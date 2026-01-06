Все госуслуги в одном чате: eGov переходит на AlemGPT - что изменится для казахстанцев

В Казахстане началось тестирование мультиагентной платформы искусственного интеллекта AlemGPT , которая обещает радикально изменить способ получения государственных услуг. Теперь граждане и предприниматели смогут оформить все услуги полного цикла на одной платформе , без необходимости перехода между разными сайтами и ведомствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Новый шаг в цифровизации Казахстана

Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства. По его словам, внедрение ИИ позволит значительно упростить и ускорить процесс получения государственных услуг, сделав его более прозрачным и удобным для населения.

Что такое AlemGPT и как он работает

Министерство искусственного интеллекта разработало мультиагентную платформу, которая объединяет все этапы оказания госуслуг в рамках единого цифрового пространства. От запроса до результата гражданин или бизнес смогут получать услуги без лишних переходов между разными порталами.

«Речь идет о принципиально новом подходе, когда гражданину или бизнесу не нужно переходить между разными сервисами. Вся цепочка оказания услуги будет выстроена в рамках одной платформы. AlemGPT планируется развить до уровня полноценного ИИ-помощника», — подчеркнул Мадиев.

Таким образом, платформа превращается не просто в набор инструментов, а в умного цифрового помощника, способного сопровождать пользователя на всех этапах оформления госуслуг.

От eGov к диалоговому формату

По представленным министерством материалам, система будет работать по принципу диалога, а не привычной навигации по сайту. Пользователи смогут описывать свою ситуацию текстом, а AlemGPT предложит нужные услуги и поможет оформить их онлайн.

Фактически это означает:

Пользователь не ищет услугу вручную по разделам сайта;

ИИ анализирует запрос и определяет доступные варианты;

Система сопровождает оформление услуги «от и до», включая заполнение документов и подачу заявлений;

Возможность получения консультаций и подсказок в режиме реального времени.

Такой формат схож с ChatGPT, но адаптирован под государственные процессы, что делает его уникальным для Казахстана.

Преимущества платформы для граждан и бизнеса

Появление AlemGPT несет несколько ключевых преимуществ:

Экономия времени – нет необходимости переходить между разными порталами и ведомствами; Простота использования – взаимодействие через привычный диалоговый интерфейс; Полный цикл услуг – от подачи заявки до получения результата в одном месте; Персонализация – система подстраивается под конкретную ситуацию пользователя; Снижение ошибок – автоматическая проверка и сопровождение заявлений снижает риск ошибок при оформлении документов.

Перспективы развития

Министерство искусственного интеллекта планирует развивать AlemGPT до полноценного ИИ-помощника, способного не только помогать с госуслугами, но и давать рекомендации по другим цифровым сервисам.

По сути, Казахстан может стать одной из первых стран, где все госуслуги будут интегрированы в единую интеллектуальную платформу, которая работает как личный цифровой советник для каждого гражданина и бизнеса.