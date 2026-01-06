18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.83
600.58
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.01.2026, 11:25

Все госуслуги в одном чате: eGov переходит на AlemGPT - что изменится для казахстанцев

Новости Казахстана 0 598

В Казахстане началось тестирование мультиагентной платформы искусственного интеллекта AlemGPT, которая обещает радикально изменить способ получения государственных услуг. Теперь граждане и предприниматели смогут оформить все услуги полного цикла на одной платформе, без необходимости перехода между разными сайтами и ведомствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: astanatv.kz
Фото: astanatv.kz

Новый шаг в цифровизации Казахстана

Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства. По его словам, внедрение ИИ позволит значительно упростить и ускорить процесс получения государственных услуг, сделав его более прозрачным и удобным для населения.

Что такое AlemGPT и как он работает

Министерство искусственного интеллекта разработало мультиагентную платформу, которая объединяет все этапы оказания госуслуг в рамках единого цифрового пространства. От запроса до результата гражданин или бизнес смогут получать услуги без лишних переходов между разными порталами.

«Речь идет о принципиально новом подходе, когда гражданину или бизнесу не нужно переходить между разными сервисами. Вся цепочка оказания услуги будет выстроена в рамках одной платформы. AlemGPT планируется развить до уровня полноценного ИИ-помощника», — подчеркнул Мадиев.

Таким образом, платформа превращается не просто в набор инструментов, а в умного цифрового помощника, способного сопровождать пользователя на всех этапах оформления госуслуг.

Слайд из доклада Жаслана Мадиева

От eGov к диалоговому формату

По представленным министерством материалам, система будет работать по принципу диалога, а не привычной навигации по сайту. Пользователи смогут описывать свою ситуацию текстом, а AlemGPT предложит нужные услуги и поможет оформить их онлайн.

Фактически это означает:

  • Пользователь не ищет услугу вручную по разделам сайта;

  • ИИ анализирует запрос и определяет доступные варианты;

  • Система сопровождает оформление услуги «от и до», включая заполнение документов и подачу заявлений;

  • Возможность получения консультаций и подсказок в режиме реального времени.

Такой формат схож с ChatGPT, но адаптирован под государственные процессы, что делает его уникальным для Казахстана.

Преимущества платформы для граждан и бизнеса

Появление AlemGPT несет несколько ключевых преимуществ:

  1. Экономия времени – нет необходимости переходить между разными порталами и ведомствами;

  2. Простота использования – взаимодействие через привычный диалоговый интерфейс;

  3. Полный цикл услуг – от подачи заявки до получения результата в одном месте;

  4. Персонализация – система подстраивается под конкретную ситуацию пользователя;

  5. Снижение ошибок – автоматическая проверка и сопровождение заявлений снижает риск ошибок при оформлении документов.

Перспективы развития

Министерство искусственного интеллекта планирует развивать AlemGPT до полноценного ИИ-помощника, способного не только помогать с госуслугами, но и давать рекомендации по другим цифровым сервисам.

По сути, Казахстан может стать одной из первых стран, где все госуслуги будут интегрированы в единую интеллектуальную платформу, которая работает как личный цифровой советник для каждого гражданина и бизнеса.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь