.

  • Проявлять особую бдительность к нестандартным транзакциям.

  • Приостанавливать сомнительные сделки и уведомлять об этом Национальный банк Кыргызстана.

  • Хранить данные об обменных операциях минимум пять лет.

Почему это важно для казахстанцев

Многие жители Казахстана регулярно переводят деньги родственникам или бизнес-партнерам в Кыргызстан, а также пользуются местными обменниками при поездках. Новые правила означают, что любые крупные переводы, нестандартные суммы или необычные операции теперь будут проходить дополнительную проверку. В некоторых случаях операции могут быть приостановлены до выяснения всех деталей.

Что советуют эксперты

Финансовые аналитики рекомендуют казахстанцам заранее готовить подтверждающие документы для переводов и операций в обменниках, особенно если речь идет о значительных суммах. Это поможет избежать задержек и блокировок при обмене валюты.

Контекст и международный опыт

Подобные меры по проверке источника средств уже давно применяются в ряде стран, где банки и обменные пункты обязаны фиксировать крупные или подозрительные операции. Внедрение таких правил в Кыргызстане создает дополнительную защиту финансовой системы и снижает риски незаконных операций, одновременно делая более прозрачными переводы между соседними странами, включая Казахстан.

